¿Cómo utilizar la fécula de maíz y el aloe vera para disminuir los signos de edad?

La mascarilla de aloe vera y maíz hidrata y mejora la apariencia facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mascarilla de aloe vera y fécula de maíz se ha convertido en tendencia entre quienes desean reducir los signos de la edad de manera natural.

Además, se destaca por su sencillez, el uso de ingredientes accesibles y la posibilidad de evidenciar beneficios a corto plazo.

El renovado interés por este remedio casero está vinculado a la preferencia por rutinas de belleza consciente y productos libres de químicos agresivos.

La receta con aloe vera y maicena destaca por su sencillez, eficacia y uso de ingredientes accesibles en el cuidado facial casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, es una opción ideal para quienes buscan el autocuidado, valoran la eficacia y disfrutan aplicar recetas tradicionales en casa.

Todo lo que necesitas para hacer una crema anti-edad

Su creciente popularidad está relacionada con la disponibilidad de sus ingredientes, pues su combinación ofrece una alternativa accesible para quienes desean interrumpir su rutina habitual y experimentar un momento de autocuidado en casa.

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera

1 cucharada de fécula de maíz (maicena)

1 cucharada de aceite de coco

Preparación

Cortar una hoja de aloe vera y extrae el gel transparente del interior. Colocar el gel de aloe vera en un recipiente limpio. Agregar la fécula de maíz al recipiente y mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme, sin grumos. Incorporar el aceite de coco y revolver hasta integrar todos los ingredientes. Transferir la mezcla a un frasco de vidrio y guardar en el refrigerador durante 4 horas.

El gel de aloe vera, la fécula de maíz y el aceite de coco forman la base de esta crema antiarrugas hecha en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar la mascarilla de aloe vera y fécula de maíz

Después de lavar el rostro como parte de la rutina diaria de cuidado facial, se sugiere reemplazar el sérum habitual por una crema casera elaborada con aloe vera y fécula de maíz.

Se aconseja distribuir la mezcla principalmente en las zonas donde suelen formarse líneas de expresión: alrededor de la boca, el contorno de los ojos y el cuello.

El tiempo de exposición recomendado es de 20 a 30 minutos, para permitir que los ingredientes actúen en profundidad y favorezcan la apariencia de la piel en estas áreas.

Una vez transcurrido el periodo, se debe enjuagar el rostro con agua tibia y secarlo con una toalla limpia, usando movimientos suaves para evitar irritaciones.

Entre sus beneficios, la mascarilla hidrata, restaura y ayuda a disminuir líneas de expresión en pocas horas tras la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el tratamiento se aplique durante el día, se aconseja añadir protector solar como último paso; si se usa por la noche, se puede finalizar con la crema nocturna preferida.

Beneficios de la crema casera de aloe vera y fécula de maíz

Entre los beneficios que se le atribuyen, la mascarilla puede hidratar, restaurar y refrescar la piel, ayudando a disminuir las líneas de expresión en las primeras horas tras su aplicación.

Mientras el aloe vera destaca como regenerador y desinfectante, cualidades que favorecen una piel más saludable y menos vulnerable ante el envejecimiento, la fécula de maíz, por su naturaleza ligera, es recomendada especialmente para personas con piel grasa o mixta.