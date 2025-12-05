Millones de sensores de glucosa de Abbott fueron retirados tras lecturas erróneas relacionadas con muertes

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Millones de personas dependen de los monitores de glucosa continuos para ayudar a controlar la diabetes. Pero una nueva alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) advierte que algunos sensores de Abbott pueden dar lecturas incorrectas de azúcar en sangre, lo que podría llevar a decisiones de tratamiento inseguras.

El problema afecta a unos 3 millones de sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle 3 Plus, según la FDA. No se incluyen otros productos Libre en la alerta.

Hasta ahora, la FDA ha vinculado estas lecturas incorrectas a al menos siete muertes y más de 700 lesiones graves en todo el mundo. Unas 60 de esas lesiones ocurrieron en Estados Unidos, según Abbott. Ninguno de los casos en EE. UU. fue fatal.

"Los pacientes deben verificar si sus sensores están afectados y dejar de usar inmediatamente y desechar el(los) sensor(es) afectado(s)", afirmó la FDA.

Las lecturas incorrectas pueden ser peligrosas. Si el dispositivo muestra niveles de azúcar en sangre falsamente bajos, alguien puede comer más carbohidratos de los necesarios o saltarse o reducir la insulina, creyendo que su azúcar está bajo control.

Con el tiempo, "estas decisiones pueden suponer riesgos graves para la salud, incluyendo posibles lesiones o muerte, u otras complicaciones menos graves", según la alerta de la FDA.

La FDA afirmó que este asunto se considera un problema "potencialmente de alto riesgo" y que las actualizaciones continuarán a medida que haya más información disponible.

Abbott dijo que un problema de fabricación causó el problema, pero que ahora se ha solucionado. La empresa no espera retrasos importantes en el suministro de dispositivos de reemplazo ni nuevos pedidos.

La diabetes afecta a unas 38 millones de personas en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La gente puede visitar FreeStyleCheck.com para ver si su sensor forma parte de la retirada y solicitar un reemplazo gratuito.

FUENTES: Abbott, 24 de noviembre de 2025; Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 2 de diciembre de 2025