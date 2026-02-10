Estetoscopio impulsado por IA duplica la detección de problemas cardíacos

LUNES, 9 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un estetoscopio habilitado por inteligencia artificial (IA) más que duplica la capacidad de un médico para detectar soplos cardíacos, un síntoma de enfermedades cardíacas graves, según un nuevo estudio.

Los médicos armados con estetoscopio impulsado por IA identificaron con precisión la enfermedad de las válvulas cardíacas en el 92% de las ocasiones, frente al 46% cuando usaban un estetoscopio tradicional, informaron los investigadores el 5 de febrero en la European Heart Journal-Digital Health.

"Hemos demostrado que un estetoscopio habilitado por IA es mucho mejor para detectar qué pacientes tienen enfermedad valvular moderada a grave que un estetoscopio tradicional en entornos clínicos reales", dijo la investigadora principal Dra. Rosalie McDonough, directora senior de asuntos médicos de la empresa de tecnología sanitaria Eko Health en Emeryville, California.

"Esperamos que esta tecnología permita a los pacientes acceder más rápido a un ecocardiograma para diagnosticar formalmente su condición y luego acceder al tratamiento más rápido", afirmó en un comunicado de prensa. "A nivel poblacional, esta tecnología podría reducir las admisiones hospitalarias y el coste total de la atención sanitaria."

Los médicos utilizan un estetoscopio para escuchar el corazón de una persona en busca de sonidos relacionados con enfermedades cardíacas. Estos pueden incluir un soplo cardíaco -- un sonido de "silbido" o "silbido" que ocurre durante un latido, causado por un flujo sanguíneo turbulento a través del corazón.

El estetoscopio impulsado por IA funciona registrando los sonidos cardíacos de una persona y utilizando análisis por IA para reconocer patrones sonoros asociados a la enfermedad de las válvulas cardíacas, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, se examinaron a 357 personas de 50 años o más en riesgo de enfermedad cardíaca utilizando tanto un estetoscopio tradicional como un estetoscopio habilitado por IA.

Los investigadores registraron el número de veces que un médico detectó soplo cardíaco usando cualquiera de los dos dispositivos.

La salud cardíaca de los pacientes fue examinada más de cerca mediante un ecocardiograma para confirmar la presencia de enfermedad de las válvulas cardíacas.

Los resultados mostraron que el estetoscopio de IA ayudaba a los médicos a escuchar mejor el corazón de una persona y detectar enfermedades cardíacas.

"El uso de la inteligencia artificial aporta una capa analítica adicional, destacando anomalías que pueden ser difíciles de detectar de forma constante solo de oído", dijo McDonough. "Pero la tecnología no está tomando el control; el uso de este dispositivo requiere que los médicos usen su propio juicio clínico."

Los investigadores también observaron otro beneficio.

"Los pacientes evaluados con el estetoscopio digital habilitado por IA parecían más implicados durante su cita", añadió McDonough. "Creemos que esto se debía a que podían ver y escuchar a qué respondía el clínico, lo que puede aumentar la confianza y el compromiso con el tratamiento de seguimiento."

Sin embargo, se necesitan más investigaciones para probar el rendimiento del estetoscopio en diversos entornos clínicos y en una mayor diversidad de pacientes, según los investigadores.

"Esta investigación se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que la inteligencia artificial puede mejorar las herramientas clínicas tradicionales de una manera práctica y responsable, sin sustituir a los profesionales sanitarios, sino que les proporciona herramientas para tener más confianza en su evaluación de los pacientes", dijo McDonough.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la enfermedad de las válvulas cardíacas.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología, 5 de febrero de 2026