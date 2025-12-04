Salud

Asma más común entre niños cuyas madres tienen trastornos alimentarios

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres con un trastorno alimentario tienen más probabilidades de tener hijos que sufren asma y sibilancias, según un nuevo estudio.

Los trastornos alimentarios se asocian con un 26% más de riesgo de asma en edad escolar y un 25% más de sibilancia en preescolar, informaron los investigadores el 2 de diciembre en la revista Thorax.

Este aumento del riesgo persistió incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta otros problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad, y sin importar el tipo de trastorno alimentario que padeciera una mujer, encontraron los investigadores.

La evaluación de los trastornos alimentarios debería formar parte de la atención sanitaria prenatal, argumentan los investigadores.

"Es necesario incluir los trastornos alimentarios maternos en la investigación sobre factores de riesgo respiratorios en la infancia y integrar el cribado y el apoyo de los trastornos alimentarios en la atención materna para mejorar los resultados respiratorios en la descendencia", concluyó el equipo de investigación liderado por Maja Popovic, investigadora en epidemiología de la Universidad de Turín en Italia.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de siete estudios europeos anteriores que involucraron a casi 131.500 parejas madre/hijo.

Entre el 1% y el 17% de las mujeres tenían un trastorno alimentario antes del embarazo, según el estudio, según los investigadores.

Del mismo modo, entre el 2% y casi el 18% de sus hijos sufrían asma en edad escolar y entre el 21% y casi el 50% sufrían sibilancias en preescolar,

En conjunto, los trastornos alimentarios se relacionaron con un mayor riesgo de asma y sibilancias entre los niños, según los investigadores.

El estudio no estaba diseñado para determinar una relación de causa y efecto, sino que solo podía mostrar una posible asociación, señalaron los investigadores.

Sin embargo, el equipo especuló que los trastornos alimentarios y el estrés asociado podrían afectar al desarrollo pulmonar de un feto gestante, dado que ya se han asociado con un mayor riesgo de bajo peso al nacer y parto prematuro.

"Los mecanismos subyacentes a las asociaciones entre la salud mental materna y los resultados respiratorios infantiles siguen sin estar claros", escribieron los investigadores.

Más información

La Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios tiene más información sobre el embarazo y los trastornos alimentarios.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025; Thorax, 2 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

