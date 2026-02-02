Cuál es el error común a la hora de hacer las compras que podría desencadenar enfermedades graves

Este hábito en el supermercado puede ser perjudicial para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los pasillos de cualquier supermercado, una decisión aparentemente trivial puede marcar una diferencia significativa en la salud de los consumidores. Separar la carne cruda en una bolsa aparte no solo es una recomendación frecuente, sino una medida fundamental para prevenir problemas graves de seguridad alimentaria. Aunque resulte tentador evitar las bolsas plásticas por razones medioambientales o por simple comodidad, los expertos insisten: este gesto sencillo puede proteger de enfermedades a millones de personas cada año.

El principal peligro de no separar la carne cruda radica en la contaminación cruzada. Los envases de carnes y aves pueden albergar una variedad de patógenos, como explica Michael Handal, chef del Instituto de Educación Culinaria.

Según el especialista, “el embalaje exterior de la carne y las aves crudas puede contener diversos patógenos (organismos que pueden causar enfermedades) que pueden provocar contaminación cruzada una vez que se encuentran en la cocina”. El envoltorio de plástico en el que suelen venir estos productos rara vez garantiza un sellado completo. Basta con que un paquete se rompa durante el transporte o almacenamiento para que el exterior de otros envases también se contamine.

Separar la carne cruda en bolsa aparte en el supermercado previene la contaminación cruzada y protege la salud del consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los patógenos más frecuentes en la carne cruda, Handal menciona el E. coli y los estafilococos. En las aves de corral, los riesgos aumentan con la presencia de salmonela, Campylobacter, Listeria y Clostridium perfringens. Lo alarmante no es solo su aparición, sino su resistencia: muchos de estos organismos sobreviven entre cuatro y 32 horas en las superficies de los envases. Esto significa que, incluso un día después de haber manipulado carne cruda, el riesgo de enfermar persiste para cualquier persona que entre en contacto con esos envases o las superficies que tocaron.

La opinión de los expertos es categórica. Handal subraya que la carne cruda siempre debe embalarse aparte en el supermercado. Esta recomendación, que puede parecer excesiva, es en realidad una defensa eficaz contra enfermedades transmitidas por alimentos. Aunque la carne se cocina antes de su consumo, el contacto de los envases con otros productos, manos y superficies multiplica los riesgos antes de llegar al plato.

Para minimizar estos peligros, los especialistas proponen consejos prácticos y accesibles. En primer lugar, aprovechar las bolsas plásticas disponibles en la sección de frutas y verduras para tenerlas listas al llegar al área de carnes. Las zonas de carnicería suelen ofrecer bolsas extras para este fin, y lo recomendable es utilizarlas siempre que se adquieran productos crudos.

Los envases de carne y aves crudas pueden contener patógenos peligrosos como E. coli, salmonela y Listeria, según expertos en seguridad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al organizar el carrito, Handal aconseja colocar la carne cruda en la bandeja superior, separada de otros comestibles. Incluso cuando la carne viene empaquetada, no hay que confiarse: mantenerla aislada reduce las posibilidades de que líquidos o residuos entren en contacto con frutas, verduras u otros alimentos listos para el consumo.

El cuidado debe continuar en casa. Una vez en el hogar, la carne cruda debe almacenarse en un lugar separado del refrigerador, preferiblemente en el estante inferior. Esta ubicación estratégica asegura que, en caso de derrames, los líquidos potencialmente contaminados no caigan sobre otros productos, minimizando así los riesgos para la salud familiar.

Pero el dilema no termina en el supermercado ni en la cocina. Una preocupación creciente entre los consumidores es el impacto ambiental del uso de bolsas de plástico. La acumulación de residuos plásticos, su difícil degradación y la aparición de microplásticos y nanoplásticos en el ambiente y en el cuerpo humano representan problemas significativos. Según un informe de la Fundación de las Naciones Unidas, “si las tendencias continúan, los residuos plásticos se triplicarán para 2060, con graves consecuencias tanto para los ecosistemas como para la salud humana”.

Colocar la carne cruda en la bandeja superior del carrito reduce el contacto con otros alimentos y disminuye el riesgo de enfermedades alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción y eliminación de plásticos contribuyen además a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava la crisis climática. Por esta razón, muchas tiendas han reducido o eliminado el uso de bolsas plásticas, y los consumidores han adoptado opciones reutilizables, como las bolsas de tela o lona.

Sin embargo, cuando se trata de carne cruda, los expertos advierten sobre las limitaciones de las bolsas reutilizables tradicionales. Las populares bolsas de lona, ideales para transportar otros comestibles, no son adecuadas para alimentos crudos debido a su capacidad de absorción y dificultad para la limpieza.

La recomendación es emplear una bolsa específica, exclusiva y lavable para proteínas crudas, preferentemente fabricada con materiales no absorbentes y fáciles de desinfectar entre usos. De este modo, se puede conjugar la seguridad alimentaria con la responsabilidad ambiental.

En definitiva, la seguridad en la compra y el almacenamiento de carne cruda depende de pequeñas decisiones cotidianas. Separar los productos crudos en el supermercado, usar bolsas específicas y mantener una higiene estricta en casa reduce los riesgos sanitarios sin desatender el compromiso con el medioambiente. Elegir alternativas lavables y reutilizables para transportar carne cruda permite cuidar la salud y el planeta en una sola acción.