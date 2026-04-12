La venta de autos usados creció en marzo y el sector cerró el primer trimestre con buenas señales

Tras dos meses con números negativos, las ventas de autos usados también tuvo una recuperación en marzo por primera vez en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras conocerse el crecimiento interanual de ventas de autos 0 km en marzo, el informe oficial de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) correspondiente al mercado de vehículos usados mostró también números positivos, lo que muestra una tendencia alcista de operaciones en el sector más allá del tipo de vehículos de que se trate.

En ambos casos, además, el resultado de marzo significó un cambio de tendencia tras las caídas en enero y febrero. En el caso de los autos de segunda mano, en el mes final del primer trimestre se registraron 153.995 transferencias, lo que representa un aumento del 18,25% respecto de febrero y una suba del 8,16% frente a marzo del año anterior.

En 2025, entre autos nuevos y usados se habían vendido en marzo 187.119 unidades, y este año esa cifra fue 201.830, un 7,86% más.

El informe señala además que, en el acumulado del primer trimestre se comercializaron 437.294 unidades, una baja interanual del 5,23% respecto de igual período de 2025, en el que se habían transferido 461.423 autos usados. Si se hace la comparación total del mercado automotor combinando nuevos y usados contra 2025, el primer trimestre del año cerró también con números en rojo, ya que se vendieron en total 591.653 autos contra 619.908, lo que arroja una baja del 4,55 por ciento.

El gran desafío para los compradores de autos usados es no tener disponibilidad de crédito a tasas accesibles, algo que sí ocurre con los 0 km

El cambio de condición de marzo

El análisis de la evolución mensual muestra que enero había cerrado con 153.070 unidades vendidas, apenas un 0,71% más que diciembre, pero con una caída interanual del 9,98%. En febrero, la actividad bajó a 130.229 unidades, lo que significó una reducción del 14,92% en la comparación con enero y una baja interanual del 12,60%. De este modo, el mercado atravesó dos meses de retroceso antes del rebote observado en marzo, lo que explica el saldo negativo del primer trimestre.

“Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA. “El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero eso no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados”, sostuvo a continuación.

Las condiciones en las que se desarrolla la actividad del mercado de autos usados en relación con el de los vehículos 0 km sigue siendo la asimétricas respecto al acceso al crédito de unos y otros, una variable que hoy está impulsando fuertemente las ventas de autos nuevos pero no está disponible en condiciones razonables para las operaciones entre particulares.

“La competencia en la actualidad es muy importante debido a la cantidad de marcas que están entrando al mercado. El sector está preparado para afrontar estos desafíos, pero la voracidad fiscal y la baja rentabilidad es un problema a solucionar. Si a esto le sumamos que las tasas que ofrecen los bancos no están acordes a lo que demanda el mercado, el tema se complica más”, expresó Lamas.

Los modelos más vendidos

El ranking de modelos más comercializados en marzo estuvo encabezado por el Volkswagen Gol y Trend (8.687 unidades), seguido por la Toyota Hilux (6.120), Chevrolet Corsa y Classic (4.478), Ford Ranger (4.039) y VW Amarok (3.798). Entre los diez primeros también figuraron el Peugeot 208 (3.477), Ford EcoSport (3.158), Toyota Corolla (2.978), Ford Ka (2.902) y Fiat Palio (2.879).

A lo largo del primer trimestre, la CCA remarcó el impacto de la llegada de autos chinos, en particular modelos híbridos y eléctricos, que “ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento”. Aunque la entidad no cuantificó aún el efecto de estos nuevos jugadores, advierte que su presencia podría modificar el mercado en los próximos meses.

Sin embargo, a medida que el mercado de autos 0 km siga creciendo, los vehículos usados tendrán que adaptarse a una nueva realidad, en la que hay mayor acceso a un auto nuevo y con ello se achica el mercado de potenciales clientes a aquellos que no pueden “dar el salto al cero”. De confirmarse esta tendencia, lo que inevitablemente ocurrirá es una baja en el precio de los vehículos de segunda mano dejará menos margen, pero le permitirá recuperar su público objetivo.

Los principales referentes del sector insisten en que la recuperación de las ventas de autos usados no está consolidada y el contexto sigue siendo incierto y el gran desafío pasa por mejorar la financiación y ajustar la presión fiscal que limita el mercado de ocasión.