Claves del “estado hipnagógico”, el instante que estimula la creatividad y potencia ideas innovadoras

El estado hipnagógico, ese instante entre la vigilia y el sueño, potencia la creatividad y la generación de ideas innovadoras

El estado hipnagógico, conocido como ese instante transitorio entre la vigilia y el sueño, ha captado el interés de psicólogos y neurocientíficos debido a su particular relación con la creatividad. Este momento, en el que la mente oscila entre la conciencia plena y la somnolencia, facilita la aparición de imágenes y sonidos mentales vívidos, creando un terreno fértil para el surgimiento de ideas innovadoras y soluciones inesperadas.

Los especialistas lo señalan como un punto óptimo para el pensamiento creativo, ya que durante este lapso la actividad de la mente consciente disminuye, permitiendo que surjan pensamientos y conexiones poco habituales.

La historia de la música y la ciencia ofrecen ejemplos notables del potencial creativo del estado hipnagógico. Paul McCartney, miembro de los Beatles, atribuye la creación de la emblemática canción “Yesterday” a una mañana de 1965 en la que despertó con una melodía completa sonando en su mente.

Sin dudar, se dirigió al piano y, guiado por la música que flotaba en su consciencia, plasmó los acordes y frases melódicas que más tarde se convertirían en un éxito mundial. Durante semanas, McCartney sospechó que podía haber copiado, sin querer, otra composición, pero la melodía resultó ser completamente original, nacida de ese confín entre el sueño y la vigilia.

Paul McCartney compuso la melodía de 'Yesterday' tras experimentar el estado hipnagógico, según relató el propio músico

“Durante aproximadamente un mes, fui a ver a gente del mundo de la música y les pregunté si la habían escuchado antes... Pensé que si nadie la reclamaba después de unas semanas, podría quedármela” expresó McCartney.

Según informó The Conversation, otro ejemplo paradigmático proviene del mundo científico. El físico Niels Bohr, Premio Nobel, soñó semiconsciente con la imagen del núcleo atómico rodeado de electrones girando, evocando el sistema solar. Esa visión, experimentada mientras transitaba el estado hipnagógico, fue el punto de partida para conceptualizar la estructura del átomo. Estos relatos evidencian cómo la creatividad aflora en este estado mental, generando respuestas y perspectivas novedosas que pueden transformar disciplinas enteras.

Desde la psicología y la neurociencia, se han propuesto varias explicaciones sobre por qué el estado hipnagógico resulta tan propicio para la creatividad. Investigaciones recientes han demostrado que las personas en este estado tienen una capacidad significativamente superior para descubrir soluciones poco intuitivas a diversos problemas.

Por ejemplo, un estudio de 2021 publicado en Science Advances reveló que quienes permanecían en el estado hipnagógico triplicaban sus probabilidades de hallar la “regla oculta” de un desafío matemático. Esta tendencia se atribuye a la disminución de la actividad consciente y a la apertura temporal de las fronteras mentales, que permite el acceso a ideas y asociaciones provenientes de lo que el psicólogo británico

Estudios recientes demuestran que el estado hipnagógico triplica la capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frederic Myers la denominó: la mente subliminal. Según afirmó, nuestra conciencia ordinaria representa apenas una pequeña fracción de la totalidad mental, en la que se gestan pensamientos e ideas durante largos periodos antes de emerger a la superficie. En palabras de Adam Horowitz, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), recogidas por Smithsonian Magazine: “En la hipnagogia tenemos un pie en los sueños y otro en el mundo”.

La creatividad, así, no se limita únicamente a la función de la red de control cognitivo del cerebro —responsable de la planificación y solución de problemas— sino que también intervienen la red neuronal por defecto, vinculada con la ensoñación y la divagación mental. La interacción entre ambas explicaría la irrupción de ideas aparentemente espontáneas, como si provinieran desde más allá de la mente consciente. Este proceso resulta especialmente evidente cuando la mente se relaja, permitiendo que contenidos ocultos o reprimidos se expresen de manera libre.

Aprovechar el estado hipnagógico y los momentos de descanso puede enriquecer la vida personal y profesional con soluciones creativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, la relajación y la ociosidad desempeñan un papel central en la estimulación de la creatividad. Cuando una persona se relaja, el flujo constante de pensamientos y preocupaciones cotidianas se atenúa, lo que abre la posibilidad de que surjan ideas frescas e inspiradoras. En muchas ocasiones, los momentos de mayor claridad creativa no ocurren en medio del esfuerzo y la concentración intensa, sino en lapsos de inactividad o reposo. La meditación es otro recurso señalado, ya que ayuda a silenciar la mente consciente y permite una mayor receptividad a la inspiración y la creatividad, además de fomentar la apertura a nuevas experiencias y la flexibilidad cognitiva en general, aseguran los expertos.

Según consignó The Conversation, para aprovechar el potencial creativo del estado hipnagógico, se han desarrollado diversas técnicas y hábitos que facilitan la captura de las ideas que emergen en ese instante delicado. Uno de los principales desafíos consiste en recordar y registrar esos destellos creativos, ya que la somnolencia puede diluir rápidamente los detalles.

Entre las recomendaciones más efectivas, se encuentra la de tener siempre a mano un bolígrafo y papel junto a la cama, o utilizar herramientas tecnológicas como aplicaciones de grabación de voz en el teléfono móvil. Paul McCartney, después de su experiencia con “Yesterday”, adoptó la costumbre de anotar sus ideas al instante, incluso entrenándose para escribir en la oscuridad.

Otra técnica célebre es la de la “siesta consciente”, popularizada por el inventor Thomas Edison, quien solía sostener una bola de metal al quedarse dormido; cuando el objeto caía al suelo y lo despertaba, aprovechaba ese breve regreso a la vigilia para recoger las nuevas ideas o soluciones que se le habían presentado en el umbral del sueño. Asimismo, fomentar la inactividad consciente y revalorizar los momentos de descanso puede contribuir considerablemente al surgimiento de ideas innovadoras.

Lejos de considerarse un obstáculo para la productividad, el estado hipnagógico y los periodos de relajación ofrecen oportunidades únicas para acceder a percepciones originales y soluciones creativas. Con estrategias adecuadas, cualquier persona puede entrenar su mente para aprovechar este valioso momento y enriquecer su vida personal y profesional con nuevas ideas.