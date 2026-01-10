Salud

¿Qué es la terapia de hidrógeno molecular, tratamiento al que se somete Belinda para lucir una piel radiante?

La cantante compartió con sus seguidores cómo este innovador procedimiento la ayuda a potenciar su energía, fortalecer el sistema inmunológico y mantener un toque juvenil

Guardar
Belinda incorpora la terapia de
Belinda incorpora la terapia de hidrógeno molecular en su rutina de bienestar para mejorar la piel y fortalecer el sistema inmunológico. Crédito: Cuartoscuro

Belinda ha revelado que incorpora la terapia de hidrógeno molecular en su rutina de bienestar para mantener una piel radiante, energía renovada y un sistema inmunológico fortalecido.

A través de su cuenta personal de Instagram, compartió imágenes de su procedimiento, en el que se ve una vía intravenosa conectada a su brazo y un equipo que transmite gas a un recipiente con agua.

Posteriormente, en una nueva historia, explicó que lleva “un par de años” con esta práctica y señala que le ayuda “a fortalecer el sistema inmunológico, la energía, el descanso y lograr una piel radiante”.

La cantante compartió en Instagram
La cantante compartió en Instagram imágenes de su procedimiento, mostrando la aplicación intravenosa de hidrógeno molecular y el equipo utilizado. (Instagram: belinda)

¿Qué es la terapia de hidrógeno molecular que se realiza Belinda?

Se trata de una tendencia emergente tanto en salud como en estética, que gana popularidad principalmente entre figuras públicas.

El procedimiento consiste en la administración del gas mediante infusión intravenosa, inhalación, agua enriquecida, soluciones, baños o gotas, ya que el hidrógeno tiene capacidad de penetrar al interior de las células y podría colaborar en la reducción del estrés oxidativo y la inflamación.

El mecanismo está relacionado con la regulación de la función mitocondrial, central en la producción de energía celular y con la modulación de la muerte celular programada.

La terapia de hidrógeno molecular
La terapia de hidrógeno molecular es una tendencia emergente en salud y estética que gana popularidad entre figuras públicas. (Instagram: Belinda)

Además, algunos estudios experimentales exploran sus posibles efectos en la salud cardiovascular, pulmonar, cognitiva y la claridad mental. Se investiga también su uso complementario en personas con cáncer para reducir los efectos secundarios de terapias convencionales.

En el campo dermatológico, el hidrógeno molecular podría atenuar signos de envejecimiento asociados a la exposición solar. También se menciona como complemento para el bienestar general y el apoyo a la desintoxicación celular.

La artista confesó llevar varios
La artista confesó llevar varios años usando este procedimiento, cada vez más de moda, para cuidar su salud y belleza, generando curiosidad entre quienes buscan opciones para el bienestar integral. Crédito: YT, Belinda

Factores que se debe considerar de la terapia de hidrógeno molecular

La terapia de hidrógeno molecular se considera generalmente segura según los estudios publicados. Hasta la fecha, no se han reportado efectos adversos graves en los ensayos clínicos realizados. Sin embargo, existen algunos puntos a considerar:

  • Los métodos de administración varían (inhalación, agua hidrogenada, aplicaciones tópicas), y cada uno requiere seguir instrucciones específicas para evitar inconvenientes.
  • En la modalidad de inhalación, el uso debe realizarse con equipos adecuados y bajo recomendaciones precisas.
  • No se han documentado interacciones adversas importantes con medicamentos, pero quienes padecen enfermedades crónicas o reciben otros tratamientos deben consultar a un profesional de salud antes de iniciar esta terapia.
  • La investigación sobre sus efectos a largo plazo y en diferentes condiciones de salud sigue en desarrollo.

Temas Relacionados

BelindaTerapia de hidrógeno molecularBienestarPiel radiantemexico-entretenimientomexico-noticias

Últimas Noticias

Los perros superdotados pueden aprender palabras escuchando conversaciones familiares, según muestran los experimentos

Healthday Spanish

Los perros superdotados pueden aprender

El yoga ayuda a la abstinencia de opioides, según muestran los ensayos clínicos

Healthday Spanish

El yoga ayuda a la

El desarrollo cerebral de los bebés se retrasa en familias con problemas de dinero, según un estudio

Healthday Spanish

El desarrollo cerebral de los

¿Tu adolescente duerme hasta tarde el fin de semana? Según los expertos, podría protegerles de la depresión

Healthday Spanish

¿Tu adolescente duerme hasta tarde

Tamales vendidos en California, Nevada, retirados por riesgo de listeria

Healthday Spanish

Tamales vendidos en California, Nevada,
DEPORTES
Marruecos venció a Camerún y

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Qué es el ajedrez 960, la variante que busca revolucionar el desafío en el tablero

El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

TELESHOW
Eugenia Tobal reveló el drama

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

La enorme fiesta de cumpleaños de Juli Poggio que celebró durante tres días: “Finde XXL”

Las fotos de Dai Fernández, la novia de Nicolás Vázquez, de relax y en bikini en las playas de Miami

INFOBAE AMÉRICA

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos