La depresión y la ansiedad aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas a través del estrés, según los expertos

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La depresión y la ansiedad están relacionadas con un mayor riesgo de infarto, enfermedades cardíacas e ictus, y los investigadores ahora creen saber por qué.

Estos trastornos del estado de ánimo parecen impulsar la actividad cerebral y las respuestas del sistema nervioso que ejercen un estrés adicional sobre el corazón, informaron los investigadores el 17 de diciembre en la revista Circulation: Cardiovascular Imaging.

"Estos hallazgos nos ofrecen una imagen biológica más clara de cómo el malestar emocional 'se mete bajo la piel' y afecta a la salud cardiovascular", dijo el investigador principal , el Dr. Shady Abohashem, jefe de los ensayos de imagen cardíaca PET/CT en el Massachusetts General Hospital de Boston.

"Para los clínicos, es un recordatorio para ver la salud mental como una parte integral de la evaluación del riesgo cardiovascular", dijo en un comunicado de prensa. "Para los pacientes, es un alentador saber que abordar el estrés crónico, la ansiedad o la depresión no es solo una prioridad para la salud mental, sino también una prioridad para la salud del corazón."

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 85.500 personas que participaron en un proyecto de investigación a gran escala en curso en Mass General Brigham.

Casi 15.000 de las personas sufrían tanto depresión como ansiedad, y más de 15.800 tenían una u otra, según los investigadores. El resto no tenía ninguna de las dos condiciones.

Se siguió a los participantes durante algo más de tres años, durante los cuales más de 3.000 sufrieron un infarto, insuficiencia cardíaca o ictus.

"En línea con informes previos, descubrimos que tanto la depresión como la ansiedad estaban relacionadas con un mayor riesgo de infarto o ictus", dijo el investigador principal Dr. Ahmed Tawakol en un comunicado de prensa. Es director de cardiología nuclear en el Instituto Universal Brigham de Cardiología y Vascular.

"Cabe destacar que las personas diagnosticadas tanto con depresión como con ansiedad enfrentaban un riesgo aproximadamente un 32% mayor en comparación con aquellas diagnosticadas con una sola condición", continuó Tawakol. "Es importante destacar que estas asociaciones se mantuvieron fuertes incluso después de tener en cuenta las diferencias en los comportamientos de estilo de vida, factores socioeconómicos y factores de riesgo tradicionales como fumar, diabetes e hipertensión."

El análisis de los datos de imagen cerebral mostró que las personas con depresión o ansiedad tenían una mayor actividad en su amígdala, una región cerebral asociada al estrés, según los investigadores.

Estas personas también tenían niveles más altos de PCR, una proteína vinculada a la inflamación.

"Juntos, estos cambios parecen formar una cadena biológica que vincula el estrés emocional con el riesgo cardiovascular", dijo Abohashem. "Cuando los circuitos de estrés del cerebro están sobreactivos, pueden desencadenar crónicamente el sistema de 'lucha o huida' del cuerpo, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la inflamación crónica. Con el tiempo, estos cambios pueden dañar los vasos sanguíneos y acelerar las enfermedades cardíacas."

Esto, dijo, "refuerza que proteger la salud del corazón no se trata solo de la dieta o el ejercicio, sino también de la salud emocional."

Dado que el estudio se basó en datos observacionales, no puede demostrar una relación de causa y efecto entre los trastornos del estado de ánimo y los problemas cardíacos, señalaron los investigadores.

Se necesita más investigación para descubrir si los trastornos del estado de ánimo están causando enfermedades cardíacas o simplemente están asociados a ellas.

Los investigadores están investigando ahora si las terapias para reducir el estrés o los cambios en el estilo de vida pueden disminuir el riesgo cardíaco entre las personas con trastornos del estado de ánimo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre enfermedades cardíacas y salud mental.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2025