Darién concentra la mayor población del águila harpía de Panamá y la región

Nidos de águila harpía pueden ubicarse a más de 50 metros de altura en el bosque. Tomada de Patronato Amigos del Águila Harpía de Panamá

El Parque Nacional Darién concentra la mayor población del Águila Harpía en Panamá y Centroamérica, con estimaciones que sitúan entre 200 y 230 parejas en todo el país, la mayoría ubicadas en esta región selvática.

Este dato posiciona a Panamá como el territorio con mayor presencia de esta especie en Centroamérica, gracias a la disponibilidad de bosques continuos y a las medidas de protección ambiental impulsadas a nivel nacional.

La harpía, declarada Ave Nacional en 2002, también se encuentra en el Parque Nacional Chagres y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro, aunque con menor concentración.

El Águila Harpía (Harpia harpyja) es una de las rapaces más grandes del mundo, con una altura que puede alcanzar un metro y una envergadura superior a los dos metros. Su distintiva cresta de plumas, que se eleva cuando está en alerta, y sus garras poderosas, comparables con las de un oso, la convierten en un depredador dominante dentro del dosel del bosque tropical.

Este aspecto ha generado confusión frecuente, ya que muchas personas sobreestiman su capacidad, llegando a creer que puede levantar humanos, lo cual no es posible pese a su tamaño.

Darién concentra la mayor cantidad de parejas de águila harpía registradas en Panamá. Tomada de MiAmbiente

En cuanto a su comportamiento, la harpía es una especie monógama, formando parejas estables durante años. Su ciclo reproductivo es lento, con una puesta de uno o dos huevos, aunque generalmente solo sobrevive un polluelo.

Además, la reproducción ocurre cada dos o tres años, lo que limita el crecimiento de la población. Los nidos, ubicados a más de 50 metros de altura, incrementan el riesgo durante los primeros meses de vida, cuando las crías desarrollan habilidades como el vuelo.

La alimentación de esta rapaz se basa en especies arborícolas como perezosos, monos, iguanas y otros animales del bosque. Su capacidad de maniobra entre árboles y su fuerza de agarre la convierten en una cazadora altamente eficiente.

Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación, especialmente fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), así como la cacería motivada por mitos sobre su comportamiento.

En los últimos años, el Ministerio de Ambiente ha reportado una disminución en los casos de águilas heridas, lo que refleja avances en las acciones de conservación, vigilancia y educación ambiental. Según explicó Erick Núñez, jefe del departamento de Biodiversidad, la participación de las comunidades ha sido clave en este proceso.

La especie se alimenta principalmente de perezosos, monos e iguanas. Fuente: Jiang Chunsheng, CC BY 4.0, Wikimedia Commons/Tomada de www.lifeder.com

En zonas como Sambú, Cémaco y Taimatí, grupos locales han asumido funciones de vigilancia del bosque y desarrollo de iniciativas sostenibles que combinan la protección de la especie con oportunidades económicas.

La entidad mantiene la coordinación de esfuerzos de investigación, junto con especialistas nacionales, y desarrolla programas de educación ambiental orientados a reforzar el conocimiento sobre la especie.

Además, da seguimiento a las infracciones contra la vida silvestre, mediante la apertura de procesos administrativos conforme al marco normativo vigente. Estas acciones buscan reducir los impactos negativos sobre la población de harpías y garantizar su permanencia en el país.

El marco legal que protege a la especie incluye la Ley 24 de 1995, sobre vida silvestre, y la Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional de Panamá.

También está incluida en la lista de especies amenazadas mediante la Resolución N° DM-0657-2016, lo que refuerza las restricciones frente a actividades que puedan afectar su supervivencia.

A pesar de los avances, persisten desafíos importantes como la pérdida de hábitat, los mitos sobre el águila y la necesidad de seguir fortaleciendo la conciencia en comunidades locales.

Las autoridades también advierten que la observación del ave en su entorno natural puede representar una oportunidad económica, pero debe realizarse de forma responsable, evitando interferir en su ciclo biológico. En este contexto, el Águila Harpía se mantiene como un indicador clave del estado de los ecosistemas boscosos en Panamá.

Caso sin resolver

La protección del Águila Harpía en Panamá no ha estado libre de controversias. Uno de los casos que más atención generó fue la desaparición de “La Colonensa”, una hembra subadulta que se encontraba en proceso de rehabilitación en el Parque Municipal Summit, en la ciudad de Panamá.

El ave estaba en rehabilitación tras ser rescatada con heridas de bala en Colón. Tomada de MiAmbiente

El ave había sido rescatada en enero de 2019 en la provincia de Colón, luego de presentar heridas de bala, y permanecía bajo observación en un área de cuarentena.

La harpía desapareció entre el mediodía del sábado 29 y el mediodía del domingo 30 de junio de 2019. Las autoridades descartaron que se tratara del ejemplar conocido como “Panamá” y centraron la atención en esta otra ave, cuya salida del recinto levantó sospechas de un posible hurto.

Tanto el Ministerio de Ambiente como los estamentos de seguridad manejaron la hipótesis de que pudo haber sido extraída por una red vinculada al tráfico ilegal de fauna, tomando en cuenta el alto valor que puede alcanzar un águila harpía en el mercado negro, donde se estimaba un precio de entre $250,000 y $1 millón.

La desaparición provocó indignación entre organizaciones ambientalistas y volvió a poner sobre la mesa las debilidades en la vigilancia y custodia de especies amenazadas. La Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional, establece multas de $5,000 para quienes la dañen o sustraigan, pero en este caso no hubo resultados concluyentes ni se conoció el paradero del ejemplar.