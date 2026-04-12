Se estrenó La casaca de Dios, el filme sobre la mítica camiseta de Diego Maradona contra Inglaterra en México 86

Se estrenó La casaca de Dios, el filme que revive la pasión por aquel mítico encuentro entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial 86 en México

Dicen que los superheroes llevan capa y espada. Que pueden contra todo y que salvan al mundo - y a nosotros - de cualquier peligro. Lo que los dichos populares no dicen es que a veces los superheroes llegan vestidos de celeste y blanco, de un escudo en el pecho y de un amor inalterable en el corazón. Diego Armando Maradona fue, para muchos, uno de ellos. La casaca de Dios refleja una historia chiquita a partir de aquella gesta del Mundial de fútbol en México en 1986 cuando la Selección argentina se consagró campeona del mundo. El foco es precisamente ese domingo 22 de junio cuando Diego durante el mítico partido contra Inglaterra intercambió su camiseta azul con el mediocampista inglés Steve Hodge luego de convertir los dos goles más memorables de los anales del fútbol. El resultado llevó a semifinales al equipo comandado por Carlos Salvador Bilardo: Argentina a un paso de la gloria, Inglaterra fuera del Mundial. La victoria trascendió el encuentro deportivo y se convirtió en una revancha emocional para el pueblo argentino, a solo cuatro años de la Guerra de Malvinas. Y los goles de Diego quedaron para siempre en la memoria del mundo entero: la viveza criolla de la mano de Dios y la excelencia del mejor jugador del mundo con el llamado “gol del siglo”.

Ese recorte de la historia toma la película para darle vida a un relato que entrelaza los tres acontecimientos más importantes de esa época para los argentinos: la guerra de Malvinas, la llegada de la democracia y el mundial de México 86. Pavada de desafío para Ramiro Navarro, uno de los productores del filme, que en principio fue pensado como un documental pero que luego se convirtió en una realidad ficcionada que se estrenó este jueves en los cines de todo el país. La camiseta de Diego, subastada posteriormente como el artículo más caro en la historia del deporte, es el eje central de una narrativa llena de humor, emoción y profunda identidad argentina.

El elenco completo de La casaca de Dios celebra el fin del rodaje con el productor Ramiro Navarro a la cabeza de la producción audiovisual

En una charla con Teleshow, Navarra relata paso a paso el desarrollo del trabajo, uno de los más importantes de su carrera, que lo estresa, lo apasiona y lo llena de ansiedad aunque el resultado haya superado sus expectativas. Dirigida por Fernán Mirás, cuenta con un elenco que reúne a grandes figuras de la escena nacional. Natalia Oreiro y Jorge Marrale en los roles protagonistas, junto a Rafael Ferro, Paola Barrientos, Damián Dreizik y más artistas logran un resultado que conmueve y apasiona.

—¿Cómo surgió la idea del filme?

—En 2015, cuando me contaron que la camiseta de Diego era trucha, se me ocurrió hacer esta historia: recuperar la camiseta que había usado en aquel partido. Primero iba a ser un documental, después se transformó en una parte ficcionada con muchas escenas en Europa, con fuegos, en una especie de gesta para “robar” la camiseta de Diego. Pero se trataba de un gran despliegue, se necesitaba mucho dinero, financiamiento y en ese momento del país resultaba imposible. Un día, charlando con Marcos Carnevale, me sugirió hacer algo más chiquito, me dijo: “Acá tenés una historia hermosa, hacela desde el corazón, apelando a esos recursos”. Entonces le pregunté si quería escribir el guion y así salió. Después vino el apoyo de la familia Maradona, de Verónica Ojeda, Dieguito Fernando, de Jana y Diego Junior. El lunes pasado en la premier para invitados contamos con Verónica y Dieguito Fernando. Se armó algo hermoso, con Yuyo Gonzalo que fue a cantar, con una murga en la puerta. La gente que había y se paraba a mirar, fue hermoso.

Fernán Mirás conversa con Jorge Marrale antes de rodar una de las escenas de La casaca de Dios

—La película se enfoca en tres temas fuertes para los argentinos: Malvinas, el regreso a la democracia y el Mundial del 86 con Maradona a la cabeza. ¿Cómo surgió?

—No es una película que viene a cerrar grietas en la sociedad, pero nos dimos cuenta que es un tema que es transversal a todo. Marrale la rompe, Natalia (Oreiro) también y el resto es un elencazo. Siento que va a pasar algo muy fuerte.

—Asociando con la épica del país, ¿filmarla fue tan difícil como ganar un partido importante?

—Cuando llevamos a cabo el rodaje en marzo del ’25, justo hace un año, éramos los únicos filmando en Argentina. Nadie más. No había nada de financiamiento a la industria. A raíz de eso, los argentinos siempre tenemos cosas épicas, desafiantes, todo nos cuesta. Hasta en el fútbol, como en la final del Mundial de Qatar siempre estamos sufriendo hasta el último momento.

—¿Qué te gustaría que pase con esta película?

—Que se mantenga el recuerdo de Diego a través de las décadas. Porque de acá a 50, 100 años Maradona va a quedar en los relatos, pero yo que lo amo a Diego a pesar de sus cosas malas y complicadas, me quedo con todo lo que él dio e hizo sin necesidad. Él se preocupaba por los jubilados, por los que sufren, por los pobres y no tenía por qué involucrarse. Pero lo hacía igual. Entonces, por ejemplo, mi hijo de 4 años ve conmigo sus partidos, le encanta escuchar las historias y mi hija de 11 también, pero los chicos de esta generación conocen a Messi y a los jugadores de la Scaloneta. Yo quiero que Diego trascienda al tiempo. Siento un amor enorme por Maradona. No solo fue el mejor jugador del mundo, sino que se comprometía con los que menos tienen. Y no tenía por qué hacerlo.

El backstage de la filmación de La casaca de Dios, protagonizada por Jorge Marrale, Natalia Oreiro, Rafael Ferro y un gran elenco

—¿Podés contar alguno de los obstáculos que tuvieron con el filme?

—Fue una épica filmar esta película, como son épicos todos los momentos que vivimos los argentinos, pero después la rompemos. Y eso creo que va a pasar con esta producción. “La película de Maradona”, como la llama la gente. ¡Y la patriada que hicimos para rodar!, con una película argentina totalmente industrial en medio de la turbulencia económica del país, la crisis del cine nacional y la caída mundial del modelo de negocio de las plataformas digitales.

—¿Alguna anécdota de este recorrido?

—Una anécdota épica también: cuando estuvimos en el festival de Málaga en España, para presentar la peli en uno de los cines, cuando estábamos ya vestidos todos para presentarnos, me avisan que se había cortado la luz en el cine y que no se podía pasar la película. En un festival es muy difícil reprogramar y encontrar otra sala, así que me fui corriendo al lugar que estaba a cuatro cuadras de mi hotel a ver qué había pasado. Me encontré a los muchachos de la empresa eléctrica trabajando en la calle y me dijeron que se había roto un caño y que era imposible que se arreglara en ese tiempo, que recién en tres horas podría llegar el camión y que para el día siguiente ya iba a estar todo bien. Entonces lo nombré a Diego, les dije que me había costado años filmar esta película de Maradona y ahí ocurrió algo inesperado: todos se pusieron a ayudar. Me dijeron que fuera al bar de al lado, abrieron una tapa que no se abría hacía 29 años y desde ahí hicieron un by pass, cruzaron cables y la sala se iluminó. No sabés la emoción que sentí en ese momento. Fue otra situación épica de esta película, que recuerda a la épica del fútbol, a la de nuestro país.

El productor Ramiro Navarro posa junto a uno de los empleados de la central eléctrica española cuando se cortó la luz y encontraron una solución para poder iluminar la sala donde se proyectó la película La casaca de Dios, en el festival de Málaga

—¿Qué expectativas tenés?

—Las más altas, no me di cuenta hasta ese momento que un filme que se trate de una historia, aunque chiquita, de Diego, movilizaba tanto. Me acaban de informar que se va a pasar en todas las salas de una importante cadena de cines, eso no ocurría hace muchísimos años en el país. Se empezó a producir en plena pandemia. A pulmón total. Con las restricciones y con todos los obstáculos que te puedas imaginar. Pero salió y me da una satisfacción enorme verla en la pantalla grande.

—¿La muerte de Diego cómo atraviesa la película?

—Su muerte, tan abrupta, se murió solo... Una injusticia. La peli ya estaba pensada desde antes, pero su muerte lo abarcó todo. A mí me gustaría que el recuerdo de Diego cruce las décadas. Yo quiero que Diego trascienda el tiempo. No solo fue el mejor jugador, fue alguien que se comprometía con los que menos tenían, con los pobres, y no tenía obligación. Tenía raíces profundas y nunca perdió de vista su origen. Aun con sus cosas más complicadas, Maradona tenía una sensibilidad y una empatía que refleja la esencia más profunda de los argentinos.

Natalia Oreiro y Jorge Marrale en el póster oficial de 'La Casaca de Dios', película presentada en el 29º Festival de Málaga. (Prisma)

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Zoe Peralta, Facundo Antaman, Damián Dreizik, Lautaro Delgado, Rafael Ferro y Damián Canduci.

Dirección: Fernán Mirás.

Guion: Marcos Carnevale, Javier De Nevares y Fernando Vázquez Mazzini.

Adaptación cinematográfica: Fernán Mirás.

Director de fotografía: Lucio Bonelli (ADF).

Dirección de arte: Ezequiel Galeano y Gonzalo Cordoba Estevez.

Música original: Iván Wyszogrod.

Producida por: Ángel Zambrano, Ramiro Navarro, Antonio Pita y Jorge Pérez Gaudio.

Compañías productoras: FRONTERA+, CONDECO MEDIA y PRISMA CINE.