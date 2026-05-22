Las normas del seguro CPAP son demasiado estrictas y denegan la cobertura de dispositivos a pacientes con apnea del sueño que se beneficiarían

JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Es notoriamente difícil para algunos pacientes con apnea del sueño adaptarse al uso de una máquina CPAP, pero la mayoría tendrá y debería tener la oportunidad antes de que las compañías de seguros corten la cobertura de estos dispositivos, según un nuevo estudio.

A pesar de no cumplir con los requisitos de Medicare que habrían puesto fin a la cobertura, más de un tercio de los pacientes siguen utilizando sus máquinas CPAP lo suficiente para dormir mejor y estar más sanos, informaron investigadores el miércoles en la reunión anual de la Sociedad Torácica Americana en Orlando.

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"Estos hallazgos desafían una suposición de larga data en la práctica clínica y la política", dijo el investigador principal, el Dr. Dennis Hwang, especialista en sueño y neumología en Kaiser Permanente Southern California en Yorba Linda.

"Aunque los clínicos saben que algunos pacientes tardan en adaptarse, la magnitud de uso continuado que observamos en aquellos que inicialmente no cumplieron con la adhesión a Medicare fue llamativa", dijo Hwang en un comunicado de prensa.

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Las máquinas CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) suministran un flujo constante de aire presurizado a través de una mascarilla para evitar que las vías respiratorias de una persona colapsen durante el sueño, según The Sleep Foundation. Es este colapso el que hace que las personas con apnea del sueño dejen de respirar repetidamente durante la noche, despertándose cada vez.

Una política de Medicare exige que los pacientes con apnea del sueño utilicen su máquina CPAP al menos cuatro horas por noche en el 70% de las noches durante una ventana de 30 días en los primeros 90 días para mantener la cobertura, según los investigadores en notas de fondo.

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El equipo de investigación sospechaba que esta política es demasiado estricta y podría cortar el acceso a las personas que, en última instancia, se adaptarían y se beneficiarían de la CPAP.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 132.000 personas tratadas por apnea del sueño dentro de la red de salud Kaiser Permanente del Sur de California. Kaiser Permanente ofrece CPAP a los pacientes independientemente de si cumplen o no el umbral de Medicare.

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Aproximadamente el 51% de los pacientes inicialmente no cumplía con los criterios de Medicare de 90 días, según los investigadores.

Pero más de un tercio de quienes no cumplían los criterios de Medicare seguían usando su máquina CPAP un año después, según mostró el estudio.

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Además, incluso quienes no alcanzaban el umbral de las cuatro horas seguían usando CPAP al menos dos horas por noche, una cantidad conocida por mejorar los síntomas de la apnea del sueño, señaló Hwang.

"Nuestros hallazgos sugieren que los clínicos y responsables políticos no deberían basarse únicamente en la adhesión definida por Medicare, dado su uso temprano de CPAP y un umbral arbitrario de cuatro horas, al tomar decisiones sobre tratamientos a largo plazo", afirmó. "Extender el apoyo y la cobertura más allá de los primeros 90 días podría ayudar a que más pacientes obtengan un beneficio significativo."

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A continuación, el equipo planea investigar qué pacientes tienen más probabilidades de convertirse en usuarios a largo plazo de CPAP y evaluar políticas alternativas de cobertura que se centren en los síntomas de los pacientes en lugar de en los umbrales de uso.

Los investigadores presentaron estos hallazgos el miércoles en la reunión anual de la Sociedad Torácica Americana en Orlando, Florida.

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Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

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La Cleveland Clinic tiene más información sobre las máquinas CPAP.

FUENTE: Sociedad Torácica Americana, comunicado de prensa, 20 de mayo de 2026