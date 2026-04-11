Por qué la oscuridad natural favorece la salud mental y el bienestar general

La oscuridad estimula la producción de melatonina, hormona clave para el sueño, la reparación celular y la defensa antioxidante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de la oscuridad natural se ha vuelto cada vez más exclusiva en la vida contemporánea. En muchas regiones del mundo, especialmente en áreas urbanizadas, la contaminación lumínica impide que gran parte de la población contemple las estrellas.

Un estudio publicado en Science Advances revela que casi el 80% de los habitantes del planeta viven bajo cielos afectados debido a la presencia constante de luces artificiales. El crecimiento demográfico y la urbanización han incrementado la iluminación nocturna, lo que restringe el acceso a cielos oscuros.

Este acceso limitado ha impulsado la creación y popularidad de los llamados santuarios de cielos oscuros, destinos donde la ausencia de luz artificial permite redescubrir la profundidad y tranquilidad de la noche. La llegada de la “temporada oscura”, marcada por el fin del horario veraniego, también representa un cambio que puede resultar abrupto.

El adelanto en los horarios y el inicio de las jornadas laborales en la penumbra hacen que muchas personas deban adaptarse a nuevas rutinas. Sin embargo, este periodo ofrece una oportunidad para reconectar con los ritmos naturales, encontrar un respiro frente al ritmo acelerado de la vida diaria y favorecer el bienestar general.

La contaminación lumínica impide que el 80% de la población mundial contemple cielos oscuros y afecta la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el acceso a la oscuridad se convierte en un bien escaso y valioso. Contemplar el cielo estrellado no es solo un acto estético, sino una experiencia que pone en evidencia el contraste entre el mundo moderno y la naturaleza original de la noche.

Más allá de ser ausencia de luz, adquiere una textura y un peso que invitan a la reflexión y al asombro, recordando que el equilibrio entre luz y sombra es una necesidad humana fundamental.

Cuáles son los beneficios de la oscuridad

La investigación científica reveló múltiples beneficios de la oscuridad natural en el organismo. Entre los hallazgos más destacados, los estudios señalan que la exposición a la luz artificial durante la noche puede tener efectos nocivos, como el insomnio, la alteración de los ritmos circadianos e incluso la vinculación con enfermedades graves como el cáncer de mama, los accidentes cerebrovasculares y problemas de fertilidad. Una investigación reciente sugiere además una posible relación entre la contaminación lumínica y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

El papel central de la oscuridad radica en su capacidad para estimular la producción de melatonina por parte de la glándula pineal en el cerebro. Esta hormona, esencial para la regulación del sueño, también está implicada en la protección del ADN: ayuda a neutralizar los radicales libres, ofrece defensa contra el daño oxidativo y potencia los mecanismos de reparación genética del cuerpo.

Una revisión de 2020 demostró que realinear el reloj circadiano con un compuesto que activa los receptores de melatonina en el cerebro puede reducir marcadores inflamatorios, disminuir la ansiedad y aliviar la depresión. Esta evidencia refuerza la importancia de la oscuridad nocturna como regulador fisiológico clave.

Pasar tiempo bajo cielos oscuros reduce la inflamación, mejora la salud mental y promueve emociones positivas, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, expertos han establecido un vínculo claro entre la exposición a la luz después del anochecer y la supresión de la melatonina. La luz artificial no solo afecta la producción de esta hormona, sino que también puede provocar alteraciones en los ciclos sueño-vigilia y, en algunos casos, producir cambios a nivel genético.

Investigaciones recientes, como las analizadas por la Dra. Kat Kennedy de la Universidad de Arizona en colaboración con DarkSky, han documentado cómo estos desajustes pueden incidir en el desarrollo de enfermedades crónicas.

El consenso científico indica que, aunque los mecanismos biológicos se comprenden gracias a estudios en interiores, la evidencia sobre el impacto directo de la contaminación lumínica exterior en la salud humana aún es limitada y requiere más investigación. No obstante, la recomendación general es clara: reducir la exposición a la luz artificial por la noche y favorecer la oscuridad contribuye a un mejor equilibrio fisiológico.

Los efectos de la oscuridad en la salud mental

Asimismo, especialistas hallaron efectos positivos en el plano mental y emocional. La exposición a cielos oscuros produce una sensación de asombro y admiración, asociada con una mejor salud y una mayor felicidad. Una investigación de 2024 publicada en el Journal of Environmental Psychology muestran que los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza se mantienen tanto de día como de noche.

La capacidad de experimentar admiración tiene implicaciones biológicas directas: ayuda a reducir la respuesta inflamatoria del cuerpo, calma el sistema nervioso y favorece la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con emociones positivas.

El profesor Dacher Keltner, en su libro de 2023 The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life, sostiene que la fascinación vincula al ser humano con los grandes misterios de la vida y que esta emoción puede tener un efecto reparador en la mente y el cuerpo.

Minimizar la exposición a la luz artificial al anochecer contribuye a un mejor equilibrio fisiológico, bienestar emocional y salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oscuridad también crea espacios propicios para la atención plena y la creatividad. La costumbre de apagar las luces en teatros y cines antes de una función responde precisamente a la necesidad de generar un ambiente donde la imaginación y la introspección pueden fluir con mayor libertad. Históricamente, los espacios religiosos y artísticos han recurrido a la penumbra para fomentar el recogimiento y la conexión interior.

Cómo incorporar la oscuridad en la vida cotidiana

Adaptar los hábitos diarios implica ajustes sencillos respaldados por especialistas en cronobiología y bienestar. Según Lynne Peeples, autora de El reloj interno: Vivir en sincronía con nuestros ritmos circadianos, el equilibrio entre luz y oscuridad es esencial para la salud.

En ese sentido, recomienda atenuar las luces artificiales y reducir el uso de pantallas en las horas previas al descanso nocturno, ya que esta práctica ayuda a relajar el organismo, sincronizar el reloj biológico y estimular la producción de melatonina. Una vez en la cama, la sugerencia es mantener la oscuridad total, utilizando antifaces para dormir o cortinas opacas gruesas si se vive en zonas urbanas.

Para quienes residen en ciudades altamente iluminadas, la experta señala que la clave está en crear contraste: aprovechar la luminosidad natural durante el día y procurar ambientes oscuros por la noche, sobre todo en las horas de sueño. Para aquellos que viven en lugares con muy poca luz, la recomendación es utilizar lámparas de luz solar para regular los ritmos circadianos.

En relación con la contaminación lumínica, la doctora Kennedy señala que aún no hay evidencia concluyente que vincule la luz artificial exterior con enfermedades graves en la población general. Sin embargo, los estudios en entornos controlados sí muestran efectos claros: la exposición a luz durante la noche puede reducir la producción de melatonina, alterar el ciclo sueño-vigilia y generar cambios a nivel genético. Por eso, los especialistas recomiendan limitar la exposición a la luz artificial después del atardecer, especialmente en los espacios destinados al descanso.

Además, los expertos advierten sobre la necesidad de revisar la percepción negativa de la oscuridad. Aunque muchas culturas la asocian con el miedo o la inseguridad, también puede ser un entorno propicio para la calma y la introspección.

“Atenuar las luces en las horas previas a acostarse es fundamental para relajarse y mantener sincronizados nuestros ritmos circadianos”, explica Peeples, quien destaca que pequeños cambios en la rutina nocturna pueden generar mejoras significativas en el bienestar.