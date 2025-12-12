Salud

Los fumadores que vapean tienen más probabilidades de dejar de fumar o reducir el consumo, según un estudio



VIERNES, 12 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los fumadores que usan cigarrillos y dispositivos de vapeo de forma intercambiable podrían no estar haciéndose tanto daño como se temía, según un nuevo estudio.

Estos "usuarios duales" tienen más probabilidades de dejar de fumar que las personas que fuman sin vapear, informaron los investigadores el 10 de diciembre en la revista Nicotine & Tobacco Research.

Los usuarios duales también tienen más probabilidades de reducir su tasa de consumo de cigarrillos y, por tanto, disminuir la cantidad de sustancias químicas nocivas que inhalan del humo, según los investigadores.

"Los fumadores (y los clínicos) a veces creen que si no logran dejar de fumar poco después de empezar a vapear, deberían dejar de usar cigarrillos electrónicos para evitar el 'doble uso'", dijo el investigador senior Peter Hajek en un comunicado de prensa. Es director de la Unidad de Investigación en Salud y Estilo de Vida en la Queen Mary University de Londres.

"Estos resultados demuestran que el uso dual promueve una reducción genuina del daño y que puede ser un paso útil para dejar de fumar por completo", dijo Hajek.

Ha habido mucha preocupación por el uso dual de cigarrillos y dispositivos de vapeo. Los opositores argumentan que este enfoque no aborda la adicción a la nicotina que impulsa el tabaquismo.

"El uso dual no es una forma eficaz de proteger la salud", afirma en su página web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. sobre el tema.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un ensayo financiado por el Reino Unido que involucró a 886 fumadores adultos a quienes se les ofrecieron cigarrillos electrónicos o productos de reemplazo de nicotina como parte de una campaña para dejar de fumar.

Las personas que no dejaron de fumar pero continuaron con el uso dual tenían casi 4,5 veces más probabilidades de dejar de fumar un mes después, en comparación con aquellas que se mantuvieron con los cigarrillos, según los resultados.

Además, los investigadores encontraron que tenían 4,5 veces más probabilidades de reducir su consumo de tabaco a la mitad en un año después de intentar dejar de fumar.

Los resultados también mostraron que:

Las personas que usaban cigarrillos electrónicos tenían menos antojos que quienes tomaban sustituto de nicotina. La mayoría de los usuarios de cigarrillos electrónicos redujeron el nivel de nicotina en sus vapeadores con el tiempo, y 1 de cada 10 pasó a vapeadores sin nicotina tras un año. Los vapeadores con sabor a tabaco no eran populares y quienes se quedaron con vapeadores tenían menos probabilidades de mantenerse libres de humo al año siguiente.

A pesar de estos hallazgos, los investigadores enfatizaron que dejarlo completamente es la mejor manera de proteger la salud.

"Cuanto antes dejen de fumar, mejor, pero para quienes tienen dificultades para dejar de fumar de forma abrupta, vapear puede ayudar a hacerlo de forma gradual con el tiempo", dijo la investigadora principal Francesca Pesola, profesora titular de estadística en Queen Mary, en un comunicado de prensa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el uso dual.

FUENTES: Queen Mary University of London, comunicado de prensa, 10 de diciembre de 2025; Nicotine & Tobacco Research, 10 de diciembre de 2025

