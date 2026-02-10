Salud

Pastillas experimentales reducen los niveles de colesterol 'malo'

LUNES, 9 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una pastilla experimental diaria puede reducir los niveles de colesterol LDL "malo", según ha descubierto un nuevo ensayo clínico.

El enlicitido redujo los niveles de colesterol LDL en las personas hasta en un 60%, según los resultados publicados el 4 de febrero en The New England Journal of Medicine.

"Estas reducciones en el colesterol LDL son, con diferencia, lo máximo que hemos logrado con un fármaco oral desde el desarrollo de las estatinas", dijo la investigadora principal , la Dra. Ann Marie Navar, cardióloga del UT Southwestern Medical Center en Dallas, en un comunicado de prensa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) está revisando actualmente el enlicitide, y estos resultados de ensayos clínicos influirán en la decisión de la agencia.

Enlicitid pertenece a una clase de fármacos para reducir el colesterol llamados inhibidores PCSK9. Estos fármacos actúan potenciando la capacidad del hígado para eliminar el colesterol LDL del torrente sanguíneo.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 2.900 pacientes que ya tenían o estaban en riesgo de tener arterias obstruidas.

Casi el 97% de los pacientes ya tomaban estatinas, pero su nivel medio de colesterol LDL era de 96 miligramos por decilitro (mg/dl), mucho más alto que los niveles recomendados de 70 mg/dl para personas con arterias obstruidas y 55 mg/dl para quienes tienen riesgo de enfermedad cardíaca.

Dos tercios de los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente para tomar una dosis diaria de enlicitida, mientras que el resto tomó un placebo.

Tras seis meses, los niveles de colesterol LDL habían bajado alrededor de un 60% en quienes tomaban enlicitido, en comparación con un placebo.

El fármaco también redujo significativamente otros tipos de colesterol y lípidos asociados a enfermedades cardíacas, y los resultados se mantuvieron estables durante un periodo de seguimiento de un año.

"Menos de la mitad de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida alcanzan actualmente los objetivos de colesterol LDL", dijo Navar. "Una terapia oral tan eficaz tiene el potencial de mejorar drásticamente nuestra capacidad para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares a nivel poblacional."

El medicamento tampoco produjo efectos secundarios significativos, según el estudio.

El ensayo clínico fue patrocinado por el desarrollador del medicamento, Merck & Co. Inc.

Ya se está llevando a cabo un ensayo clínico separado para ver si la capacidad del enlicitido para reducir el colesterol LDL se traducirá en una reducción de los infartos y los ictus, según los investigadores.

FUENTES: UT Southwestern Medical Center, comunicado de prensa, 4 de febrero de 2026; The New England Journal of Medicine, 4 de febrero de 2026

