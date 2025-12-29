Salud

Médicos de Harvard revelan cómo los probióticos pueden potenciar la salud física y mental

Especialistas advierten que estos microorganismos representan una alternativa natural para cuidar el cuerpo y la mente de forma integral

El consumo regular de probióticos
El consumo regular de probióticos se asocia a la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales, cardíacas y trastornos del ánimo según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés internacional por los probióticos ha crecido de forma sostenida tras la publicación de una serie de hallazgos por parte de la Facultad de Medicina de Harvard Health y de investigaciones recientes en revistas científicas.

Estas bacterias vivas, presentes en alimentos y suplementos, han sido identificadas como aliadas en la mejora de la digestión y la prevención de enfermedades físicas y mentales, según información recopilada por Harvard Health y avalada por revisiones en Research, Society and Development y Salud Mental.

Qué son los probióticos y cómo actúan en el organismo

Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser consumidos en cantidades adecuadas, pueden ofrecer beneficios para la salud, de acuerdo con la definición consensuada por la Organización Mundial de la Salud.

La Facultad de Medicina de Harvard Health sostiene que estas bacterias favorecen la digestión al equilibrar la flora intestinal y participan en procesos inmunológicos clave. Los especialistas detallaron que su acción se basa en la capacidad de competir con bacterias patógenas en el intestino, lo que contribuye a evitar infecciones y desórdenes gastrointestinales.

Harvard Health destaca a los
Harvard Health destaca a los probióticos como aliados clave para mejorar la salud física y mental mediante el equilibrio de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health ha señalado que el consumo regular de probióticos podría representar un apoyo en la prevención y tratamiento de enfermedades como alergias, artritis, asma, ciertos tipos de cáncer, depresión, enfermedades cardíacas y trastornos gastrointestinales.

Estudios recientes, como el meta-análisis publicado en la revista Salud Mental, muestran que la incorporación de probióticos, prebióticos y simbióticos puede ser eficaz como terapia complementaria en el abordaje de la depresión, en especial cuando se utilizan formulaciones multicepa y como complemento de tratamientos farmacológicos.

Investigaciones recientes muestran que probióticos,
Investigaciones recientes muestran que probióticos, prebióticos y simbióticos pueden complementar tratamientos contra la depresión y la ansiedad gracias a su efecto sobre la serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en South Health and Policy también informó que los probióticos pueden influir en el perfil inflamatorio y en la vía de la serotonina, lo que abre posibilidades terapéuticas para el tratamiento de la ansiedad. “La modulación de la microbiota intestinal mediante intervenciones dietéticas y el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos representa una estrategia prometedora en el manejo de trastornos mentales”, señala la publicación científica.

Diversidad de cepas y funciones específicas

Los expertos distinguen entre distintas cepas de probióticos, cada una con funciones particulares. Lactobacillus acidophilus contribuye a mejorar la digestión y a fortalecer el sistema inmunitario, mientras que Bifidobacterium longum limita el avance de bacterias nocivas y ciertos hongos, lo que resulta relevante para personas con desequilibrios en la flora intestinal o propensión a infecciones recurrentes, según la información disponible en Harvard Health.

La incorporación de probióticos a la dieta diaria puede realizarse mediante alimentos fermentados como yogur, kombucha y kefir. La Facultad de Medicina de Harvard Health recomienda una dieta variada y rica en estos alimentos para facilitar el acceso a múltiples cepas y maximizar los efectos positivos sobre la salud. Además, la guía de la institución incluye sugerencias prácticas y recetas para integrar probióticos en diferentes comidas y estilos de vida.

Expertos recomiendan incorporar alimentos fermentados
Expertos recomiendan incorporar alimentos fermentados como yogur, kombucha y Kefir para lograr una dieta rica en probióticos y maximizar beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del aparato digestivo: impacto integral

Los beneficios de los probióticos no se limitan al sistema digestivo. Investigaciones recientes destacan su influencia en la salud femenina, el desarrollo infantil y la recuperación física tras el ejercicio. Según Research, Society and Development, la microbiota intestinal mantiene una estrecha relación con el bienestar emocional y cognitivo, lo que ha impulsado el interés científico por el papel de los probióticos en el estado de ánimo y las capacidades intelectuales.

El eje intestino-cerebro, un concepto cada vez más citado en la literatura médica, explica cómo las bacterias intestinales pueden influir en neurotransmisores como la serotonina, vinculados al bienestar psicológico. South Health and Policy subraya que la modulación del perfil inflamatorio y de la producción de serotonina a través de probióticos podría incidir en la reducción de síntomas de ansiedad.

El eje intestino-cerebro resalta el
El eje intestino-cerebro resalta el impacto de la microbiota sobre los neurotransmisores, reforzando la relación entre probióticos y bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amplitud de beneficios atribuidos por los especialistas de Harvard Health y respaldados por publicaciones científicas internacionales refuerza la integración informada y responsable de alimentos ricos en probióticos como medida eficaz para mejorar la salud física y mental de forma sostenida.

Aunque los efectos pueden variar según la cepa, la dieta y las condiciones individuales, los expertos insisten en la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.

