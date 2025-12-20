Salud

El índice de riesgo ayuda a predecir la recurrencia del cáncer de páncreas, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva puntuación de riesgo puede ayudar a predecir qué supervivientes de cáncer de páncreas tienen más probabilidades de sufrir una recurrencia de su cáncer, según los investigadores.

La puntuación podría ayudar a gestionar mejor la atención de seguimiento para pacientes a los que se les han extirpado quirúrgicamente tumores de páncreas y cuyos cánceres no se han extendido a sus ganglios linfáticos, escribieron los investigadores el 17 de diciembre en JAMA Surgery.

"Ahora disponemos de una forma de identificar a pacientes cuyo mayor riesgo de recurrencia podría haber pasado por alto anteriormente", dijo la investigadora principal Dra. Cristina Ferrone, directora de cirugía en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, en un comunicado de prensa. "Esto nos da la oportunidad de cambiar la forma en que cuidamos de esta población de pacientes de manera significativa."

La puntuación ayuda a las personas con tumores neuroendocrinos pancreáticos, que son una forma menos común y normalmente menos agresiva de cáncer de páncreas.

Los pacientes cuyo cáncer no se ha extendido fuera del páncreas, ni a los ganglios linfáticos ni a los órganos circundantes, tienen una tasa de supervivencia del 91% a cinco años tras la cirugía, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 770 pacientes con cáncer de páncreas en cinco hospitales importantes.

Los resultados mostraron que alrededor del 10% de los pacientes cuyo cáncer no se ha extendido a los ganglios linfáticos experimentarán una recurrencia del cáncer, la mayoría de las veces en el hígado.

Con estos datos, los investigadores desarrollaron una puntuación de riesgo de 13 puntos que se basa en cuatro factores clave que aumentan las probabilidades de recurrencia:

Sexo masculino Un tumor de tamaño de 3 centímetros o más Un grado de cáncer de 2 o superior Invasión de células cancerosas en el torrente sanguíneo o el líquido linfático

Esta puntuación permitirá a los médicos clasificar a los pacientes en grupos de bajo, moderado y alto riesgo, y luego monitorizar su progreso en consecuencia.

"Las directrices actuales dejan a los clínicos con un enfoque de 'talla única', pero está claro por nuestra investigación que no todos los pacientes requieren la misma intensidad de vigilancia", dijo Ferrone. "Los resultados abordan una brecha crítica en la práctica actual y, con suerte, influirán en el desarrollo futuro de directrices para una atención bien gestionada, individualizada y rentable."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de páncreas.

FUENTE: Cedars-Sinai Medical Center, comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Nochebuena y Navidad

Las Fiestas pueden ser fuente de estrés por antiguas diferencias o situaciones no resueltas. Dos expertas en psicología explican cómo anticiparse a los conflictos y esperar el Año Nuevo en paz

Cómo evitar las discusiones en

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

Un equipo de la Facultad de Medicina de la UBA analizó muestras del sur del conurbano bonaerense y evaluó el impacto de los nitratos sobre la función tiroidea. En diálogo con Infobae, expertos dan recomendaciones para proteger la salud humana y ambiental

Un experimento con ranas alerta

Cómo impacta el estrés en la piel y qué propone la medicina para devolverle la salud de adentro hacia afuera

La exposición prolongada a estímulos amenazantes desencadena una cascada hormonal con efectos devastadores en el cuerpo, incluyendo la piel. Cómo la inflamación y radicales libres afectan el equilibrio cutáneo y cómo restaurarlo desde sus causas internas

Cómo impacta el estrés en

La depresión y la ansiedad aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas a través del estrés, según los expertos

Healthday Spanish

La depresión y la ansiedad

Diferentes condiciones de salud mental comparten genética similar, según un estudio

Healthday Spanish

Diferentes condiciones de salud mental
DEPORTES
El contundente nocaut de Anthony

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Miami

River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

TELESHOW
Dos argentinos hacen historia en

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con ranas alerta

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

EE UU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”

Cecilia Vicuña: “Mi obra es una extensión de la poesía y también una búsqueda de justicia”

Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”