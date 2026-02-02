Salud

Soplo cardíaco: qué es, por qué aparece y cuándo hay que consultar

Exámenes como el ecocardiograma o el electrocardiograma facilitan descubrir hallazgos que, si se abordan a tiempo, contribuyen a mantener una vida activa y prevenir consecuencias negativas en la salud

El soplo cardíaco es un sonido detectado en el corazón, no una enfermedad en sí misma, y suele identificarse durante la auscultación médica (Créditos: Freepik)

Un soplo cardíaco es un sonido que el profesional identifica al auscultar el corazón y no constituye una enfermedad en sí, de acuerdo con la Universidad del Sur de California.

Este hallazgo puede generar preocupación en pacientes y familias, especialmente si se presenta de manera inesperada durante una consulta médica. Diferenciar entre un soplo inocente y uno patológico resulta fundamental, ya que no todos suponen un riesgo ni requieren tratamiento.

Un corazón sano genera un ritmo regular vinculado al cierre de las válvulas en cada latido. La presencia de un soplo cardíaco indica que la sangre circula de forma más veloz o con cierta turbulencia.

La imagen muestra un corazón humano junto a una línea de electrocardiograma (ECG), simbolizando la importancia del monitoreo de la salud cardiovascular. El trazo del ECG destaca la actividad eléctrica del corazón, elemento clave en la prevención y diagnóstico de enfermedades cardíacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es importante saber que un soplo cardíaco es un sonido, no una enfermedad en sí misma”, explicó la doctora Oana Maria Penciu, cardióloga del Instituto Cardíaco y Vascular del USC.

Tipos de soplo y causas habituales

Existen dos tipos principales: el soplo funcional o inocente, y el soplo patológico. El primero aparece en personas sanas —incluidos niños, embarazadas y deportistas— y no se asocia a problemas estructurales. Estos soplos son benignos y frecuentes.

Los soplos patológicos, en cambio, pueden revelar trastornos como enfermedades de las válvulas cardíacas, ya sea por estenosis o insuficiencia, que alteran el flujo normal de la sangre.

La enfermedad valvular puede aparecer por envejecimiento y desgaste del corazón. También influyen defectos congénitos, antecedentes de fiebre reumática o endocarditis infecciosa. En ocasiones, la miocardiopatía, que afecta el grosor o la rigidez del músculo cardíaco, es el origen principal del soplo.

Un hombre adulto, acostado en una camilla, es monitoreado por un profesional de la salud durante la realización de un electrocardiograma en un consultorio moderno. En la pantalla se observan los resultados de la actividad cardíaca en tiempo real, reflejando la importancia del cuidado preventivo del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmar la presencia y la causa del soplo, el equipo médico recurre a estudios como el electrocardiograma y el ecocardiograma para valorar la actividad y estructura cardíaca.

Según la Universidad del Sur de California, también pueden emplearse radiografías de tórax, resonancia magnética cardíaca y tomografía computarizada para obtener imágenes detalladas de las cámaras, el músculo y las válvulas del corazón.

Síntomas, pronóstico y tratamiento

En muchos casos, el soplo cardíaco no provoca síntomas evidentes, incluso si existe afectación de las válvulas o el músculo. Sin embargo, la aparición de dolor en el pecho, fatiga, dificultad para hacer ejercicio, hinchazón en las piernas, problemas para dormir o episodios de mareo son señales de alerta.

“Si aparecen síntomas, especialmente si son nuevos o empeoran, es momento de consultar al médico”, recomendó la doctora Penciu, según la Universidad del Sur de California.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico depende del tipo de soplo y su causa. Entre las posibles complicaciones de los soplos patológicos figuran la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular y las arritmias. Por ello, un seguimiento apropiado y un tratamiento adecuado resultan determinantes para la calidad y la expectativa de vida.

En los casos de soplo inocente, usualmente no se prescribe tratamiento. Si se presenta una situación grave, el abordaje puede requerir medicamentos para controlar la presión, estabilizar el ritmo cardíaco y disminuir el esfuerzo del corazón. C

Cuando es necesario, se recurre a cirugía para reparar o reemplazar válvulas, o bien a la implantación de un marcapasos o desfibrilador.

“Los equipos de un centro cardiovascular integral están preparados para definir el mejor tratamiento y realizar procedimientos que mejoran los resultados clínicos”, indicó la Universidad del Sur de California.

Calidad de vida y prevención

“La mayoría de los pacientes, especialmente quienes tienen soplos inocentes, llevan vidas completamente normales y plenas”, afirmó Penciu. Mantenerse activo, cumplir con los controles médicos y seguir el tratamiento recomendado son pautas clave.

Incluso quienes padecen enfermedad valvular pueden mantener actividades cotidianas y practicar ejercicio si cuentan con supervisión médica regular.

Salud, Inteligencia Artificial, IA, diagnóstico, pacientes, farmacología, rehabilitación, análisis, dispositivos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no es posible prevenir todos los soplos, existen medidas para reducir riesgos de complicaciones. Tratar rápidamente las infecciones de garganta disminuye la posibilidad de fiebre reumática.

Mantener una buena higiene bucal reduce el riesgo de infecciones que puedan afectar el corazón. Controlar la presión arterial y el colesterol, así como evitar el consumo de drogas por vía intravenosa, ayuda a prevenir la endocarditis infecciosa y otros problemas relacionados.

El soplo cardíaco constituye una señal temprana para identificar alteraciones cardíacas; no implica un diagnóstico negativo ni limita las perspectivas de vida. Con controles periódicos, hábitos saludables y la atención médica adecuada, la mayoría de las personas puede mirar al futuro con confianza.

