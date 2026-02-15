El tiempo libre para jugar fomenta la innovación en adultos y niños

El juego en la infancia estimula la creatividad y la resolución de problemas según investigaciones recientes en neurociencia y psicología (Freepik)

En la infancia, una caja vacía puede transformarse en un castillo, una nave espacial o una fortaleza secreta. Mientras los adultos observan esa escena cotidiana, científicos de diversas disciplinas señalan que el juego constituye uno de los pilares más poderosos para el desarrollo de mentes creativas.

Un reciente análisis de New Scientist recorre las investigaciones más destacadas y revela cómo la capacidad de crear, imaginar y resolver problemas toma forma a través de actividades lúdicas, tanto en niños como en adultos.

La ciencia del juego avanza hacia la comprensión de su papel esencial en la arquitectura de la creatividad. Las evidencias muestran que la interacción espontánea, la invención de reglas propias y la exploración sin fines utilitarios abren vías neuronales que favorecen la innovación. Esta visión recupera la importancia de un fenómeno que trasciende edades, culturas y disciplinas.

El juego, mucho más que entretenimiento

El juego no solo cumple una función recreativa, sino que moldea habilidades cognitivas complejas. Investigaciones recientes sugieren que quienes dedican tiempo a actividades lúdicas tienden a mostrar mayor flexibilidad mental, capacidad para encontrar soluciones originales y facilidad para conectarse con otras personas.

Sergio Pellis, neurocientífico canadiense, explica que el juego activa circuitos cerebrales que fomentan la creatividad y el pensamiento abstracto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Alison Gopnik, de la Universidad de California en Berkeley, explicó que el juego libre favorece el surgimiento de ideas novedosas porque permite experimentar sin la presión de un resultado específico.

Según Gopnik, “los niños exploran el mundo de una manera que resulta muy difícil para los adultos, precisamente porque no están sujetos a reglas rígidas”. Esta actitud exploratoria fomenta la creatividad y la capacidad de adaptación.

Evidencias científicas y aplicaciones en adultos

New Scientist también recoge estudios que analizan el impacto del juego en la vida adulta: los especialistas señalan que, lejos de limitarse a la infancia, potencia la innovación y la resolución de problemas complejos en ámbitos profesionales. Empresas tecnológicas, laboratorios de investigación y equipos creativos incorporan dinámicas lúdicas para estimular la generación de ideas disruptivas.

El neurocientífico Sergio Pellis, de la Universidad de Lethbridge en Canadá, sostiene que durante el juego el cerebro activa circuitos distintos a los que se utilizan en actividades rutinarias.

“La creatividad emerge cuando el cerebro ensaya combinaciones inusuales de pensamientos y acciones, algo que el juego facilita de forma natural”, afirma Pellis. Esta visión encuentra respaldo en experimentos que vinculan el juego con la plasticidad neuronal, la memoria y el pensamiento abstracto.

Juegos simbólicos y desarrollo social

El informe subraya la importancia de los juegos simbólicos —aquellos en los que se imagina que un objeto representa otra cosa— como herramienta para el desarrollo social y emocional. En este tipo de juegos, los niños practican la empatía y la cooperación, habilidades clave en la interacción humana.

Instituciones educativas y empresas que promueven el juego observan mejoras en innovación, rendimiento y satisfacción, consolidando su valor como motor de crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Dorothy Singer, de la Universidad de Yale, explicó al medio británico que los juegos de simulación ayudan a los niños a comprender puntos de vista ajenos y a negociar roles dentro del grupo. Esta experiencia contribuye a la formación de la identidad y la capacidad de trabajar en equipo, competencias valoradas en la vida adulta.

Riesgos de la sobreestructuración y el tiempo libre

La tendencia a organizar la infancia en torno a actividades regladas y horarios estrictos podría limitar el potencial creativo. Los investigadores advierten que la falta de tiempo libre para el juego espontáneo puede obstaculizar el desarrollo de la imaginación.

En ese sentido, el informe menciona estudios que asocian el juego no estructurado con mejores resultados en pruebas de creatividad y pensamiento divergente.

La publicación señala, además, que el exceso de supervisión adulta y la presión por el rendimiento académico han reducido las oportunidades para el juego libre. Varios expertos citados por New Scientist llaman a reconsiderar estas prácticas para asegurar que niños y jóvenes dispongan de espacios donde explorar sin miedo al error.

El futuro de la creatividad

La comprensión científica del juego abre nuevas perspectivas para la educación y la innovación. Instituciones educativas y empresas que promueven entornos lúdicos observan mejoras en el rendimiento y la satisfacción de sus integrantes.

La evidencia sugiere que el juego constituye un recurso esencial para construir mentes flexibles, inventivas y resilientes.

La importancia de los juegos simbólicos radica en que desarrollan empatía, cooperación y habilidades sociales esenciales desde la niñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando jugamos, imaginamos posibilidades que de otra manera no consideraríamos”, explicó Alison Gopnik. Esta capacidad de transformación, presente desde la infancia y vigente a lo largo de la vida, posiciona al juego como un factor clave en el desarrollo humano.

El reconocimiento del valor del juego en la creatividad invita a repensar rutinas, metodologías de enseñanza y ambientes laborales. Las investigaciones presentadas impulsan un enfoque donde la exploración lúdica se convierte en motor de innovación y crecimiento personal.