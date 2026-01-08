Salud

Una funda de malla alimentada por IA puede monitorizar a los mayores en busca de signos de fragilidad

MIÉRCOLES, 7 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Una funda de malla experimental impulsada por IA puede detectar signos sutiles de fragilidad entre los mayores, según los investigadores.

La manga de malla suave, que se lleva alrededor de la parte baja del muslo, monitoriza los patrones de marcha de los seniors, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

Un programa de IA contenido en la funda interpreta esos datos para estimar la fragilidad: la pérdida de fuerza, velocidad y energía que pone a un mayor en riesgo de caídas, lesiones y hospitalización.

"Ahora mismo, a menudo esperamos a una caída o hospitalización antes de evaluar a un paciente por fragilidad", dijo el investigador senior Philipp Gutruf, subdirector de ingeniería biomédica en la Universidad de Arizona en Tucson.

"Queríamos cambiar el paradigma de reactivo a preventivo", dijo Gutruf en un comunicado de prensa. "Este dispositivo permite a los clínicos intervenir temprano, evitando potencialmente resultados costosos y peligrosos."

Alrededor del 15% de los estadounidenses de 65 años o más están afectados por fragilidad, según los investigadores en notas de fondo.

La funda de malla de 2 pulgadas de ancho está forrada con pequeños sensores y "diseñada para ser invisible", dijo Gutruf.

La funda registra y analiza simultáneamente la aceleración, simetría y variabilidad de los pasos de la pierna, según los investigadores.

Los resultados finales del análisis se transfieren luego vía Bluetooth a un dispositivo inteligente.

El análisis continuo de IA evita que el dispositivo consuma energía o acumule toneladas de datos, según los investigadores.

"La monitorización continua y de alta fidelidad crea enormes conjuntos de datos que normalmente agotarían una batería en cuestión de horas y requerirían una conexión a internet intensiva para subirse", dijo el investigador principal Kevin Kasper, doctorando en ingeniería biomédica en la Universidad de Arizona, en un comunicado de prensa.

Pruebas realizadas en dos pequeños grupos de personas mayores --una con 16 personas y otra con 14-- encontraron que la manga de malla funcionaba aproximadamente igual de bien que métodos estándar actuales para evaluar fragilidad, como la fuerza de agarre, el examen de la marcha y las pruebas de sentado a pie en pie.

Los investigadores también hicieron que algunos participantes llevaran la manga durante 10 días y descubrieron que podía capturar y analizar datos durante un periodo tan prolongado.

La tecnología habilitada por IA es "una solución ideal para la monitorización remota de pacientes en comunidades rurales o con pocos recursos", afirmó Kaspar. "Estamos poniendo un laboratorio al paciente, viva donde viva."

Sin embargo, el dispositivo requiere más pruebas entre grupos más grandes de pacientes antes de estar listo para su uso, según los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la fragilidad.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Arizona, 22 de diciembre de 2025; Nature Communications, 20 de diciembre de 2025

