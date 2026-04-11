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El argentino Lucas Beltrán protagonizó uno de los goles errados del año

El ex delantero de River Plate dilapidó una chance inmejorable en la visita del Valencia al Elche

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En el partido entre Elche y Valencia por la fecha 31 de la liga española tuvo lugar uno de los goles errados del fin de semana y seguramente del año. La jugada tuvo como protagonista al argentino Lucas Beltrán, ex delantero de River Plate, quien dilapidó una chance insólita que hubiera puesto arriba a su equipo en condición de visitante. Para colmo, el cuadro che terminó perdiendo 1-0 el match.

El delantero Luis Rioja quebró la cintura dentro del área, desairó a su adversario y le envió el pase gol a un Beltrán que intentó conectar con el borde interno de su pie izquierdo, pero insólitamente tiró la pelota afuera cuando el arquero argentino Matías Dituro ya estaba vencido. Sin dudas, una oportunidad que no dejará dormir al atacante de 25 años que jugó hasta el minuto 81 (fue reemplazado por el neerlandés Arnaut Danjuma). En Valencia también disputó todo el encuentro el ex River Guido Rodríguez, mientras que en Elche fue suplente Federico Redondo.

El partido ofreció un escenario de contrastes. El conjunto valencianista dominó la posesión y generó ocasiones desde el primer cuarto de hora, pero la falta de acierto definitorio fue determinante. Al errado de Beltrán con puerta vacía se le sumó una maniobra que Sadiq desaprovechó con un cabezazo tras un córner. Omar Comert falló una vaselina tras un error del guardameta Dituro, evidenciando la irregularidad defensiva del Elche, que aun así resistió en los momentos clave.

En el segundo tiempo, el Valencia intensificó su presión, pero continuó desaprovechando oportunidades claras. Sadiq volvió a rematar fuera tras un centro preciso de Rioja y Gayá no pudo conectar con fuerza un centro al segundo palo. Las llegadas continuas de Ramazzani, Diego López y Danjuma reforzaron la sensación de superioridad visitante, pero ninguna encontró el fondo de la red local.

La acción decisiva se produjo en el minuto 72. Comert, defensor del Valencia, cayó lesionado y la jugada continuó sin que el balón fuera echado fuera del campo. Lucas Cepeda, delantero chileno, recibió un pase en profundidad y definió ante Dimitrievski para marcar su primer gol en España.

El solitario gol de Cepeda fue suficiente para que el Elche saliera de los puestos de descenso y sumara una victoria vital frente a un Valencia incapaz de concretar sus numerosas oportunidades en el estadio Martínez Valero. La ineficacia ofensiva de los visitantes y la persistencia de los errores defensivos locales marcaron los noventa 90. La importancia del resultado radica en que el equipo ilicitano, alentado por su afición, logró salir de la zona crítica de la clasificación, mientras el conjunto dirigido por Carlos Corberán se aproxima peligrosamente al fondo de la tabla.

Desde su arribo al Valencia, el cordobés Lucas Beltrán disputó 28 partidos y convirtió 3 goles (aportó dos asistencias). Su último grito fue en diciembre de 2025, ante Sporting de Gijón, por Copa del Rey. Los valencianos acumularon su segunda derrota consecutiva y ya se encuentran a 4 puntos de los puestos de descenso. Esta situación contrasta con la tradicional aspiración del club a competir en torneos europeos.

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