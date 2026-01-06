Astigmatismo, el error refractivo más común: causas, síntomas y opciones de corrección

El astigmatismo es uno de los errores refractivos más comunes y afecta a cerca del 40% de la población mundial, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acudir al optometrista y escuchar que el ojo “tiene forma de balón de fútbol” puede resultar desconcertante. Esa descripción suele emplearse para explicar el astigmatismo, uno de los errores refractivos más frecuentes. Según especialistas citados por The Independent, afecta a cerca del 40% de la población mundial.

En muchos casos, esta condición pasa inadvertida, aunque puede provocar visión borrosa, dificultad para enfocar y fatiga visual si no se detecta ni se corrige a tiempo.

Qué es el astigmatismo y cómo funciona el ojo humano

El ojo opera de forma similar a una cámara fotográfica: la luz entra a través de la córnea, atraviesa el cristalino y se enfoca sobre la retina, donde se forma la imagen. Para lograr una visión nítida, estas superficies deben mantener una forma y curvatura precisas.

El astigmatismo regular surge por una córnea ovalada y su origen suele estar vinculado a factores genéticos, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguna de ellas no es completamente lisa o redondeada, la luz no se concentra en un solo punto y se dispersa. Este fenómeno se conoce como error de refracción, siendo el astigmatismo uno de sus tipos más comunes.

Astigmatismo regular e irregular: las dos formas de la afección

El astigmatismo se clasifica como regular o irregular, según la forma que adopta la córnea.

El astigmatismo regular es el más frecuente y suele estar relacionado con una córnea ovalada, similar a un balón de fútbol o a un huevo. Aunque no se comprende totalmente su origen, los especialistas coinciden en que la genética desempeña un papel importante.

El astigmatismo irregular es menos frecuente y suele relacionarse con enfermedades como el queratocono o traumatismos corneales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el astigmatismo irregular es menos habitual y aparece cuando la córnea pierde su superficie lisa debido a cicatrices, crecimientos o deformaciones asimétricas. Enfermedades como el queratocono, en la que la córnea se debilita y adquiere una forma cónica, constituyen una de sus principales causas.

Qué síntomas puede provocar el astigmatismo

De acuerdo con la información publicada por Cleveland Clinic y el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS), cuando la córnea pierde su forma lisa o redondeada, la luz se dispersa sobre la retina, lo que puede ocasionar síntomas como:

Dolores de cabeza y fatiga ocular suelen manifestarse tras períodos prolongados de concentración, especialmente frente a pantallas (Crédito: Freepik)

Visión borrosa o distorsionada

Menor sensibilidad al contraste

Sombras o visión doble

Mayor sensibilidad a las luces brillantes

Dolores de cabeza

Fatiga o cansancio ocular, especialmente tras utilizar pantallas durante períodos prolongados

En casos leves, es posible no percibir alteraciones visuales. A medida que el astigmatismo avanza, la visión se vuelve menos nítida y el esfuerzo visual aumenta.

Cómo se mide y diagnostica el astigmatismo

El astigmatismo se diagnostica a través de un examen ocular completo realizado por un oftalmólogo u optometrista, que incluye la evaluación tanto de la visión como de las estructuras internas del ojo.

Según Cleveland Clinic y The Independent, entre las pruebas más habituales se encuentra la prueba de agudeza visual, que permite medir la capacidad para ver con claridad a distintas distancias, y la prueba de refracción, mediante la cual el especialista determina cómo se desvía y enfoca la luz al atravesar el ojo para establecer la graduación adecuada.

El diagnóstico del astigmatismo incluye pruebas como la agudeza visual, la refracción, la queratometría y el examen con lámpara de hendidura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar la forma de la córnea, también se emplea la queratometría, que mide su curvatura, y el examen con lámpara de hendidura, un microscopio con luz intensa que permite observar en detalle las diferentes capas del ojo. En el caso del astigmatismo regular, estas evaluaciones suelen ser suficientes y forman parte de los controles visuales de rutina.

Cuando se sospecha astigmatismo irregular, se requieren estudios más específicos, como la topografía corneal, una técnica de imagen que genera un mapa tridimensional de la córnea y permite identificar deformaciones, irregularidades o protuberancias en su superficie.

Tratamientos y opciones de corrección

La corrección del astigmatismo busca compensar las distintas curvaturas de la córnea para que la luz se enfoque correctamente en la retina. Las principales opciones incluyen:

Anteojos o lentes de contacto con lentes cilíndricas, indicadas para el astigmatismo regular

Cirugía ocular con láser, en casos seleccionados

Ortoqueratología, que utiliza lentes rígidas nocturnas para remodelar temporalmente la córnea

Las principales opciones de tratamiento para el astigmatismo incluyen anteojos, lentes de contacto, cirugía láser y ortoqueratología, según la severidad del caso (Crédito: Freepik)

En el astigmatismo irregular, además de tratar la causa subyacente, suelen ser necesarios lentes de contacto rígidos, ya que compensan mejor las irregularidades que las gafas o las lentes blandas. En situaciones severas, puede requerirse cirugía, como un trasplante de córnea.

Cuándo conviene realizarse un examen de la vista

Realizar controles visuales periódicos es clave para detectar a tiempo alteraciones como el astigmatismo y otros problemas oculares, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. De acuerdo con las recomendaciones de Cleveland Clinic, la frecuencia de los exámenes oftalmológicos varía según la edad y la etapa de la vida.

En el caso de los niños, un pediatra debería evaluar la salud ocular en cada visita de control hasta que alcancen la edad escolar. A partir de ese momento, se aconseja un examen de la vista cada uno o dos años.

Especialistas recomiendan controles visuales periódicos en todas las edades, siendo más frecuentes a partir de los 40 años para prevenir problemas oculares (Crédito: Freepik)

Para los adultos menores de 40 años, los especialistas sugieren realizar un control visual cada cinco a diez años, siempre que no existan síntomas ni antecedentes oculares. Entre los 40 y los 54 años, la recomendación se ajusta a un examen cada dos a cuatro años, debido a los cambios visuales que pueden comenzar a aparecer en esta etapa.

En los mayores de 55 años, los controles deberían ser más frecuentes, con una periodicidad de uno a tres años, ya que aumenta el riesgo de desarrollar problemas visuales asociados al envejecimiento.