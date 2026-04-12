Crimen y Justicia

Cayeron los “narco remiseros” en Villa General Mitre: dos detenidos y 50 dosis de cocaína secuestrada

Los apresados, de 70 y 34 años, comercializaban drogas bajo la modalidad de “delivery” en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

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Villa Mitre: detienen a dos remiseros con 50 dosis de cocaína

Dos hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Mitre durante un operativo anti narcóticos realizado por la Policía de la Ciudad, en el que se secuestraron más de 50 dosis de cocaína, dinero en efectivo y dos vehículos, en el marco de una causa por comercialización de drogas bajo la modalidad de “delivery”.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, tras una serie de tareas investigativas que derivaron en un allanamiento en un domicilio ubicado sobre la calle Gavilán al 1900.

Allí, los efectivos lograron desarticular una maniobra delictiva en la que los implicados utilizaban una fachada de servicio de remis para distribuir cocaína en distintos puntos de la ciudad.

Dos hombres con los rostros borrosos de pie, uno con camisa a rayas y pantalón claro, y el otro con camiseta blanca y pantalones oscuros con 'YANKEES'
Los detenidos tienen 70 y 34 años

Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos hombres: Domingo P., de 70; y Eduardo N., de 34 años. Ambos fueron señalados como responsables de la actividad ilícita.

Además, se secuestraron 50 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, una suma de dinero en efectivo —presuntamente producto de la venta de estupefacientes—, dos vehículos utilizados para la distribución, elementos de corte y fraccionamiento de droga, y dos teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación se había iniciado en septiembre de 2025 a partir de distintas tareas de inteligencia que permitieron identificar al principal imputado.

Dos vehículos estacionados en la calle: un SUV blanco de marca Peugeot y un automóvil gris oscuro de marca Volkswagen
Estos son los autos que se utilizaban para el delivery de drogas

De acuerdo con lo establecido por los investigadores, el sospechoso operaba bajo la modalidad de “narco remisero”, utilizando un vehículo particular para simular traslados de pasajeros mientras concretaba entregas de droga a domicilio, lo que le permitía evitar controles y pasar desapercibido, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Primer plano de una sustancia blanca en polvo dentro de una bolsa de plástico negra, junto a un kit de prueba de cocaína "Scott Reagent"
La cocaína fue identificada con un kit de reactivo

El avance de la causa permitió reunir pruebas suficientes para solicitar la orden de allanamiento, que finalmente derivó en la detención de los involucrados y el secuestro de los elementos vinculados a la actividad delictiva.

Ambos imputados quedaron a disposición de la Justicia, acusados de comercialización de estupefacientes, precisaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

La causa es tramitada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que dispuso las medidas correspondientes tras el resultado del allanamiento, cerraron las fuentes.

Vista aérea de billetes de 10.000 y 20.000 pesos, dos teléfonos, y aproximadamente 50 pequeños envoltorios negros junto a bolsas plásticas sobre una tela blanca
Evidencia incautada en la detención de los remiseros en Villa Mitre

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