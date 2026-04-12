Golpe de puño y empujones: la insólita pelea entre dos jugadores de Boca y uno de Independiente que el árbitro no vio

Marcone luchó contra Belmonte y Braida durante el primer tiempo

Boca Juniors e Independiente de Avellaneda empataron 1 a 1 en la Bombonera en el marco de la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Pero más allá de lo que fue el desarrollo del partido, que también incluyó la polémica por el penal que el árbitro sancionó en favor del local en el final del primer tiempo, durante dicha etapa se produjo una insólita pelea entre tres futbolistas, dos del local y uno de la visita, y que Andrés Merlos no vio por seguir el juego.

El episodio se produjo a los 38 minutos del primer tiempo, cuando la visita ya ganaba por 1 a 0 tras el gol del uruguayo Matías Abaldo en el inicio del juego. En una jugada en del mediocampo, Tomás Belmonte e Iván Marcone terminaron en el piso tras un forcejeo. Al reincorporarse, Marcone condujo la pelota y chocó con Malcom Braida. Allí, Belmonte volvió a tomar contacto físico con Marcone, quien reaccionó con un golpe al estómago del ex Lanús. El que sumó a este enredo fue el juvenil Camilo Rey Domenech, que chocó contra el ex mediocampista del Xeneize e intentó levantarlo del suelo mientras Belmonte tenía al 23 de Independiente de una pierna.

Los cuatro protagonizaron un forcejeo que se prolongó por varios segundos mientras el juego continuó, en medio de abucheos generalizados del público local, que siguió atento lo que sucedió en el medio del campo de juego de La Bombonera y que, finalmente, no tuvo sanción por parte del árbitro.

En lo estrictamente futbolístico, la apertura del marcador llegó temprano para el Rojo. A los 9 minutos, Abaldo capitalizó un centro desde un ángulo cerrado y marcó el 1-0 a favor de los dirigidos por Gustavo Quinteros. La jugada fue producto de una secuencia en el área de Boca, donde la pelota eludió a Gabriel Ávalos e Ignacio Malcorra antes de que el delantero uruguayo concretara el tanto con el arco vacío, ya que Agustín Marchesín se pasó en el intento de bloquear otro remate.

La imagen que mostró la TV de la pelea entre los jugadores de Boca e Iván Marcone

El Xeneize reaccionó con determinación en los minutos siguientes al gol en contra y generó varias ocasiones de peligro: Alan Velasco, Ángel Romero y Marco Pellegrino estuvieron cerca del empate antes del episodio de la pelea. Belmonte también dispuso de una oportunidad clara al filo del descanso, pero su cabezazo tras un centro de Barinaga se fue sobre el travesaño. La polémica se reavivó en el cierre de la primera etapa: primero, Boca reclamó penal por una infracción sobre Velasco, luego Independiente tuvo una ocasión de ampliar su ventaja en la contra. Cuando el VAR intervino, la decisión cayó sobre una falta en el área de Independiente: Merlos sancionó penal y Milton Giménez lo cambió por gol y selló la igualdad. La reacción de Gustavo Quinteros una vez que finalizó el primer tiempo frente a Merlos desembocó en su expulsión.

La segunda mitad mantuvo un ritmo más contenido. Independiente modificó su postura inicial y buscó inquietar a Marchesín con mayor posesión de la pelota, aunque sin lograr vulnerar la defensa local. Boca, por su parte, intentó desnivelar mediante transiciones rápidas y asociaciones para habilitar a sus delanteros, encontrando a Miguel Merentiel con una situación neta que fue neutralizada por Rodrigo Rey. Las modificaciones introducidas por ambos entrenadores orientaron el partido hacia un tono más táctico, donde el cansancio y la lluvia dificultaron la generación de jugadas claras. En la última acción destacada, Adam Bareiro probó desde el borde del área, pero volvió a surgir Rey para asegurar el empate.

Este resultado deja a Boca con 21 puntos en la tercera posición de la Zona A, a la espera de una semana crucial en su calendario, con compromisos consecutivos ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y el clásico frente a River Plate en el Monumental. Por su parte, Independiente, que por ahora marcha en el 7° lugar con 18 unidades, se prepara para recibir a Defensa y Justicia en Avellaneda el próximo fin de semana.