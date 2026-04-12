El Kremlin rechazó prolongar la tregua de Pascua a menos que Zelensky acepte las condiciones rusas

Un capellán bendice a militares de la 33ª brigada mecanizada y cestas de Pascua en la región de Járkov. La tregua de 32 horas redujo los combates, aunque ningún bando la respetó plenamente. (Roman PILIPEY / AFP)

El Kremlin se negó el domingo a extender el alto al fuego de Pascua en Ucrania más allá de su vencimiento nocturno, condicionando cualquier prolongación a que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky acepte las exigencias que, según Moscú, garantizarían sus “intereses” y “objetivos” en el conflicto.

“Mientras Zelensky no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego”, declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en una entrevista difundida por la televisión pública rusa.

La declaración llega un día después de que el presidente ucraniano afirmara en su discurso diario que sería “correcto” prolongar el cese al fuego, y precisara que había trasladado formalmente esa propuesta a Moscú.

El presidente Zelensky y su esposa Olena se reúnen con hijos de soldados caídos durante la Pascua ortodoxa en Kiev. Ese mismo día, Moscú rechazó su propuesta de prolongar la tregua. (Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

La tregua, anunciada por el Kremlin el jueves, entró en vigor el sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y estaba prevista para concluir al terminar la jornada del domingo, con una duración total de 32 horas. Zelensky la aceptó, aunque advirtió que Kiev respondería “golpe por golpe” ante cualquier violación rusa.

Acusaciones cruzadas de violaciones

Capellanes oran junto a militares de la 33ª brigada mecanizada durante las celebraciones de Pascua ortodoxa en la región de Járkov. Por primera vez en mucho tiempo, esa noche no se registraron ataques rusos con drones Shahed ni misiles. (Roman PILIPEY / AFP)

En la práctica, la calma en el frente de 1.200 kilómetros fue relativa. Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de haber vulnerado el acuerdo en cientos de ocasiones a lo largo de la jornada.

El Estado Mayor ucraniano acusó en un comunicado a las fuerzas rusas de haber violado la tregua 2.299 veces. Minutos más tarde, el Ministerio de Defensa ruso respondió que fueron las fuerzas ucranianas quienes la infringieron en 1.971 oportunidades. Ambos ejércitos se atribuyeron mutuamente cientos de ataques de artillería, con drones y de varios ataques de tropas.

No obstante, el Estado Mayor ucraniano subrayó que no se registró ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, bombas aéreas guiadas o misiles, lo que fue señalado como indicio de una disminución relativa de la actividad bélica. En condiciones normales, Rusia lanza casi todas las noches cientos de drones de largo alcance contra Ucrania, a los que Kiev responde con decenas de drones sobre territorio ruso.

Entre los incidentes puntuales, el gobernador de la región rusa de Kursk, Alexander Khinshtein, acusó a Ucrania de haber atacado con un dron una gasolinera en la localidad de Lgov el sábado, causando tres heridos, entre ellos un bebé. En la región ucraniana de Sumi, el jefe de la administración local, Oleg Grigorov, denunció que el ejército ruso atacó con un dron una ambulancia durante la noche, hiriendo a tres miembros del personal sanitario.

Una Pascua en el bosque

Capellanes oran junto a militares de la 33ª brigada mecanizada durante las celebraciones de Pascua ortodoxa en la región de Járkov. Ucrania lleva más de cuatro años en guerra, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. (Roman PILIPEY / AFP)

En la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, el teniente coronel Vasil Kobziak, de 32 años, describió el domingo por la mañana la situación en su sector como “bastante tranquila”. El oficial de la 33ª brigada mecanizada reconoció que el alto al fuego no se cumplía “por completo”, pero señaló que la reducción en la intensidad de los combates permitió a sus soldados asistir a una misa de Pascua en un bosque de la región, poco después del amanecer y en medio de un día gélido.

“Nuestros compañeros tienen la suerte de que les bendigan sus cestas de Pascua y de sentir el calor y la alegría de esta fiesta”, dijo a la AFP, aludiendo a la tradición religiosa según la cual los sacerdotes bendicen alimentos y huevos durante las celebraciones.

Un proceso negociador estancado

Putin se santigua durante los oficios de Pascua ortodoxa en la catedral de Cristo el Salvador en Moscú. Horas antes, su portavoz descartó extender la tregua en Ucrania sin que Kiev acepte las condiciones rusas. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Pool)

El episodio replica el patrón del año pasado, cuando se declaró una tregua similar por la Pascua ortodoxa y ambos bandos se acusaron mutuamente de haberla incumplido.

Kiev reclama desde hace tiempo una pausa prolongada en los combates que facilite las negociaciones hacia un posible acuerdo de paz. Moscú rechaza la idea, argumentando que un alto al fuego extenso le daría al ejército ucraniano tiempo para reforzarse. Varios ciclos de negociaciones auspiciados por Estados Unidos en los últimos meses no han logrado acercar a las partes, y el proceso se ha estancado aún más desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

La guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, ha costado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.