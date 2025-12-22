Advierten por los riesgos del reto viral con paracetamol que provocó hospitalizaciones en adolescentes en Rosario

El reto viral surgió en Europa y Estados Unidos y ya se replica en ciudades argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paracetamol es un analgésico seguro y de venta libre, siempre en las dosis recomendadas para niños, adolescentes y adultos. Pero el surgimiento de un reto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, generó preocupación en Rosario: adolescentes participan en desafíos que consisten en ingerir grandes cantidades de paracetamol, incluso hasta un blíster entero de un gramo, para medir su resistencia a la sobredosis.

Esta práctica ya provocó hospitalizaciones en la ciudad y motivó advertencias urgentes de autoridades sanitarias y especialistas, según reportó el diario La Capital. El desafío, que se popularizó en plataformas digitales, invita a los jóvenes a grabarse mientras consumen paracetamol en dosis muy superiores a las recomendadas.

El fenómeno, también afectó en mediados de 2025 a Estados Unidos y varios paises europeos, ahora se replica en Argentina y, en particular, en Rosario, donde adolescentes debieron ser internados tras participar en el reto.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR alertó sobre los peligros de los desafíos virales que promueven la ingesta tóxica de analgésicos

Ante la gravedad de la situación, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado dirigido a padres, madres y profesionales de la salud, alertando sobre la circulación de estos desafíos que promueven el consumo intencional de dosis tóxicas de analgésicos de venta libre como el paracetamol.

En declaraciones al diario La Capital, Bettina Bongiovani, toxicóloga, investigadora y jefa de la Cátedra de Farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas, explicó que el paracetamol, al ser de venta libre, resulta fácilmente accesible para personas dispuestas a asumir riesgos.

Bongiovani indicó que en Rosario ya se detectaron casos de adolescentes hospitalizados tras participar en este reto. El tratamiento oportuno permitió su recuperación. La situación generó inquietud y motivó un comunicado oficial por parte de la facultad.

Ante los hechos, el comunicado de la facultad advirtió que la ingesta excesiva de este medicamento puede causar “daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático”, así como complicaciones renales, pancreáticas o incluso la muerte.

La facultad recordó que la venta de paracetamol a menores de edad está prohibida y recomendó a los adultos dispensar el medicamento con responsabilidad, manteniéndolo fuera del alcance de niños y adolescentes.

Cuáles son las consecuencias de una intoxicación con paracetamol

Consultado por Infobae, el médico especialista en Toxicología, director de Toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y de Toxicología hoy, Francisco Dadic (MN 125795) calificó la moda de “muy peligrosa” y precisó que, aunque el paracetamol suele considerarse inocuo, en dosis tóxicas puede causar insuficiencia hepática y renal.

Dadic explicó que superar los 140 miligramos por kilo de peso corporal ya representa un riesgo elevado de hepatitis tóxica, necrosis hepática y, en casos graves, la necesidad de trasplante de hígado si no se administra el antídoto a tiempo.

“Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos, como náuseas, vómitos y diarrea, pero entre 48 y 72 horas después puede desencadenarse una insuficiencia hepática aguda, cuyo tratamiento resulta complejo incluso con intervención médica”, advirtió el especialista.

Por su parte, Ignacio Gutiérrez Magaldi es médico clínico (MP 32214 / ME 15051), jefe del Departamento Clínico Adultos y subdirector médico de Desarrollo de la Clínica Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba y al respecto señaló a este medio que “el acetaminofén o acetaminofeno es una droga altamente recomendada; es muy segura, por supuesto, en su dosis adecuada”.

El riesgo de sobredosis de paracetamol incluye insuficiencia hepática aguda, daño renal y la necesidad de trasplante (Freepik)

Y tras asegurar que la dosis máxima diaria recomendada de paracetamol es de cuatro gramos, sostuvo que “superar esa cantidad, como ocurre en el reto viral, puede desencadenar hepatitis de diversa gravedad y fallo hepático fulminante”. Y explicó que la insuficiencia hepática implica la incapacidad del órgano para cumplir funciones vitales como la detoxificación, la coagulación y el metabolismo de la glucosa, lo que puede derivar en hipoglucemia, daño multiorgánico, insuficiencia renal aguda y encefalopatía hepática. En los casos más severos, la única alternativa es el trasplante hepático.

“Al tomar 10 gramos de paracetamol (como propone el desafío) ya estamos hablando de la dosis tóxica, que puede generar una falla hepática, incluso una falla renal”, coincidió con sus colegas el médico toxicólogo, profesor de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Fundartox, Carlos Damin (MN 81870), quien resaltó que “incluso, en algunos casos, se ha tenido que llevar al trasplante de hígado a la persona”.

“Consumir esta droga por fuera de sus dosis recomendadas puede ser extremadamente peligroso, incluso mortal”, alertó.

“En casos severos, la persona puede llegar a tener lo que se llama encefalopatía hepática, que es cuando los productos de detoxificación de sustancias en el hígado no pueden ser metabolizados en el hígado, entonces van directamente al cerebro causando alteración neurológica”, sumó Gutiérrez Magaldi.

Qué hacer en caso de sobredosis de paracetamol

Ante una sobredosis, el traslado urgente a un centro de salud puede ser clave para salvar la vida del paciente (Europa Press)

En Rosario ya se registraron hospitalizaciones de adolescentes tras participar en el reto, aunque no se precisó el número exacto de afectados. La preocupación no es nueva: en 2023, una joven de Córdoba fue internada por ingerir 10 pastillas de distintos medicamentos en un desafío similar.

En 2025, medios españoles reportaron la expansión del reto, no solo con paracetamol sino también con ansiolíticos como Alplax o Rivotril, aunque estos últimos requieren receta médica. La globalización y la viralización de contenidos facilitaron la llegada de estas prácticas a Argentina, donde la disponibilidad de paracetamol sin receta incrementa el riesgo.

Ante este escenario, especialistas y autoridades insisten en la importancia de restringir el acceso de menores a medicamentos y de informar sobre los riesgos asociados.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR recomendó a los farmacéuticos no vender paracetamol a menores y a los adultos mantener los medicamentos fuera del alcance de niños y adolescentes. Además, se subrayó la necesidad de un consumo responsable en mayores de edad y de reforzar la educación sobre los peligros de la automedicación y los retos virales.

Qué hacer ante sospechas de intoxicación

En caso de sospecha o confirmación de sobredosis, la indicación es trasladar de inmediato al afectado a un hospital o sanatorio. En Rosario, los hospitales Provincial y Centenario, así como el Sanatorio de Niños, cuentan con servicios de toxicología activos.

También está disponible el Centro Nacional de Intoxicaciones, con atención las 24 horas en el Hospital Posadas de Buenos Aires, a través del 0800-333-0160. Los especialistas enfatizan que la intervención temprana es clave, ya que existe un antídoto específico que solo puede administrarse en centros de salud y cuya eficacia depende del tiempo transcurrido desde la ingesta.

Aunque el paracetamol es ampliamente utilizado y en dosis recomendadas es seguro, el consumo excesivo puede convertirlo en una amenaza letal para los adolescentes, con riesgos de daño hepático irreversible y consecuencias fatales.