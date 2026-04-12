Danny Trejo, entre secretos del pasado y hallazgos insólitos en su regreso a la TV: “Ese tipo de cosas me entusiasman”

En medio del éxito de la segunda entrega de su programa, Danny Trejo se sinceró en exclusiva con Teleshow

El hombre que en el cine fue temido por mafiosos, rescató a inocentes y atravesó desiertos armado hasta los dientes, hoy se interna en paisajes mucho más enigmáticos. Danny Trejo, el rostro inoxidable de Machete, cambia el cuchillo por la lupa y se convierte en el anfitrión de Misterios Inexplorados, la serie de History Channel que explora los secretos mejor guardados del planeta y desafía todo lo que creíamos saber sobre tesoros, criaturas y leyendas. En exclusiva con Teleshow, Trejo cuenta cómo fue volver meterse en esta nueva aventura, qué misterios lo obsesionan y qué siente al llevar su impronta a un formato tan distinto.

Pero el viaje no es solo físico: cada episodio atraviesa túneles subterráneos, templos antiguos, sitios con objetos sagrados y escenarios de hallazgos que parecen salidos de una película. Pero son reales. Bajo la producción de A+E Factual Studios para History Channel, Trejo, a sus 81 años, se mueve entre la incredulidad y la fascinación, guiando al espectador por relatos donde la casualidad, la ciencia y la historia se cruzan con lo insólito y lo extraordinario. Misterios Inexplorados regresa el próximo 15 de abril a la pantalla chica y no solo desentierra artefactos y fósiles, sino que va al hueso de los mitos y leyendas que todavía nos inquietan como humanidad. Con la voz y el carisma que caracteriza a Trejo, cada entrega es una invitación a mirar el pasado con otros ojos, a cuestionar la evolución y a sumergirse en un universo donde nada es tan simple como parece y donde el asombro, e incluso el peligro, siempre están a la vuelta de la esquina.

Danny Trejo no necesita preámbulos: el legendario actor de Machete y Heat ahora se reinventa nuevamente como anfitrión de Misterios Inexplorados, la serie de History que explora hallazgos sorprendentes y secretos del mundo. “Sabés que para mí es una alegría. Siempre me interesó la historia. Y esto es como historia terrenal. Es como por accidente. No es que alguien invirtió dos millones de dólares para ir a buscar algo. Lo encontraron en su patio trasero, en un terreno baldío o en un edificio viejo. Eso realmente me impresionó y siempre fui fan. Es lo único en lo que alguna vez saqué buenas notas”, confiesa el conductor en exclusiva con este medio.

A sus 81 años, Danny Trejo se reinventa y vuelve como el anfitrión de Misterios Inexplorados (Gentileza de History Channel/A E Latam PR)

El actor revela que la elección de los casos para la serie tiene mucho que ver con el encanto de los hallazgos casuales y transformadores. “Siempre fui fanático del béisbol. Y en una feria alguien compró un bate, lo llevó a su casa y descubrió que era uno de los más buscados del mundo. Era un bate de Jackie Robinson, que fue el primer afroamericano en jugar en el béisbol profesional. Y era su bate. Le ofrecieron muchísimo dinero, pero en vez de venderlo lo donó a la familia de Jackie Robinson, lo cual me pareció un gesto de mucha clase”, rememora.

El propio Trejo tiene en su vida personal recuerdos de misterios y momentos inexplicables. Relata una anécdota de su infancia que marcó su vínculo con el asombro y la curiosidad: “Tuve una maestra en la primaria, la señora Finley. Siempre hablaba del río Amazonas, esto y aquello. Y nosotros en el este de Los Ángeles… ¿a quién le importaba el Amazonas en cuarto grado? Pero 50 años después estaba haciendo una película llamada Anaconda y estaba en el río Amazonas. Y todos, Jenifer López, Eric Stoltz, Ice Cube, hacían preguntas y yo sabía las respuestas. Y recuerdo que de noche en el Amazonas las estrellas son… increíbles. Y me acordé de que la señora Finley siempre decía: ‘Y de noche, las estrellas son abrumadoras’. Y era exactamente así. Entonces estaba en un bote volviendo de filmar una escena y recuerdo haber gritado: ‘¡Señora Finley, tenía razón! ¡Las estrellas son abrumadoras!’. Todos pensaron que estaba loco, pero esa mujer me enseñó muchísimo sobre la historia del Amazonas y de los pueblos originarios”.

Cada episodio de la segunda temporada profundiza en el contexto y los protagonistas de hallazgos que cambiaron la historia, con la autenticidad y calidez de Trejo al frente

Trejo reflexiona sobre por qué los misterios y lo inexplicable atraen tanto a la gente: “Creo que a la gente le gusta encontrar, no sé, un cuadro en un garage. Nunca sabés, puede valer millones o simplemente ser una pintura hermosa. Pero nunca estás seguro. Y creo que ese misterio, o la historia detrás de encontrar algo, es increíble. Y de eso trata esto. De personas que, por accidente, encuentran algo… un diente de dinosaurio y terminan encontrando un dinosaurio completo. Incluso encontraron un dinosaurio bebé y cosas así. Es increíble todo lo que todavía queda por descubrir”.

La temporada incluye el caso argentino de Víctor Buso y la supernova de Rosario, que lo atrapó especialmente: “Lo importante es que ocurrió por accidente. Creo que eso es lo que más me fascina. Recuerdo que la temporada pasada había una mujer que estaba cavando en su patio para arreglar sus plantas y terminó encontrando un templo enterrado. Después excavaron todo el terreno y ella se volvió muy rica. Ese tipo de cosas me entusiasman”. Cabe recordar que Buso, quien se dedicaba a la astronomía de manera aficionada, causó furor en el ámbito científico en 2016 al observar cómo nacía este fenómeno.

Consultado sobre los casos que más lo impactaron, especialmente en Latinoamérica, Danny señala: “Una de las cosas que me impresionó fue cuando estaban excavando en el World Trade Center y encontraron un barco enterrado desde la época de la Guerra Civil, debajo de la tierra. Cosas así frenan toda la construcción porque tienen que sacar el barco. Cada vez que veo a alguien cavando para hacer un edificio, siempre me pregunto qué van a encontrar”.

Trejo desafía los límites de la ciencia y la ficción en su regreso como conductor, animando a la audiencia a mirar el mundo con asombro y espíritu aventurero

El actor, además, no esconde su entusiasmo por explorar nuevos misterios en la región. “He viajado bastante y me encanta ver diferentes culturas y lugares. Sudamérica es maravillosa. Estuve en Chile, en Argentina, en Brasil… y esos países son increíbles. Podés darte vuelta y encontrar muchas cosas… La última vez que estuve en Ciudad de México encontraron otro templo azteca, justo al lado de una iglesia, y estaban excavando. Es impresionante pensar que eso tiene miles de años”, expresa a este medio. A su vez, cuando se le consulta si le gustaría volver a la Argentina y adentrarse en figuras mitológicas locales, no lo duda: “Sabés que me gustaría pasar más tiempo ahí. Como dije, es un lugar absolutamente hermoso. Creo que tiene todo para ofrecer: montañas, mar, lo que quieras”.

Por último, Trejo deja un mensaje para el público latinoamericano sobre la nueva temporada de la serie. “Creo que todos lo van a disfrutar. Tiene algo para todos. Las familias pueden verlo juntas y entusiasmarse, porque no es solo para adultos. Mi hijo dijo: ‘Wow, esto lo podés usar para un trabajo del colegio’. Ese es el tipo de programa que es: algo para todos”, confía el reconocido actor.

El reconocido actor Danny Trejo regresa para la segunda temporada de Danny Trejo en la pantalla chica (History Channel/A E Latam PR)

La experiencia de Trejo al frente de Misterios Inexplorados deja en claro que la curiosidad y el asombro siguen siendo motores esenciales, tanto para el público como para los artistas que se animan a explorar lo desconocido. Con la humildad de quien disfruta aprender en cada paso y la pasión de alguien que sabe contar historias en cualquier formato, Trejo invita a mirar el mundo con otros ojos y a dejarse sorprender por los secretos que aún guarda el planeta. Mientras la nueva temporada se instala en la pantalla de History, el actor y conductor reafirma su conexión con Latinoamérica y su entusiasmo por seguir descubriendo, junto a la audiencia, los misterios que todavía quedan por desenterrar. Con el sello Trejo y el pulso de la aventura, la serie promete seguir conquistando a quienes buscan respuestas, pero sobre todo, a quienes disfrutan del viaje detrás de cada hallazgo.