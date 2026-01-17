La estimulación nerviosa detiene la depresión en más del 20% de los pacientes, según informes de ensayos clínicos

VIERNES, 16 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La depresión resistente al tratamiento podría aliviarse mediante un implante que envía pulsos eléctricos a uno de los principales grupos nerviosos del cuerpo, según un nuevo estudio.

El implante, colocado bajo la piel en el pecho, envía pulsos eléctricos cuidadosamente calibrados al nervio vago izquierdo, un conducto principal entre el cerebro y los órganos internos.

Más del 20% de todos los pacientes tratados con el implante no presentaban prácticamente síntomas de depresión tras dos años, informaron los investigadores el 13 de enero en el International Journal of Neuropsychopharmacology.

"Nos sorprendió que 1 de cada 5 pacientes no tuviera síntomas depresivos al cabo de dos años", dijo el investigador principal, el Dr. Charles Conway, director del Centro de Trastornos del Estado de Ánimo Resistentes al Tratamiento de la Universidad de Washington en St. Louis.

"Ver resultados así para esta enfermedad tan complicada me hace ser optimista sobre el futuro de este tratamiento", dijo en un comunicado de prensa.

"Estos resultados son muy atípicos, ya que la mayoría de los estudios sobre depresión marcadamente resistente al tratamiento presentan una sostenibilidad muy baja del beneficio, ciertamente no a los dos años", añadió Conway. "Estamos viendo que la gente mejora y sigue mejorando."

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a casi 500 pacientes con depresión en 84 centros de todo Estados Unidos.

Todos los pacientes tenían depresión mayor moderada a grave que no respondieron al tratamiento con cuatro o más antidepresivos diferentes. Tres cuartas partes estaban tan enfermas que no podían trabajar, según los investigadores.

A todos los pacientes se les aplicó el implante, llamado Sistema de Terapia VNS. El dispositivo es fabricado por LivaNova USA Inc., con sede en el Reino Unido, que financió el ensayo clínico.

Sin embargo, solo la mitad de los dispositivos se activaron durante el primer año del ensayo, para permitir a los investigadores realizar comparaciones significativas entre quienes tenían y no estimulaban el nervio vago.

Casi 7 de cada 10 (69%) de los 214 pacientes con depresión tratados con el implante desde el principio tuvieron una respuesta significativa en el plazo de un año, según el estudio. Una respuesta significativa se definió como una reducción al menos del 30% en los síntomas de depresión.

De esos, más del 80% mantuvieron o incrementaron los beneficios tras dos años en todas las medidas de depresión, calidad de vida y función diaria, según los investigadores.

Incluso una mejora del 30% puede cambiar la vida de alguien cuya depresión severa le ha dejado "paralizado por la vida", dijo Conway.

Entre los pacientes que tuvieron una respuesta sustancial al año siguiente --definida como una reducción del 50% o más de los síntomas--, más de 9 de cada 10 (92%) seguían mejorando tras dos años.

La estimulación del nervio vago había demostrado ser prometedora anteriormente para combatir la depresión, según los investigadores en notas de fondo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ya ha aprobado la estimulación del nervio vago para tratar la epilepsia y la depresión, según la Cleveland Clinic.

Los investigadores afirmaron que el objetivo de este estudio es que los Centros de Medicare y Medicaid de EE. UU. (CMS) lo utilicen para determinar la cobertura futura de la terapia. Actualmente es demasiado caro para que la mayoría pueda permitirse, dijeron.

Si CMS cubre el implante, muchas aseguradoras privadas probablemente seguirían el ejemplo, según los investigadores.

"Creemos que la muestra de este ensayo representa la muestra de paciente deprimido más resistente al tratamiento jamás estudiada en un ensayo clínico", dijo Conway.

"Existe una necesidad urgente de encontrar tratamientos efectivos para estos pacientes, que a menudo no tienen otras opciones", añadió. "Con este tipo de enfermedad crónica y discapacitante, incluso una respuesta parcial al tratamiento cambia la vida, y con la estimulación del nervio vago estamos viendo que ese beneficio es duradero."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el nervio vago.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Washington en St. Louis, 13 de enero de 2026