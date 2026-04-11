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La muestra de autos clásicos que recorrerán la Ciudad de Buenos Aires

El evento se llevará a cabo este domingo en las calles del territorio porteño. Habrá más de 70 coches de colección

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Ferrari 166 FL
Una de las Ferrari que se verán en la exhibición (Grosby)

Más de 70 autos clásicos recorrerán este domingo 12 de abril las calles de la Ciudad de Buenos Aires en un rally de regularidad organizado y fiscalizado por el Automóvil Club Argentino (ACA). El evento, de acceso gratuito, reunirá vehículos homologados hasta 1985 de marcas como Ferrari, Porsche, Alfa Romeo y Mercedes-Benz, incluyendo modelos ligados a la historia de Juan Manuel Fangio, según la información oficial del ACA.

La jornada propone una evocación de los circuitos tradicionales de las “Temporadas Internacionales”, etapa que posicionó al automovilismo argentino en la escena global y dio proyección internacional a Fangio. Entre los modelos destacados figura la Ferrari 166 FL, uno de los primeros autos utilizados por el piloto argentino, que será puesta en marcha y exhibida durante el evento, así como la Maserati 250F, otro vehículo clave en la trayectoria del corredor, de acuerdo con el ACA.

Maserati 250F
El Maserati 250F también estará entre los autos de colección (Grosby)

El recorrido atravesará puntos emblemáticos de la ciudad, como la sede central del ACA en Avenida del Libertador, Costanera Sur, los Lagos de Palermo y el Parque de la Innovación. Además, los autos pasarán por la escuela de conducción histórica del ACA sobre Avenida Casares, combinando tradición deportiva e innovación urbana, según detallaron desde la entidad organizadora.

La partida está programada para las 8:50 en Udaondo y Avenida del Libertador, con llegada en el mismo lugar a las 12:00, momento en que se realizará la entrega de premios.

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CRONOGRAMA

8:50 Largada (Udaondo)

8:55 Pruebas (Parque Innovación)

9:05 Control de Sello (ACA Sede)

9:20 Control de Sello (Obelisco)

9:35 Pruebas (Costanera)

10:05 Pruebas (Escuela ACA)

10:15 Neutralización entrada (Lagos de Palermo)

11:35 Estacionamiento/exhibición/café/salida

11:45 Pruebas (Escuela ACA)

12:00 Pruebas (Parque Innovación)

12:05 Llegada (Udaondo)

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ACAAutomóvil Club ArgentinoJuan Manuel FangioCiudad de Buenos AiresAutos Clásicos

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