El auge del negocio de la longevidad en Estados Unidos: millones en inversión, diversas terapias y un debate científico abierto

El mercado de la longevidad en Estados Unidos crece a ritmo récord, impulsado por inversiones millonarias y nuevos tratamientos experimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio de la longevidad se ha posicionado como una de las industrias más dinámicas en Estados Unidos, impulsada por inversiones millonarias, desarrollos experimentales y la creciente atención de referentes de la ciencia, la política y las finanzas. La promesa de vivir más y mejor ya no es solo una aspiración individual, sino un fenómeno social y económico que redefine la vejez y la medicina preventiva a escala global.

Según proyecciones de The Washington Post, el mercado mundial de bienestar preventivo y longevidad superará los USD 1.900.000 millones en 2034, partiendo de USD 784.900 millones en 2024. En el último año, la inversión en compañías del sector alcanzó USD 8.490 millones, lo que representa un salto del 220% frente a 2023.

Figuras como Jeff Bezos y Sam Altman lideran este auge, apostando a empresas como Altos Labs y Retro Biosciences, que buscan extender la vida saludable con innovaciones que desafían los límites biológicos tradicionales.

La industria de la longevidad alcanzará los USD 1.900.000 millones en 2034, según proyecciones de The Washington Post (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menú de la longevidad: terapias en el centro del negocio

Las clínicas de longevidad ofrecen un catálogo que abarca desde intervenciones sofisticadas hasta procedimientos polémicos. Entre los tratamientos que dominan el sector, se destacan las infusiones de NAD+, promocionadas para mejorar la energía celular y la función cerebral, aunque carecen de respaldo clínico contundente.

Las cámaras hiperbáricas de oxígeno han ganado popularidad con la promesa de estimular la regeneración de tejidos, pero la evidencia científica sobre su impacto en la longevidad es limitada.

Otra alternativa muy demandada es la terapia quelante, aplicada para eliminar metales pesados del organismo, aunque su uso en longevidad sigue en fase experimental. Mientras que el intercambio de plasma con donantes jóvenes se ha convertido en una de las prácticas más controvertidas: consiste en transfundir plasma de personas jóvenes a adultos mayores con la expectativa de rejuvenecer el organismo, pero ningún estudio ha demostrado beneficios sostenidos.

El menú se completa con tratamientos hormonales, suplementos alimenticios personalizados y terapias de ozono, todas promocionadas como herramientas para ralentizar el envejecimiento, aunque la comunidad médica mantiene una postura crítica ante la escasez de pruebas concluyentes.

Infusiones de NAD+, cámaras hiperbáricas y terapias de plasma con donantes jóvenes lideran los tratamientos de longevidad más populares y controvertidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de estos procedimientos reside tanto en la innovación tecnológica como en la narrativa de control sobre el paso del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones carece de validación clínica robusta y se ofrece en un entorno donde las regulaciones resultan insuficientes para garantizar la seguridad y eficacia de los tratamientos. Esta combinación de alta demanda y baja supervisión ha convertido al sector en un terreno fértil para la experimentación, pero también para la controversia.

Entre la esperanza y la evidencia: el perfil de quienes buscan longevidad

El público que accede a estas terapias suele compartir una visión crítica del sistema de salud tradicional, que consideran más orientado al tratamiento de enfermedades que a la prevención. Para muchos, la búsqueda de longevidad es una forma de anticiparse al deterioro físico y mental, y de mantener el control sobre el propio destino biológico.

Johnny Adams, de 75 años, relató su experiencia tras someterse a un intercambio de plasma en Texas por varios miles de dólares. Aunque admite que el procedimiento no garantiza resultados, destacó el valor de la experiencia subjetiva en su búsqueda de bienestar: “Incluso si es un placebo, lo acepto”, afirmó a The Washington Post.

La mayoría de las terapias de longevidad carece de respaldo clínico sólido y se ofrece en un entorno con escasa regulación y supervisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congresos como LongevityFest, realizados en Las Vegas, congregan a una comunidad que intercambia motivaciones, expectativas y relatos de primera mano sobre tratamientos que a menudo se difunden por recomendación informal.

Vacíos regulatorios y presión por un cambio de reglas

La expansión acelerada de la industria de la longevidad ha dejado en evidencia vacíos regulatorios significativos. En la actualidad, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no reconoce el envejecimiento como una enfermedad, lo que impide la aprobación formal de fármacos o terapias dirigidas específicamente a ralentizar este proceso.

Esta ausencia de marco normativo favorece la proliferación de tratamientos experimentales y permite que clínicas y empresas ofrezcan procedimientos sin homologación ni controles estrictos de eficacia.

El sector ha sido objeto de investigaciones y sanciones por parte de las autoridades, debido a la promoción de productos sin base científica o prácticas médicas consideradas irregulares.

Ciencia, ética e innovación: el debate abierto

La comunidad científica sostiene que ninguna intervención debe ser adoptada en la práctica médica sin antes superar ensayos aleatorizados y doble ciego en humanos. Diana Zuckerman, presidenta del National Center for Health Research, advirtió sobre la necesidad de validar todas las terapias mediante estudios rigurosos antes de integrarlas a la atención estándar.

El debate ético y científico sobre la longevidad gira en torno a la necesidad de validar los tratamientos y garantizar equidad en el acceso a estas terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el ámbito académico, el debate gira en torno al equilibrio entre la promoción de la innovación y la obligación de garantizar la seguridad de los pacientes. Douglas Vaughan, director del Potocsnak Longevity Institute, planteó: “Seguimos en etapa de descubrimiento, buscando intervenciones escalables, asequibles y efectivas para la mayoría”.

La dimensión ética de la longevidad también genera controversia. La posibilidad de acceder a tratamientos preventivos de alto costo plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso y el riesgo de profundizar brechas sociales.

Al mismo tiempo, el entusiasmo por la innovación puede llevar a una sobrestimación de los beneficios y a la subestimación de los riesgos asociados a procedimientos poco probados. Este panorama exige un debate abierto y multidisciplinario sobre los límites y alcances de la industria de la longevidad.

El futuro de la longevidad: promesa, negocio y realidad

La expectativa de una vida más larga y saludable está modificando la percepción social de la vejez y el envejecimiento. Los avances en biotecnología y medicina preventiva permiten imaginar un futuro en el que prolongar la vida en buenas condiciones podría dejar de ser una excepción y convertirse en una posibilidad concreta para millones, desdibujando límites generacionales que hasta hace poco parecían inamovibles.

Sin embargo, la industria de la longevidad enfrenta el desafío de demostrar, mediante evidencia científica, que los tratamientos ofrecidos proporcionan beneficios reales y sostenibles. Hasta que esa prueba sea contundente, la línea entre la esperanza y la realidad seguirá marcando el pulso de un negocio que crece a la par de las expectativas y los interrogantes sobre el verdadero sentido de vivir más tiempo.