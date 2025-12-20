Cirugía milagrosa salva a un niño de 2 años con cuello roto y médula espinal seccionada

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Oliver Staub, un niño alemán de dos años, yacía en una cama de hospital en la Ciudad de México esperando la muerte.

Un coche blindado que iba a 70 mph chocó contra la furgoneta de su familia durante unas vacaciones en México.

El accidente desconectó la cabeza de Oliver de su columna, lo que provocó la separación de su médula espinal.

Los médicos dijeron a sus padres que Oliver tenía el cuello roto, que era cuadripléjico, que tenía muerte cerebral y que moriría en cuestión de días.

A mediados de octubre, Oliver hablaba, reía, sonreía, movía los dedos de las manos y los pies y empezaba a respirar por sí mismo, gracias a cirugías milagrosas realizadas en el Hospital Infantil Comer Medicine de la Universidad de Chicago.

Estas cirugías fusionaron el cuello roto de Oliver y le volvieron a implantar la médula espinal.

"¿Ver a alguien sobrevivir a una herida así? Nunca se ha informado nada parecido en neurocirugía o lesiones medulares", dijo el Dr. Mohamad Bydon, presidente de cirugía neurológica en UChicago Medicine, en un comunicado de prensa.

"No pensábamos que alguna vez podría moverse, y ahora mueve las cuatro extremidades", dijo Bydon. "Este es un caso único y especial. Está más allá de nuestras expectativas más salvajes."

Mientras Oliver yacía en su cama de hospital enn la Ciudad de México tras el accidente del 17 de abril, con todos esperando su muerte inminente, el niño empezó a mostrar signos de recuperación.

Sus padres, Stefan y Laura, se dieron cuenta de que sus ojos los seguían cuando estaban en la habitación. Sus médicos coincidieron en que esto era un signo de función cerebral y mantuvieron encendido su ventilador vital.

"Fue en ese momento cuando pensé: 'Tenemos una razón para luchar'", dijo Laura Staub en un comunicado de prensa. " Mi hijo estaba allí."

Después de recuperarse todo lo que pudo, Oliver fue trasladado a casa de sus abuelos, a horas de distancia, cerca de Morelia, México. Llevaba un cuello y un chaleco para estabilizar la cabeza, que permanecían desconectados de su cuerpo a través de la columna o la médula espinal.

Oliver sobrevivió dos meses allí, con sus padres y una enfermera diurna atendiendo su ventilador.

Bydon dijo que esto es asombroso y que es poco probable que alguien con el cuello roto y la médula espinal seccionada pueda sobrevivir, y mucho menos bajo cuidado domiciliario de sus padres.

"Si los padres y cuidadores de Oliver hubieran cometido un solo error en esos dos meses, podría haber resultado en la muerte", dijo Bydon.

Buscando posibles tratamientos para Oliver, sus padres contactaron con Bydon tras enterarse de su innovadora investigación en terapia con células madre.

La mayoría de los médicos les habían dicho que la cirugía y los viajes serían demasiado arriesgados, pero Bydon dijo que el hecho de que Oliver hubiera sobrevivido tanto tiempo le daba cierta esperanza.

"Nunca deberías descartar a un niño de 2 años. Pueden sorprenderte", dijo Bydon. "Pero requeriría un equipo multidisciplinario complejo, y ahí es donde la Universidad de Chicago podría ayudar."

Para pagar el viaje y la cirugía, los Staub contactaron con la Fundación Toni Kroos, una organización benéfica creada por el exfutbolista alemán para ayudar a niños gravemente enfermos. La fundación accedió a pagar la cirugía y los viajes.

"Lloramos y lloramos. No lo podíamos creer", dijo Laura. "Nada de esto habría sido posible sin Toni Kroos."

Oliver pronto se convirtió en una noticia de gran tendencia en Alemania. Desconocidos de todo el mundo organizaron recaudaciones de fondos y vigilias de oración, enviando donaciones para sus gastos médicos y palabras de ánimo.

Un avión médico llevó a Oliver a Chicago en julio. Un equipo quirúrgico esperando su llegada se puso a trabajar.

La primera cirugía reconstruyó la columna de Oliver, reparando su médula espinal y usando varillas y tornillos de titanio para volver a unir la parte trasera de su cabeza a la columna.

Una segunda cirugía dos días después estabilizó la parte frontal de la médula espinal y reparó una hernia medular.

Estas fueron cirugías arriesgadas para un niño de 2 años, dijo Bydon. Un niño pequeño no tolera la pérdida de sangre.

"Esos primeros días tras las operaciones fueron angustiantes", dijo Bydon. "Su corazón se detuvo en un momento y tuvo hinchazón en el cerebro."

Pero en cinco días, Oliver sonrió por primera vez desde el accidente. Un mes después, pudo agarrar la mano de su madre, apartar a alguien y reconocer la sensación de que necesitaba orinar.

Lo más impresionante es que ahora Oliver puede respirar por sí mismo, dijo Bydon.

"Sabemos que la columna vertebral se está comunicando de nuevo con el cerebro y el cuerpo", dijo Bydon.

Oliver salió del hospital de Chicago el 15 de agosto. Su familia planea mudarse permanentemente a México desde Alemania, para vivir cerca de la familia de Laura.

Los médicos esperan que en seis meses Oliver pueda quitarse el collarín.

Los Staub planean regresar a Chicago esta próxima primavera. Bydon ha solicitado una aprobación especial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para utilizar su terapia con células madre y mejorar la función física de Oliver, como parte de ensayos clínicos en curso.

"No nos prometió un milagro", dijo Laura sobre Bydon, "pero lo entregó."

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Chicago Medicine, 28 de octubre de 2025