Salud

Vista cansada y dificultad para leer: 6 señales que podrían indicar la necesidad de lentes varifocales

Un informe de The Independent reunió la mirada de optometristas sobre los cambios visuales que suelen aparecer a partir de la mediana edad, explicó por qué el enfoque cercano comienza a fallar y detalló signos frecuentes en la vida diaria que orientan a consultar al especialista

Guardar
La adaptación a los anteojos
La adaptación a los anteojos varifocales puede tomar varias semanas y requiere controles visuales periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la visión pueden presentarse de forma gradual y sin advertencia. La dificultad para leer mensajes en el celular, el cansancio ocular tras horas frente a la computadora y la necesidad de alejar un texto para enfocarlo suelen atribuirse al paso del tiempo. Cuando estas señales interfieren en actividades cotidianas, la causa trasciende el simple envejecimiento.

Especialistas en salud visual advirtieron que muchas de estas molestias se relacionan con la presbicia, una condición frecuente a partir de la mediana edad. En ese contexto, los anteojos varifocales surgen como una alternativa diseñada para resolver múltiples distancias de visión en una sola lente.

Información compartida por The Independent, detalló las señales más frecuentes que llevan a considerar este tipo de corrección óptica y los aspectos clave antes de adoptarla.

Qué son las anteojos varifocales y cómo funcionan

Los anteojos varifocales, conocidas también como lentes progresivas, integran distintas graduaciones en una única lente. A diferencia de las gafas monofocales, pensadas para una sola distancia, permiten ver de lejos, a distancia intermedia y de cerca sin cambiar de anteojos.

Los anteojos varifocales o lentes
Los anteojos varifocales o lentes progresivas corrigen visión de lejos, intermedia y cercana en una sola lente (Crédito: Freepik)

“Los anteojos normales, que llamamos monofocales, están diseñadas para una tarea o distancia específica”, explicó Denise Voon, asesora clínica del Colegio de Optometristas.

En cambio, una lente varifocal tiene la prescripción para ver de lejos en la parte superior, que se gradúa hasta llegar a la prescripción para leer en la parte inferior, lo que permite enfocar a diferentes niveles y distancias.

Edad recomendada para el uso de gafas varifocales

No existe una edad exacta para comenzar a usar anteojojs varifocales. Los cambios suelen manifestarse entre los 40 y 45 años. Voon señaló que muchas personas notan dificultades con la visión cercana en ese rango etario.

Dolores de cabeza y fatiga
Dolores de cabeza y fatiga visual tras usar computadoras o leer sugieren necesidad de lentes varifocales (Crédito: Freepik)

La optometrista e investigadora asociada en Optegra, Nabila Jones, explicó al medio británico que durante ese período aparece con frecuencia la presbicia, una condición que surge cuando el cristalino del ojo pierde flexibilidad, lo que dificulta el enfoque en tareas de cerca. Este proceso fisiológico no puede evitarse, aunque sí corregirse con lentes adecuados.

6 señales frecuentes que pueden indicar la necesidad de lentes varifocales

Expertos consultados por The Independent enumeraron seis indicios habituales:

Alternar constantemente entre anteojos para
Alternar constantemente entre anteojos para lectura y para lejos indica que podría necesitar lentes progresivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Dificultad para leer letra pequeña: Jones indicó que una de las primeras señales consiste en no poder leer etiquetas, prospectos o menús sin esfuerzo. “Muchas personas comienzan a notar que necesitan alejar el periódico o el teléfono del rostro para poder enfocar con nitidez”, señaló.
  2. Fatiga visual y dolores de cabeza: el cansancio ocular tras períodos prolongados frente a pantallas o durante la lectura es otro síntoma común. Muchos pacientes reportan molestias recurrentes asociadas a estas actividades, explicó Jones.
  3. Lentitud para volver a enfocar: cambiar la mirada de un objeto lejano a uno cercano puede generar visión borrosa algunos segundos. “Podrías notar que tus ojos tardan más en adaptarse al enfocar algo a distancia”, indicó Jones.
  4. Cambio constante de gafas: alternar entre anteojos para ver de lejos y otros para leer representa una señal clara. Voon ejemplificó esta situación con actividades simples como mirar televisión y luego consultar una guía impresa, lo que obliga a cambiar de par constantemente.
  5. Necesidad de mayor iluminación: llevar textos hacia una ventana o utilizar una linterna para leer puede indicar un esfuerzo visual aumentado.
  6. Dolor y lagrimeo ocular: algunos pacientes experimentan ojos llorosos o doloridos debido a la sobrecompensación visual y al esfuerzo continuo para enfocar, señaló Jones.

Evaluación profesional y elección de lentes

El criterio del especialista resulta central para determinar si los anteojos varifocales son la opción adecuada. “Si necesita una prescripción separada para distancia y otra para lectura, su optometrista podría recomendarle lentes varifocales”, afirmó Voon.

Una evaluación profesional es fundamental
Una evaluación profesional es fundamental para decidir el uso de lentes varifocales según estilo de vida y necesidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende tanto de las necesidades visuales como del estilo de vida. Algunas personas prefieren mantener dos pares distintos, mientras que otras priorizan la comodidad de una solución integral.

Consejos para el período de adaptación

El proceso de adaptación puede requerir tiempo. Jones aconsejó no centrarse en las zonas de transición de la lente; prestar demasiada atención a la diferencia puede dificultar la adaptación natural del cerebro.

La especialista destacó la importancia de realizar controles si las molestias persisten. Jones recomendó probar las lentes durante varias semanas y regresar al óptico si la incomodidad continúa. “Yo no soportaría ninguna molestia durante mucho tiempo”, sostuvo. Si tras un mes las gafas varifocales resultan intolerables, sugirió evaluar otras alternativas.

Presbicia, señales de alerta y adaptación a nuevas lentes conforman los ejes fundamentales para quienes consideran cambiar su corrección óptica a una opción progresiva.

Temas Relacionados

VisiónAnteojos varifocalesAnteojosCansancio ocularPresbiciaOptometristaSalud visualMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Derrame cerebral: cuáles son los factores que no se pueden cambiar y los hábitos que reducen el riesgo

Un informe de The Independent advirtió sobre el aumento proyectado de estos eventos y detalló cómo la edad convive con variables modificables vinculadas a la presión arterial, el estilo de vida y el control cardiovascular

Derrame cerebral: cuáles son los

Por qué Jennifer Lopez cuida especialmente su cuello para mantenerse espléndida a los 56 años

En una entrevista con Elle, la artista explicó que dicho cuidado responde a las exigencias físicas de su rutina de baile y entrenamiento, y forma parte de una mirada integral sobre la belleza, la salud y el bienestar

Por qué Jennifer Lopez cuida

Automatizar el hábito y redefinir metas, claves para no abandonar el ejercicio

Psicoterapeutas y entrenadores destacan que el éxito en la actividad física proviene de crear automatismos, ajustar expectativas y valorar el proceso sobre los resultados inmediatos para alcanzar beneficios duraderos

Automatizar el hábito y redefinir

El magnesio, aliado clave para controlar la ansiedad

Diversos expertos en salud mental destacan la importancia de mantener un correcto equilibrio de minerales en el organismo para reducir episodios de estrés y nerviosismo, y recomiendan una dieta rica en vegetales junto con suplementación únicamente bajo control médico

El magnesio, aliado clave para

La desconexión mental: los síntomas ocultos de los trastornos disociativos

Se trata de una afección que altera la conexión entre pensamientos, recuerdos y emociones, complicando la vida diaria y las relaciones personales, según Mayo Clinic, y suelen ser confundidos con ansiedad o depresión por sus síntomas solapados

La desconexión mental: los síntomas
DEPORTES
Barracas Central y Deportivo Riestra

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentarán en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Seda, breteles plateados y detalles

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador está en la

El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial