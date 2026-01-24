El bambú puede ofrecer beneficios para la salud, con importantes advertencias de seguridad

VIERNES, 23 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los brotes de bambú, un alimento comúnmente consumido en algunas partes de Asia, pueden ofrecer varios beneficios para la salud, según una nueva investigación que analizó el bambú como alimento.

La revisión encontró evidencias de que comer brotes de bambú puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, reducir la inflamación, favorecer la digestión y proporcionar algunos antioxidantes.

Los investigadores afirman que algún día podría convertirse en un alimento más común en todo el mundo, pero solo si se prepara de forma segura.

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido, es uno de los mayores que combina resultados de estudios en humanos con experimentos de laboratorio sobre el consumo de bambú.

El bambú es conocido como la planta de más rápido crecimiento en el mundo, con algunos tipos que crecen cerca de 3 pies en un solo día, señalaron los investigadores.

China e India son los mayores productores del mundo, y los brotes de bambú son un alimento básico en muchas dietas asiáticas.

Son pobres en grasa y contienen proteínas, fibra y aminoácidos esenciales. Los brotes de bambú también aportan minerales como potasio y selenio, así como vitaminas como tiamina, niacina, vitamina A, vitamina B6 y vitamina E.

En ensayos en humanos, las personas que comieron brotes de bambú mostraron un mejor control del azúcar en sangre, lo que sugiere que el alimento podría ayudar a apoyar la salud metabólica y el manejo de la diabetes .

Los investigadores también informaron de mejoras en los niveles de colesterol, que están relacionadas con un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Los brotes de bambú contienen varios tipos de fibra que se ha demostrado mejorar la función intestinal.

Algunos estudios encontraron que el bambú aumentaba la actividad antioxidante y antiinflamatoria en el organismo.

Experimentos de laboratorio sugirieron que el bambú también puede favorecer la salud intestinal al fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas.

La revisión también encontró que los compuestos del bambú pueden reducir la formación de furán y acrilamida, dos sustancias químicas tóxicas que pueden formarse cuando los alimentos se fríen o asan. Esto plantea la posibilidad de que el bambú pueda ayudar a que algunos alimentos cocinados sean más seguros.

A pesar de los posibles beneficios, los investigadores advirtieron que el bambú debe prepararse correctamente.

Algunas especies de bambú contienen glucósidos cianogénicos, que pueden liberar cianuro si se consumen crudos o no se cocinan correctamente.

Otros estudios encontraron que los brotes de bambú pueden afectar la producción de hormonas tiroideas, aumentando el riesgo de bocio si se comen incorrectamente.

Estos riesgos pueden evitarse hirviendo previamente los brotes de bambú antes de comerlos, dijeron los investigadores.

"El bambú ya se consume comúnmente en algunas partes de Asia y tiene un enorme potencial para ser una adición saludable y sostenible a las dietas de todo el mundo, pero debe prepararse correctamente", dijo el autor titular Lee Smith, profesor de salud pública en la Universidad Anglia Ruskin, en un comunicado de prensa.

"Los múltiples beneficios para la salud que identificamos, incluido su potencial para abordar desafíos modernos como la diabetes y las enfermedades cardíacas, probablemente se deban al contenido nutricional del bambú y sus extractos", añadió.

Sin embargo, Smith subrayó que se necesita más investigación.

"Nuestra reseña muestra la clara promesa del bambú como posible 'superalimento', pero también hay lagunas en nuestro conocimiento", añadió. "Solo pudimos encontrar cuatro estudios con participantes humanos que cumplieran nuestros criterios, por lo que son necesarios ensayos humanos adicionales de alta calidad antes de poder hacer recomendaciones firmes."

La investigación fue publicada recientemente en la revista Advances in Bamboo Science.

FUENTE: Universidad Anglia Ruskin, comunicado de prensa, 16 de enero de 2026