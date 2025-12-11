Uso de opioides relacionado con un mayor riesgo de infección por C. diff, según un estudio

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Tomar opioides puede aumentar la probabilidad de que algunos pacientes desarrollen una infección peligrosa, sugiere una nueva investigación.

La infección se llama Clostridioides difficile, o C. diff. Afecta al colon y puede propagarse fácilmente, especialmente en hospitales y residencias. La enfermedad puede causar diarrea severa, dolor de estómago, náuseas y vómitos. En casos graves, puede provocar complicaciones que ponen en peligro la vida.

Unos 500.000 estadounidenses reciben C. diff cada año, según los datos.

Investigadores de la Universidad de Georgia analizaron datos de casi 120.000 pacientes en cuatro estudios. Encontraron que alrededor del 31% de las personas que tomaban opioides desarrollaron C. diff, en comparación con el 17% de las que no los consumían.

"Hay pruebas dispares sobre la asociación entre estos medicamentos y C. diff", dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio Lorenzo Villa-Zapata, profesor adjunto de farmacia. "Lo principal para nosotros es proporcionar evidencia que los médicos puedan utilizar al prescribir medicamentos para poder valorar los beneficios y los efectos secundarios."

Los opioides se utilizan a menudo para tratar el dolor, especialmente tras cirugías o lesiones.

Pero investigaciones previas muestran que los opioides pueden debilitar el sistema inmunitario y alterar bacterias sanas en el intestino. Estos cambios pueden facilitar el crecimiento de bacterias dañinas, como C. diff.

"Los opioides alteran el microbioma intestinal, y eso crea un entorno que es más propenso a favorecer la colonización por C. diff ", explicó la autora principal Pooja Gokhale, doctoranda en farmacia. "Y como los opioides pueden provocar inmunosupresión, eres más susceptible a infecciones en general, y por supuesto, C. diff es una enfermedad altamente infecciosa."

Sin embargo, los investigadores subrayaron que los opioides pueden seguir siendo la opción adecuada para algunos pacientes.

"Tiene que ser caso por caso. Cada paciente tiene un historial muy diferente", dijo Gokhale. "Si es un paciente joven sano, los médicos pueden no estar tan preocupados por el riesgo, pero los pacientes hospitalizados o inmunodeprimidos ya están en alto riesgo."

Los hallazgos se publicaron recientemente en el American Journal of Infection Control.

La Clínica Mayo tiene más información sobre C. difficile.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Georgia, 8 de diciembre de 2025