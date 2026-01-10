¿Qué es la terapia de hidrógeno molecular, tratamiento al que se somete Belinda para lucir una piel radiante?

Belinda incorpora la terapia de hidrógeno molecular en su rutina de bienestar para mejorar la piel y fortalecer el sistema inmunológico. Crédito: Cuartoscuro

Belinda ha revelado que incorpora la terapia de hidrógeno molecular en su rutina de bienestar para mantener una piel radiante, energía renovada y un sistema inmunológico fortalecido.

A través de su cuenta personal de Instagram, compartió imágenes de su procedimiento, en el que se ve una vía intravenosa conectada a su brazo y un equipo que transmite gas a un recipiente con agua.

Posteriormente, en una nueva historia, explicó que lleva “un par de años” con esta práctica y señala que le ayuda “a fortalecer el sistema inmunológico, la energía, el descanso y lograr una piel radiante”.

La cantante compartió en Instagram imágenes de su procedimiento, mostrando la aplicación intravenosa de hidrógeno molecular y el equipo utilizado. (Instagram: belinda)

¿Qué es la terapia de hidrógeno molecular que se realiza Belinda?

Se trata de una tendencia emergente tanto en salud como en estética, que gana popularidad principalmente entre figuras públicas.

El procedimiento consiste en la administración del gas mediante infusión intravenosa, inhalación, agua enriquecida, soluciones, baños o gotas, ya que el hidrógeno tiene capacidad de penetrar al interior de las células y podría colaborar en la reducción del estrés oxidativo y la inflamación.

El mecanismo está relacionado con la regulación de la función mitocondrial, central en la producción de energía celular y con la modulación de la muerte celular programada.

La terapia de hidrógeno molecular es una tendencia emergente en salud y estética que gana popularidad entre figuras públicas. (Instagram: Belinda)

Además, algunos estudios experimentales exploran sus posibles efectos en la salud cardiovascular, pulmonar, cognitiva y la claridad mental. Se investiga también su uso complementario en personas con cáncer para reducir los efectos secundarios de terapias convencionales.

En el campo dermatológico, el hidrógeno molecular podría atenuar signos de envejecimiento asociados a la exposición solar. También se menciona como complemento para el bienestar general y el apoyo a la desintoxicación celular.

La artista confesó llevar varios años usando este procedimiento, cada vez más de moda, para cuidar su salud y belleza, generando curiosidad entre quienes buscan opciones para el bienestar integral. Crédito: YT, Belinda

Factores que se debe considerar de la terapia de hidrógeno molecular

La terapia de hidrógeno molecular se considera generalmente segura según los estudios publicados. Hasta la fecha, no se han reportado efectos adversos graves en los ensayos clínicos realizados. Sin embargo, existen algunos puntos a considerar:

Los métodos de administración varían (inhalación, agua hidrogenada, aplicaciones tópicas), y cada uno requiere seguir instrucciones específicas para evitar inconvenientes.

En la modalidad de inhalación, el uso debe realizarse con equipos adecuados y bajo recomendaciones precisas.

No se han documentado interacciones adversas importantes con medicamentos, pero quienes padecen enfermedades crónicas o reciben otros tratamientos deben consultar a un profesional de salud antes de iniciar esta terapia.

La investigación sobre sus efectos a largo plazo y en diferentes condiciones de salud sigue en desarrollo.