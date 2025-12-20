El índice de riesgo ayuda a predecir la recurrencia del cáncer de páncreas, según un estudio

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva puntuación de riesgo puede ayudar a predecir qué supervivientes de cáncer de páncreas tienen más probabilidades de sufrir una recurrencia de su cáncer, según los investigadores.

La puntuación podría ayudar a gestionar mejor la atención de seguimiento para pacientes a los que se les han extirpado quirúrgicamente tumores de páncreas y cuyos cánceres no se han extendido a sus ganglios linfáticos, escribieron los investigadores el 17 de diciembre en JAMA Surgery.

"Ahora disponemos de una forma de identificar a pacientes cuyo mayor riesgo de recurrencia podría haber pasado por alto anteriormente", dijo la investigadora principal Dra. Cristina Ferrone, directora de cirugía en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, en un comunicado de prensa. "Esto nos da la oportunidad de cambiar la forma en que cuidamos de esta población de pacientes de manera significativa."

La puntuación ayuda a las personas con tumores neuroendocrinos pancreáticos, que son una forma menos común y normalmente menos agresiva de cáncer de páncreas.

Los pacientes cuyo cáncer no se ha extendido fuera del páncreas, ni a los ganglios linfáticos ni a los órganos circundantes, tienen una tasa de supervivencia del 91% a cinco años tras la cirugía, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 770 pacientes con cáncer de páncreas en cinco hospitales importantes.

Los resultados mostraron que alrededor del 10% de los pacientes cuyo cáncer no se ha extendido a los ganglios linfáticos experimentarán una recurrencia del cáncer, la mayoría de las veces en el hígado.

Con estos datos, los investigadores desarrollaron una puntuación de riesgo de 13 puntos que se basa en cuatro factores clave que aumentan las probabilidades de recurrencia:

Sexo masculino Un tumor de tamaño de 3 centímetros o más Un grado de cáncer de 2 o superior Invasión de células cancerosas en el torrente sanguíneo o el líquido linfático

Esta puntuación permitirá a los médicos clasificar a los pacientes en grupos de bajo, moderado y alto riesgo, y luego monitorizar su progreso en consecuencia.

"Las directrices actuales dejan a los clínicos con un enfoque de 'talla única', pero está claro por nuestra investigación que no todos los pacientes requieren la misma intensidad de vigilancia", dijo Ferrone. "Los resultados abordan una brecha crítica en la práctica actual y, con suerte, influirán en el desarrollo futuro de directrices para una atención bien gestionada, individualizada y rentable."

FUENTE: Cedars-Sinai Medical Center, comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2025