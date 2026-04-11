Quién es la piloto mujer a la que Mercedes le permitirá rodar en un coche Fórmula 1

Doriane Pine podría rodar en una sesión privada con Mercedes (@dorianepin)

Doriane Pin podría marcar un nuevo hito en su trayectoria profesional al tener la posibilidad de poder pilotar un monoplaza de la Fórmula 1 con Mercedes. La francesa de 22 años, que en 2025 se consagró campeona de la F1 Academy, es pilota de desarrollo de la escudería alemana y confirmó que el equipo planea brindarle la chance de rodar en una prueba privada. Cómo trabajó para tener la oportunidad y la última vez que una mujer giró en un monoplaza de la Máxima.

Pin explicó que la decisión de Mercedes de considerar una prueba real en pista surgió tras su rendimiento destacado en las sesiones de simulador. “Obviamente, teníamos que ver cómo iba el simulador y luego ese era el siguiente paso potencial. Pero el simulador fue bien, muy bien de hecho, y por eso tuvieron la idea de ponerme en una prueba privada y darme la oportunidad de conducir el coche real”, afirmó la francesa en su participación en el podcast Beyond The Grid.

La conductora, que afirmó que el plan se lo presentó el propio Toto Wolff, jefe de Mercedes, hizo hincapié en sus expectativas de subirse a un F1 y fue contundente con su determinación: “Sin duda, yo también estoy esforzándome mucho por ello, porque realmente quiero mi oportunidad de conducir el coche y demostrar que hay potencial porque mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Así que me aseguraré de estar completamente lista antes de subirme al coche en la vida real”.

Todo Wolff, jefe de Mercedes, fue el encargado de capturar a Doriane Pin y darle la confianza dentro de la escudería (@dorianepin)

El posible anuncio se nutre de un antecedente inmediato en el automovilismo: hace casi una década que una mujer no participa en una sesión oficial de entrenamiento libre de un Gran Premio de Fórmula 1. La última en hacerlo fue Susie Wolff, actual directora general de F1 Academy, quien condujo un Williams en 2014. Más recientemente, en 2023, Jessica Hawkins realizó una prueba privada con Aston Martin. Doriane Pin podría realizar un ensayo similar a esta última.

Vale destacar que en 76 años de historia, la F1 tuvo cinco mujeres y dos de ellas participaron en carreras. La italiana María Teresa de Filippis corrió cinco competencias entre 1958 y 1959. Su compatriota Lella Lombardi disputó 17 Grandes Premios y es la única que sumó puntos, con su media unidad en España 1975, cuando terminó sexta. Luego la inglesa Divina Galica intentó formar parte de tres competencias entre 1976 y 1978 (una de ellas en la Argentina), pero no logró un registro para ingresar en la carrera. Más tarde, la sudafricana Desiré Wilson tampoco lo consiguió en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1980. Y por último la italiana Giovanna Amati también quedó afuera en la preclasificación de las tres primeras fechas de 1992.

Sussie Wolff, esposa de Toto y directora de la F1 Academy, fue la última mujer en participar de forma oficial en una sesión de la Fórmula 1 (@dorianepin)

Desde la creación de la F1 Academy por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM) en 2022, y que tiene como directora a Sussie Wolff, ninguna campeona había logrado acceder a una oportunidad real como integrante activa dentro de la Fórmula 1.

Bradley Lord, subdirector de Mercedes, resaltó que el avance de Pin representa “un paso natural en su crecimiento como piloto”. Además, explicó: “Su éxito en la F1 Academy, y la oportunidad que presenta la categoría, la han preparado bien para este siguiente paso y estamos entusiasmados por verla afrontarlo con ganas, junto con un programa de competición que será anunciado próximamente”.

Doriane Pin forma parte del programa de desarrollo de Mercedes hace dos años (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Pin nació en Ivry-sur-Seine el 6 de enero de 2004 e inició su carrera en el karting. Su primera irrupción con fuerza data de su victoria en el Ferrari Challenge, además de que ocupó el tercer puesto en la Finali Mondiali de 2021. A esto sumó un triunfo en la European Le Mans Series, un campeonato en los Emiratos Árabes Unidos y el subcampeonato de Fórmula 4 del Sudeste Asiático.

Antes de su llegada a los monoplazas, participó en carreras de resistencia en el proyecto Iron Dames dentro de la clase LMP2 en 2022, experiencia que retomó en la categoría LMP2 Pro-Am en 2026.

El puesto de Pin como piloto de desarrollo de Mercedes le exige trabajo constante en el simulador, colaboración con ingenieros y apoyo al perfeccionamiento técnico del monoplaza tanto en la fábrica como en los circuitos. Su incorporación al equipo la acerca al entorno de la Fórmula 1 y le permite sumar experiencia directa que, hasta hoy, estuvo reservada a un círculo muy restringido de pilotos femeninas.

Jessica Hawkins, de la mano de Aston Martin, es la última mujer en rodar en un monoplaza de la Fórmula 1 hasta el momento

Durante la temporada, Pin asistirá a varias carreras como observadora e integrante del equipo, enfocada en aportar información sobre el auto y su rendimiento. Ella misma destacó la importancia de la F1 Academy como plataforma: “La categoría brinda una plataforma brillante para las pilots mujeres, y me siento honrada de estar recogiendo el trofeo de campeona esta noche”, expresó la joven de 22 años.

La trayectoria de Doriane Pin y el surgimiento de programas específicos como la F1 Academy permiten alentar nuevas expectativas sobre el futuro de las mujeres en la Fórmula 1, en un contexto que, por primera vez en décadas, dispone de una estructura dispuesta a integrar talento femenino en el corazón del deporte.