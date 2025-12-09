La contaminación socava los beneficios del ejercicio, según la evidencia.

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La contaminación del aire puede minar algunos de los beneficios para la salud que las personas activas esperan obtener con el ejercicio regular, según un nuevo estudio.

El efecto protector que debería tener el ejercicio sobre el riesgo de muerte de las personas se redujo a la mitad entre quienes viven en zonas con alta contaminación del aire, según informaron recientemente investigadores en la revista BMC Medicine.

"Nuestro estudio muestra que el aire tóxico puede, en cierta medida, bloquear los beneficios del ejercicio, aunque no eliminarlos", dijo el investigador Andrew Steptoe, profesor de psicología y epidemiología en University College London, en un comunicado de prensa.

"Los hallazgos son una prueba más del daño que la contaminación por partículas finas puede causar a nuestra salud", continuó Steptoe. "Creemos que el aire limpio y la actividad física son importantes para un envejecimiento saludable, por lo que animamos a mayores esfuerzos para reducir los niveles de contaminación que perjudican la salud."

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de siete estudios previos que involucraron a más de 1,5 millones de personas, de las cuales 115.000 habían fallecido. La gente vivía en países como Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, China y Dinamarca.

Los resultados mostraron que las personas que realizaban al menos dos horas y media de ejercicio moderado a vigoroso cada semana tenían un riesgo de muerte un 30% menor en comparación con aquellas que hacían menos ejercicio.

Sin embargo, esta reducción del riesgo de muerte se redujo a la mitad -- entre el 12% y el 15% -- si las personas vivían en una zona con altos niveles de contaminación por partículas, según los investigadores.

Y, a medida que los investigadores observaban un nivel más alto de contaminación por partículas, los beneficios del ejercicio se debilitaron aún más, según muestran los resultados.

Casi la mitad de la población mundial (46%) vive en lugares que superan el umbral seguro para la contaminación por partículas, señalaron los investigadores.

La contaminación por partículas implica partículas en suspensión aérea de 2,5 micrómetros de diámetro, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micrómetros de ancho.

"Nuestros hallazgos subrayan que el ejercicio sigue siendo beneficioso incluso en entornos contaminados. Sin embargo, mejorar la calidad del aire puede potenciar considerablemente estos avances en salud", dijo el investigador principal Po-Wen Ku, profesor de la Universidad Nacional Chung Hsing de Taiwán, en un comunicado de prensa.

Los investigadores subrayaron que las personas activas no deberían dejar que esta noticia desanime sus esfuerzos.

"No queremos desanimar a la gente de hacer ejercicio al aire libre", declaró la investigadora Paola Zaninotto, profesora de estadística médica y social en University College London, en un comunicado de prensa. "Comprobar la calidad del aire, elegir rutas más limpias o reducir la intensidad en días contaminados puede ayudarte a obtener el máximo beneficio para la salud de tu ejercicio."

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTES: University College London, comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2025; BMC Medicine, 28 de noviembre de 2025