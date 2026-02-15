Cáncer infantil en Argentina: siete de cada diez niños sobreviven gracias a la detección temprana

En Argentina se diagnostican más de tres casos de cáncer infantil por día Crédito Infobae Jesús Avilés

En Argentina, cada jornada trae consigo un promedio de más de tres diagnósticos de cáncer infantil. Esta cifra, lejos de ser solo un dato estadístico, representa la realidad de cientos de familias que enfrentan el desafío de la enfermedad en la niñez. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) destacó que, a pesar del impacto que estas cifras pueden tener, el 70,3% de los niños y niñas con cáncer logran sobrevivir cuando acceden a una atención médica adecuada en tiempo y forma.

La incidencia del cáncer infantil en Argentina se mantiene estable, con 131 casos nuevos por cada millón de niños menores de 15 años cada año. Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), esto se traduce en cerca de 1.360 diagnósticos anuales, lo que significa que cada día se detectan unos 3,7 casos. Entre los tipos más frecuentes, sobresalen las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Las leucemias, en particular, representan entre 450 y 550 casos nuevos por año, encabezando la lista de diagnósticos oncológicos pediátricos.

Desde el año 2000, el ROHA ha reunido información de 40.283 casos de cáncer en menores de 19 años. Este registro, que cubre al 93% de los niños y niñas menores de 15 años diagnosticados, permite diseñar políticas públicas basadas en datos confiables y actualizados.

Avances en sobrevida y desafíos actuales

“La sobrevida global a cinco años es del 70,3%, una cifra que nos posiciona en línea con los estándares internacionales. Esto demuestra que el cáncer infantil, aunque sea una enfermedad grave, es potencialmente curable si se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado”, sostuvo Julieta Miguez Arrúa, pediatra y especialista en Hematología y Oncología Pediátrica, miembro del Comité de Hematología-Oncología y Medicina Transfusional de la SAP.

Pese a este avance, la SAP advirtió que todavía existen desafíos urgentes. Es necesario “seguir fortaleciendo el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos, el soporte clínico y el acompañamiento integral, para que todos los niños y niñas accedan a las mismas oportunidades de curación, sin barreras geográficas, económicas o institucionales”, alertó Miguez Arrúa.

Entre 2013 y 2022, el 76% de los pacientes pediátricos con cáncer recibieron atención en instituciones públicas. Este dato confirma el papel protagónico del sistema público de salud en la atención oncopediátrica.

Para María Lourdes Brodsky, médica pediatra y oncohematóloga, secretaria del comité de Hematología-Oncología y Medicina Transfusional de la SAP: “Que tres de cada cuatro chicos con cáncer se atiendan en hospitales públicos habla de la enorme responsabilidad que tienen los equipos de salud estatales. Pero también revela que si no invertimos en equipamiento, capacitación y redes, estamos dejando en situación de vulnerabilidad a quienes más necesitan una atención de calidad y cercana a su lugar de residencia”.

Importancia de la red de atención y la capacitación profesional

La SAP insiste en la necesidad de fortalecer las redes de atención oncopediátrica en todo el país. La organización en red facilita derivaciones rápidas, tratamientos adecuados y continuidad en el cuidado, además de reducir desigualdades territoriales y socioeconómicas. “Pensar en red implica que un pediatra rural tenga a quién consultar en tiempo real cuando ve un signo de alarma. Implica que un chico de una localidad del interior alejada tenga la misma oportunidad que uno del AMBA”, subrayó Marcelo Coirini, pediatra hematólogo e integrante del comité.

El pediatra general desempeña un papel clave en la detección precoz. “Acciones como los talleres de capacitación ‘Cuándo sospechar cáncer en el niño’, impulsados junto a otras sociedades científicas y organismos nacionales, son herramientas clave para reducir demoras diagnósticas”, explicó María Belén Popon, médica pediatra y oncohematóloga.

Ley Nacional de Protección Integral y beneficios del CUOP

La sanción de la Ley Nacional N.º 27.674 y su reglamentación marcaron un punto de inflexión en la política sanitaria argentina al crear el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP). Este documento, en modalidad “Activo” para quienes están en tratamiento y “Control” para quienes se encuentran en seguimiento, permite acceder a beneficios como asignación económica mensual, licencias laborales para cuidadores, transporte público gratuito, estacionamiento prioritario, vivienda adaptada y acceso garantizado a la educación durante el tratamiento.

“La ley fue un paso enorme en el reconocimiento de derechos. Ahora debemos garantizar que cada niña o niño con cáncer acceda al CUOP sin trabas burocráticas, en cualquier rincón del país”, señaló María Alejandra Cedola, médica pediatra y hematóloga infantil, miembro del comité de Hematología-Oncología y Medicina Transfusional de la SAP.

La tasa de mortalidad específica por cáncer infantil es de 3,7 por millón en menores de 15 años (último período disponible 2021–2022). Para la SAP, es fundamental desmitificar el cáncer en la infancia, promover campañas de sensibilización y capacitar a los equipos de salud y a las familias. Reconocer signos de alerta como moretones frecuentes, palidez, fiebre persistente o pérdida de peso inexplicable contribuye a consultas más tempranas y mejores resultados.

“El abordaje debe ser integral: involucra a pediatras de atención primaria, especialistas, equipos de salud mental, trabajadores sociales y educadores hospitalarios. De este modo se logra un acompañamiento real, sostenido y humano”, remarcó Angela Nakab, médica pediatra y Secretaria de Medios de la SAP.

La Sociedad Argentina de Pediatría, fundada en 1911, continúa su labor de cooperación y capacitación en busca de una niñez y adolescencia sanas. “Hay miles de historias de niños y niñas que se curaron y hoy están en la escuela, en la universidad o formando sus propias familias. Esa es la parte que también tenemos que contar; porque cuando el sistema funciona y se articula, el nivel de curación del cáncer infantil es alto”, concluyeron desde la SAP.