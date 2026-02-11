La mayoría de las mujeres desconfían de las pruebas caseras de cáncer de cuello uterino, según los investigadores

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El cribado casero del cáncer de cuello uterino pretende ser una revolución en la atención preventiva, ya que ofrece una opción sencilla para las mujeres que prefieren no ser pinchadas ni examinadas en la consulta del médico.

Pero la mayoría de las mujeres no se lo creen, al menos por ahora, según un nuevo estudio.

Aproximadamente 3 de cada 5 mujeres (61%) preferirían seguir viendo a un profesional médico en una clínica para su citología, informaron los investigadores el 6 de febrero en JAMA Network Open.

Solo 1 de cada 5 (20%) dijo que preferiría auto-muestrearse en casa, según el estudio.

Estos resultados indican que los grupos sanitarios estadounidenses deben hacer un mejor trabajo promoviendo el cribado del cáncer de cuello uterino en casa, según los investigadores.

"El automuestreo en casa tiene el potencial de eliminar muchas de las barreras que enfrentan las mujeres en lo que respecta al cribado del cáncer de cuello uterino", dijo el investigador principal Sanjay Shete en un comunicado de prensa. Es subdirector de la división de prevención del cáncer y ciencias poblacionales en el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston.

"Ampliando las opciones de cribado y combinándolas con una educación dirigida, podemos empoderar a más mujeres para que participen en el cribado de una manera que se adapte a sus vidas", dijo Shete.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el primer dispositivo de automuestreo en casa para el cribado del cáncer de cuello uterino en mayo de 2025, según informaron los investigadores en notas de fondo.

Una mujer recoge una muestra en la privacidad de su casa y luego la envía por correo para su análisis de laboratorio.

La medida pretende mejorar el cribado facilitando y haciendo el proceso más privado para las mujeres, según los investigadores.

Sin embargo, no muchos estudios han evaluado cuántas mujeres realmente quieren hacerse un cribado de cáncer de cuello uterino en casa, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta de 2024 realizada por los Institutos Nacionales de Salud, en la que se preguntó a 2.300 mujeres de entre 21 y 65 años: "Si tuvieras opción, ¿cómo preferirías hacer la prueba de cribado del cáncer de cuello uterino?"

La mayoría de las mujeres dijeron que preferirían que un profesional sanitario hiciera la prueba en su consulta, y menos que les gustaría hacerse una prueba en casa. Alrededor del 19% dijo que no estaba seguro de cuál preferiría.

Los resultados mostraron que las mujeres negras tenían un 55% menos de probabilidades de preferir el cribado en casa en comparación con las mujeres blancas.

Por otro lado, las mujeres que habían sufrido prejuicios o discriminación al recibir atención médica tenían casi el doble de probabilidades de querer hacerse un cribado en casa.

En general, las razones más comúnmente reportadas para preferir el cribado en casa fueron la privacidad (55%); limitaciones de tiempo (35%); y miedo a la vergüenza (33%), según los investigadores.

Las organizaciones médicas podrían ayudar a aumentar la popularidad de las pruebas caseras incorporándolas como opción en sus directrices para el cribado del cáncer de cuello uterino, según los investigadores.

"Las principales organizaciones de salud pública y médicas deberían considerar actualizar sus recomendaciones para incluir la auto-muestra en casa", dijo el investigador principal , el Dr. Joël Fokom Domgue, investigador principal de epidemiología en el MD Anderson Cancer Center, en un comunicado de prensa.

"Este cambio de política podría desempeñar un papel fundamental en la reducción de las desigualdades en el cribado y en la mejora de la adopción entre poblaciones que históricamente han estado desatendidas", añadió Domgue.

FUENTES: Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, comunicado de prensa, 6 de febrero de 2026; Apertura de la Red JAMA, 6 de febrero de 2026