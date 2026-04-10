Salud

Una terapia celular pionera logró “reiniciar” el sistema inmunológico de una mujer con tres enfermedades graves

La paciente alemana de 47 años logró superar tres patologías autoinmunes. El tratamiento experimental, basado en la modificación de células inmunitarias, permitió que la paciente dejara de requerir transfusiones diarias

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Una mujer alemana de 47 años logró la remisión de tres enfermedades autoinmunes tras recibir una terapia experimental en el Hospital Universitario de Erlangen (Freepik)

Durante años, la vida de una mujer alemana de 47 años giró en torno a hospitales, transfusiones y tratamientos que nunca lograban estabilizar su salud. Padecía tres enfermedades autoinmunes severas y parecía no quedar alternativa médica. Todo cambió cuando un equipo del Hospital Universitario de Erlangen le propuso una opción experimental que, hasta entonces, solo se había utilizado en ciertos cánceres.

El resultado, según describieron los científicos, fue “notable”: lograron “reiniciar” su sistema inmunológico y alcanzar la remisión simultánea de las tres patologías, un hito mundial que abre nuevas perspectivas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes complejas.

Una paciente sin opciones y un tratamiento pionero

La paciente había pasado por nueve tratamientos diferentes, sin obtener una respuesta duradera. Su cuadro clínico combinaba anemia hemolítica autoinmune (AIHA), en la que el sistema defensivo destruye los glóbulos rojos; trombocitopenia inmune (PTI), que reduce las plaquetas y eleva el riesgo de hemorragias; y síndrome antifosfolípido (APS), responsable de generar coágulos peligrosos.

Una vista interna de un vaso sanguíneo rosado con textura rugosa, mostrando múltiples glóbulos rojos redondos y algunos glóbulos blancos de forma irregular moviéndose.
La paciente había agotado nueve tratamientos previos sin éxito y dependía de transfusiones diarias y anticoagulantes para sobrevivir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer dependía de transfusiones diarias y anticoagulantes para sobrevivir. “La paciente no tenía opciones terapéuticas y no habría salido del hospital”, explicó Fabian Müller, hematólogo del Hospital Universitario de Erlangen, quien participó en su tratamiento y es coautor del informe.

Frente a este escenario, los especialistas ofrecieron una terapia celular CAR-T, reconocida por su impacto en cánceres hematológicos. Esta tecnología consiste en extraer linfocitos T —células clave del sistema inmune— del propio paciente, modificarlos genéticamente para que identifiquen y eliminen linfocitos B defectuosos (responsables de los ataques autoinmunes), y reintroducirlos en el organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su diagnóstico incluía anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia inmune y síndrome antifosfolípido, una combinación que complicaba gravemente su salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “reseteo” del sistema inmune y una recuperación inesperada

Apenas recibida la terapia CAR-T, la respuesta fue rápida y profunda. La mujer necesitó su última transfusión una semana después del procedimiento y, en solo dos semanas, retomó actividades cotidianas. “El tratamiento fue extremadamente eficaz para eliminar las tres enfermedades autoinmunes a la vez”, afirmó Müller.

Tres semanas después de la intervención, los niveles de hemoglobina se duplicaron y regresaron a valores normales, lo que demostró que el sistema inmune había dejado de atacar las células sanguíneas.

El impacto positivo se extendió a las otras enfermedades: los anticuerpos relacionados con el síndrome antifosfolípido descendieron y permanecieron en niveles normales, mientras que el recuento de plaquetas también se estabilizó.

Según el estudio publicado en la revista Med, cuando los linfocitos B reaparecieron meses después, eran principalmente células vírgenes, lo que sugiere que el sistema inmunológico se había “reiniciado” desde cero.

Donar sangre ayuda a mejorar el proceso de circulación permitiendo mayor oxigenación a los tejidos del cuerpo - crédito Camila Díaz/Colprensa
El equipo médico, liderado por Fabian Müller, implementó una terapia celular CAR-T, hasta entonces reservada para ciertos cánceres hematológicos - crédito Camila Díaz/Colprensa

Implicancias para el futuro de las enfermedades autoinmunes

El caso representa la primera vez que una paciente logra la remisión simultánea de tres enfermedades autoinmunes mediante este enfoque. “La velocidad y la profundidad de la respuesta fueron notables y la terapia ha mejorado significativamente su calidad de vida”, dijo Müller en el artículo original. Aunque la mujer presenta aún un bajo recuento de glóbulos blancos y algunas alteraciones hepáticas, los especialistas creen que estos efectos se deben a años de tratamientos previos y no a la terapia CAR-T.

El entusiasmo en la comunidad científica es cauteloso. Ben Parker, reumatólogo del Kellgren Centre for Rheumatology en la Universidad de Manchester, subrayó: “La respuesta prolongada sin necesidad de terapia convencional sugiere que ha habido un reinicio inmunológico”, aunque aún no se conoce la duración de ese efecto. Parker, quien lidera ensayos con CAR-T en lupus y otras enfermedades autoinmunes, recalcó que “los reportes de casos no prueban la eficacia para todos los pacientes, de ahí la importancia de los ensayos clínicos controlados”.

Unidad de sangre
El tratamiento CAR-T consiste en modificar genéticamente linfocitos T del propio paciente para atacar linfocitos B defectuosos responsables de las enfermedades autoinmunes (Andina)

Actualmente, hay múltiples ensayos clínicos activos que exploran la aplicación de CAR-T en patologías como lupus, miopatías, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica y vasculitis, entre otras. Los primeros datos muestran resultados prometedores, aunque los expertos insisten en la necesidad de estudios de mayor escala antes de considerar la terapia como estándar.

La experiencia de la paciente alemana abre la puerta a nuevas estrategias para quienes padecen enfermedades autoinmunes severas y refractarias a los tratamientos tradicionales. Según explicó Müller, el uso temprano de la terapia CAR-T podría “prevenir complicaciones derivadas de años de tratamientos ineficaces”.

Por ahora, el equipo de Erlangen y otros centros europeos y británicos avanzan en la investigación de este enfoque en cohortes más amplias. El caso de esta mujer no solo aporta una nueva perspectiva terapéutica, sino que también invita a repensar el futuro del tratamiento personalizado en inmunología.

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