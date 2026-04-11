Golpe al narco en Bolivia: la Policía destruyó 46 laboratorios de cocaína y detuvo a 11 personas

Integrantes de la Policía de Bolivia sostienen material incautado durante un allanamiento. EFE/ Gabriel Márquez

La Policía Boliviana detuvo a 11 personas, confiscó casi 47 kilos de cocaína y destruyó 46 laboratorios de producción de esa droga en intervenciones realizadas durante tres días en el departamento central de Cochabamba, informó este sábado una fuente oficial.

El Viceministerio de Defensa Social, a cargo de la lucha antidroga, señaló en un comunicado que la operación “Tormenta del Trópico” se realizó entre el 8 y el 10 de abril en los municipios de Entre Ríos, Bulo Bulo y Villa Tunari, donde están varios sindicatos de productores de hoja de coca del país.

“Este esfuerzo permitió intervenir estructuras vinculadas a la producción y logística de sustancias controladas”, señaló el titular de ese institución, Ernesto Justiniano, que ejerce como zar antidroga.

Además, se eliminaron 8.800 litros de la denominada ‘agua rica’, una sustancia que una vez procesada podía haber sido transformada en 333 kilos de cocaína, indicó el viceministerio.

Los agentes antidroga también confiscaron tres viviendas, cuatro rifles y dos pistolas, además de siete vehículos, una motocicleta y 1.500 litros de gasolina.

La intervención provocó el jueves la reacción de campesinos cocaleros que intentaron enfrentarse con palos y piedras a los agentes, que usaron gases lacrimógenos para dispersar esa protesta sin mayores consecuencias.

Agentes de la Policía boliviana. Foto: El Deber / Juan Carlos Torrejón

Las autoridades calculan que en el país existen 40.000 hectáreas de arbustos de hoja de coca, de los que solo 22.000 hectáreas están amparadas por una ley promulgada por el Gobierno de Evo Morales en 2017.

En Bolivia, las hojas de coca tienen usos legales medicinales, culturales y en la producción de infusiones y energéticos, pero la planta también es procesada de forma ilícita como materia prima de la cocaína.

Según estimaciones del viceministerio de Defensa Social, en Bolivia se producirían alrededor de 300 toneladas de cocaína al año, de las que se decomisan poco más del 10 %.

Por otra parte, la Fiscalía de Bolivia informó este viernes sobre la detención de diez personas en una operación que se realizó simultáneamente en distintas regiones del país para detectar material vinculado al abuso sexual infantil en entornos digitales.

La intervención se denominó ‘Operación de Respuesta Operativa contra el Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ROMA I)’ y se enmarcó en una ley que rige desde septiembre pasado para proteger a menores de la violencia sexual en entornos digitales, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.

“Como resultado de esta intervención simultánea, el Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana ejecutó un total de 19 allanamientos en distintos departamentos del país, logrando la aprehensión de diez personas adultas”, dijo el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, citado en la nota.

Oficina de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Bolivia

En la operación también se identificó a un adolescente “con responsabilidad penal”, añadió Mariaca.

El Ministerio Público aseguró que los resultados son fruto de un trabajo de investigación de “meses” liderado por la Fiscalía Superior en Razón de Género junto a las fiscalías departamentales y la Policía de Bolivia.

Durante los allanamientos, fueron incautados equipos tecnológicos y otros objetos, como dos computadoras de escritorio, 12 portátiles, 9 tabletas, 64 teléfonos móviles, 22 memorias externas, tres grabadoras de video digital (DVR) y un TV Box, que serán “sometidos a pericias especializadas”, detalló la Fiscalía.

Además, se hallaron otros elementos, como sustancias controladas, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero, lo que muestra “la complejidad” de los casos indagados y amplía las “líneas investigativas”.

La operación se realizó “bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada”, agregó la Fiscalía.

En septiembre se promulgó la ‘Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales’, norma promovida por la Fiscalía, que estableció nuevas figuras penales para sancionar delitos como el ‘grooming’, el ciberengaño pederasta o la difusión de material de abuso infantil en línea

(Con información de EFE)