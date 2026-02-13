Cómo la interacción con chatbots puede generar adicción a la inteligencia artificial, según expertos

El auge de chatbots y asistentes virtuales genera una nueva forma de adicción digital que afecta la salud mental en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de chatbots y asistentes virtuales ha dado paso a una nueva forma de dependencia digital que preocupa a los especialistas en salud mental. El centro de desintoxicación y salud mental Montealminara, en Andalucía, advierte sobre el aumento de personas que sienten que no pueden desenvolverse sin consultar a estos sistemas, relegando los vínculos humanos y priorizando la interacción con la tecnología.

Esta inquietud encuentra respaldo en investigaciones recientes de la psicología clínica y la neurociencia. Un estudio publicado en la Mental Health Journal señala que la dependencia psicológica de los chatbots puede manifestarse a través de patrones de comportamiento similares a modelos de apego, incluyendo la búsqueda de validación emocional y la formación de vínculos parasociales con sistemas de inteligencia artificial.

Se ha documentado que estas relaciones pueden inducir síntomas de ansiedad, aislamiento social y deterioro en la toma de decisiones, con efectos más pronunciados en adolescentes y personas con antecedentes de problemas de salud mental.

Una dependencia que desplaza la vida cotidiana

Según Montealminara, la adicción a la inteligencia artificial se manifiesta cuando el usuario percibe que consultar a su herramienta digital preferida resulta indispensable en su día a día. Esta relación de dependencia desplaza la capacidad de tomar decisiones autónomas y genera malestar ante la imposibilidad de acceder a la tecnología. Investigaciones académicas han demostrado que la consulta compulsiva a estos sistemas puede interferir con la vida cotidiana y afectar la calidad de las relaciones personales.

Estudios clínicos revelan que la dependencia de asistentes virtuales puede causar ansiedad, aislamiento social y dificultades en la toma de decisiones, especialmente en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas afectadas recurren a chatbots no solo para resolver dudas prácticas, sino también en búsqueda de validación emocional, compañía o incluso para entablar relaciones sentimentales virtuales. Se ha evidenciado que la tecnología puede sustituir funciones tradicionalmente asociadas al entorno familiar, generando un desplazamiento del interés por actividades offline y una reducción en la calidad de los vínculos reales.

Adicción digital: disponibilidad permanente y recompensa instantánea

Montealminara señala que uno de los factores que potencia la adicción a los chatbots es su disponibilidad absoluta. Estos asistentes virtuales ofrecen respuestas inmediatas y personalizadas en cualquier momento, sin juicios ni conflictos.

Este acceso constante activa circuitos de recompensa cerebral, proporcionando gratificación instantánea y reforzando el apego, lo que dificulta la interrupción de los hábitos compulsivos. Según Psychology Today, la interacción permanente con sistemas digitales puede favorecer patrones de dependencia similares a los observados en otras adicciones conductuales.

La interacción constante con chatbots refuerza patrones de apego emocional y satisface la búsqueda de validación, según la investigación en salud mental digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con asistentes virtuales elimina la necesidad de enfrentar emociones complejas o negociar con otras personas, aumentando el riesgo de baja tolerancia a la frustración y debilitando las habilidades relacionales. Psychology Today destaca que este tipo de interacción prolongada puede conducir a aislamiento social y a una reducción en la capacidad de gestionar conflictos interpersonales de manera efectiva.

La dependencia de la inteligencia artificial puede derivar en ansiedad, disminución de la autonomía en la toma de decisiones y afectación de la autoestima. Quienes atraviesan estos cuadros experimentan mayor irritabilidad y menor satisfacción con actividades fuera del entorno digital, especialmente adolescentes. Psychology Today subraya la importancia de equilibrar el uso de la tecnología con experiencias sociales reales para mantener la salud mental y emocional.

Señales de alerta y formas de intervención

Identificar señales de alarma resulta clave para evitar que la dependencia avance. Entre los signos más evidentes destacan la preferencia por conversar con chatbots antes que con personas reales, la incomodidad al no poder acceder a la tecnología, el fracaso en los intentos de limitar su uso y la percepción de que la inteligencia artificial comprende mejor que el entorno cercano. Ocultar el tiempo de uso y la dificultad para desconectarse constituyen indicios claros de adicción.

Para revertir la situación, Montealminara recomienda imponer límites de uso, establecer horarios concretos para la interacción digital y emplear herramientas de control del tiempo de pantalla.

El uso excesivo de inteligencia artificial para evitar conflictos emocionales reduce la tolerancia a la frustración y deteriora las habilidades sociales offline (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforzar la autonomía comienza por resolver cuestiones simples antes de consultar a la IA, fortaleciendo la capacidad de decisión independiente. La diversificación del ocio con actividades offline, como el deporte, la lectura o el arte, y la priorización de encuentros presenciales, ayuda a reconstruir los vínculos personales.

Programas de tratamiento y prevención

Los centros de salud mental y desintoxicación acompañan a las personas en la identificación de patrones problemáticos, el abordaje de causas emocionales y el desarrollo de estrategias para un uso equilibrado de la tecnología. “La clave está en emplear la inteligencia artificial como un recurso, no como sustituto de los vínculos humanos ni del propio juicio”, subraya Montealminara en su comunicación institucional.

Reconocer el momento en que una herramienta tecnológica deja de ser útil y se transforma en una dependencia resulta esencial para conservar la autonomía, las relaciones reales y el bienestar emocional en la era digital.