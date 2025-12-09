Salud

La contaminación socava los beneficios del ejercicio, según la evidencia.

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La contaminación del aire puede minar algunos de los beneficios para la salud que las personas activas esperan obtener con el ejercicio regular, según un nuevo estudio.

El efecto protector que debería tener el ejercicio sobre el riesgo de muerte de las personas se redujo a la mitad entre quienes viven en zonas con alta contaminación del aire, según informaron recientemente investigadores en la revista BMC Medicine.

"Nuestro estudio muestra que el aire tóxico puede, en cierta medida, bloquear los beneficios del ejercicio, aunque no eliminarlos", dijo el investigador Andrew Steptoe, profesor de psicología y epidemiología en University College London, en un comunicado de prensa.

"Los hallazgos son una prueba más del daño que la contaminación por partículas finas puede causar a nuestra salud", continuó Steptoe. "Creemos que el aire limpio y la actividad física son importantes para un envejecimiento saludable, por lo que animamos a mayores esfuerzos para reducir los niveles de contaminación que perjudican la salud."

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de siete estudios previos que involucraron a más de 1,5 millones de personas, de las cuales 115.000 habían fallecido. La gente vivía en países como Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, China y Dinamarca.

Los resultados mostraron que las personas que realizaban al menos dos horas y media de ejercicio moderado a vigoroso cada semana tenían un riesgo de muerte un 30% menor en comparación con aquellas que hacían menos ejercicio.

Sin embargo, esta reducción del riesgo de muerte se redujo a la mitad -- entre el 12% y el 15% -- si las personas vivían en una zona con altos niveles de contaminación por partículas, según los investigadores.

Y, a medida que los investigadores observaban un nivel más alto de contaminación por partículas, los beneficios del ejercicio se debilitaron aún más, según muestran los resultados.

Casi la mitad de la población mundial (46%) vive en lugares que superan el umbral seguro para la contaminación por partículas, señalaron los investigadores.

La contaminación por partículas implica partículas en suspensión aérea de 2,5 micrómetros de diámetro, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micrómetros de ancho.

"Nuestros hallazgos subrayan que el ejercicio sigue siendo beneficioso incluso en entornos contaminados. Sin embargo, mejorar la calidad del aire puede potenciar considerablemente estos avances en salud", dijo el investigador principal Po-Wen Ku, profesor de la Universidad Nacional Chung Hsing de Taiwán, en un comunicado de prensa.

Los investigadores subrayaron que las personas activas no deberían dejar que esta noticia desanime sus esfuerzos.

"No queremos desanimar a la gente de hacer ejercicio al aire libre", declaró la investigadora Paola Zaninotto, profesora de estadística médica y social en University College London, en un comunicado de prensa. "Comprobar la calidad del aire, elegir rutas más limpias o reducir la intensidad en días contaminados puede ayudarte a obtener el máximo beneficio para la salud de tu ejercicio."

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTES: University College London, comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2025; BMC Medicine, 28 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylacontaminacionsocavalosbeneficiosdelejerciciosegunlaevidencia

Últimas Noticias

El gas de la risa alivia la depresión, según pruebas

Healthday Spanish

El gas de la risa

Dicen los expertos que los vídeos de TikTok engañan sobre el cuidado de la epilepsia

Healthday Spanish

Dicen los expertos que los

La depresión aumenta el riesgo de epilepsia y dificulta su tratamiento

Healthday Spanish

La depresión aumenta el riesgo

Cinco recetas navideñas antiinflamatorias para celebrar sin descuidar la salud

Festejar no tiene que ser sinónimo de abandonar el hábito de la buena alimentación. Propuestas sencillas y adaptables, que permiten renovar la tradición culinaria de las Fiestas

Cinco recetas navideñas antiinflamatorias para

Cuatro hábitos en la ducha que perjudican la piel

Descuidar ciertos aspectos de la rutina diaria bajo la ducha puede afectar la salud cutánea, según la dermatóloga Ana Molina, quien advierte que prácticas comunes como el uso de agua muy caliente o productos inadecuados pueden provocar irritación y sequedad

Cuatro hábitos en la ducha
DEPORTES
Los festejos de Marcos Rojo

Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

Qué pilotos harán los test de Abu Dhabi de Fórmula 1: por qué no estará Franco Colapinto

Con un gran marco de público, comenzaron los cuartos de final del Interclubes

6 frases de Domínguez tras el triunfo de Estudiantes ante Gimnasia: la final entre los “dos mejores del país” y el recuerdo de Sabella

El argentino Nico Varrone sale a pista en la Fórmula 2: su cambio físico para la antesala a la F1

TELESHOW
Camila Plaate ganó Revelación en

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

María Becerra, diva de la alfombra roja en el Martín Fierro de Cine 2025: “Yo pedí audicionar para En el barro”

El álbum de fotos de Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, en su primer viaje sola a Nueva York

Los contundentes gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis

INFOBAE AMÉRICA

Tras la cita en Londres,

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz