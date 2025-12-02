Salud

Qué son las “banderas naranjas” en las relaciones y cómo detectar estas señales sutiles para evitar vínculos tóxicos

Patrones como el ghostlighting y la evasión de la intimidad pueden pasar desapercibidos al inicio, pero afectan la autoestima y el bienestar. Claves de la ciencia para construir lazos más saludables y auténticos, según una columna publicada por The Washington Post

Guardar
Las banderas naranjas en las
Las banderas naranjas en las citas modernas representan señales sutiles que pueden afectar la salud emocional y la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los típicos colores del semáforo, que son protagonistas de más de una realidad (que escapa solo al tránsito); en las citas modernas surgió un nuevo concepto: “banderas naranjas”. Aunque menos evidentes que las tradicionales “banderas rojas”, pueden afectar de manera significativa la salud emocional de quienes buscan relaciones de pareja auténticas.

Según un análisis publicado por The Washington Post, identificar estos patrones de comportamiento resulta fundamental para evitar vínculos insatisfactorios y proteger el bienestar emocional.

¿Qué son las “banderas naranjas” en las citas?

Las banderas naranjas representan señales de alerta sutiles en las relaciones incipientes. A diferencia de las “banderas rojas”, que suelen indicar comportamientos abiertamente tóxicos o dañinos, estas manifestaciones son menos obvias, pero pueden erosionar la autoestima y dificultar la construcción de vínculos genuinos.

Ante esto, la psicóloga clínica Sarah Gundle señaló en su columna que estos patrones suelen pasar desapercibidos, en parte por la presión social y los estereotipos de género que llevan a las personas a minimizar sus propias necesidades o a dudar de sus percepciones.

La evitación de profundidad emocional
La evitación de profundidad emocional impide la construcción de vínculos auténticos y deja a las parejas en relaciones superficiales (Freepik)

De acuerdo con la Australian Psychological Society (APS), las señales tempranas de advertencia en las relaciones suelen ser sutiles e incluyen evasión del conflicto, cambios abruptos en el comportamiento, tendencia a minimizar las propias necesidades y sentimientos de inseguridad crecientes. La APS remarca que estos patrones, si se ignoran, contribuyen al deterioro gradual de la confianza, la comunicación y el bienestar emocional, resaltando la importancia de abordarlos desde el inicio para favorecer vínculos más saludables.

Ghostlighting: señales y consecuencias emocionales

Uno de los comportamientos identificados es el ghostlighting, una combinación de “ghosting” (desaparecer sin explicación) y “gaslighting” (hacer dudar a la otra persona de su percepción). Este patrón se manifiesta cuando alguien alterna entre mostrar interés y desaparecer, para luego reaparecer como si nada hubiera ocurrido.

Según Gundle, este tipo de conducta genera confusión y autocrítica en la persona afectada, quien puede llegar a preguntarse si está exagerando o siendo demasiado exigente. La especialista advirtió que, al aceptar menos de lo que se merece, la persona termina por restarse valor a sí misma, lo que puede derivar en una sensación persistente de inseguridad.

Investigaciones recientes en psicología han demostrado que la ambigüedad en las señales relacionales —comportamientos inconsistentes o evasivos, sin ruptura clara ni compromiso explícito— genera conflicto emocional persistente y dificultad para establecer límites saludables.

La evitación de profundidad emocional
La evitación de profundidad emocional impide la construcción de vínculos auténticos y deja a las parejas en relaciones superficiales (Freepik)

El estudio “Ambiguous Rejection in Romantic Relationships: A Social Exchange Perspective”, publicado por la American Psychological Association, concluye que estas situaciones no solo aumentan la ansiedad e inseguridad, sino que también dificultan la salida de relaciones desbalanceadas y perpetúan la autocrítica y la duda.

Omisión de profundidad y relaciones superficiales

Otro patrón frecuente es evitar de profundidad emocional. En estos casos, la relación se mantiene en un nivel superficial, sin que ninguna de las partes comparta aspectos significativos de su vida o emociones.

Gundle describió situaciones en las que, tras meses de interacción, una persona puede darse cuenta de que desconoce aspectos fundamentales de su pareja, como su historia familiar o sus verdaderos sentimientos. Esta falta de apertura impide el desarrollo de una conexión auténtica y deja a ambas partes en una relación insatisfactoria, donde la vulnerabilidad y el crecimiento conjunto resultan imposibles.

Desviación: eludir la apertura emocional

La desviación, o “deflection”, consiste en evitar sistemáticamente hablar de uno mismo, desviando la conversación hacia el otro. Aunque al principio puede parecer que la otra persona muestra interés genuino, con el tiempo se hace evidente que existe una resistencia a compartir información personal.

Identificar patrones de comportamiento problemáticos
Identificar patrones de comportamiento problemáticos permite tomar decisiones informadas y priorizar el bienestar emocional en las citas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de la experta en The Washington Post, este comportamiento puede deberse al temor a ser conocido o a una necesidad de mantener el control en la relación. El resultado es una dinámica desequilibrada, en la que solo una parte se expone emocionalmente, lo que genera soledad y frustración.

Relación sin compromiso: ambigüedad y falta de seguridad

El fenómeno de las situationships se caracteriza por la ambigüedad y la ausencia de compromiso claro. En este tipo de vínculo, una de las partes evita definir la relación, rehúye etiquetas y mantiene la exclusividad solo en la práctica, sin asumir compromisos explícitos.

La psicóloga Gundle explicó que esta actitud suele estar motivada por el miedo a la vulnerabilidad que implica el compromiso. Además, cualquier intento de clarificar la relación se interpreta como una muestra de inseguridad, lo que refuerza la confusión y la insatisfacción.

Consecuencias emocionales de ignorar las “banderas naranjas”

Ignorar estas señales puede tener un impacto profundo en la salud emocional. Las personas que minimizan sus propias necesidades o aceptan comportamientos ambiguos tienden a experimentar una disminución de la autoestima y una creciente dificultad para confiar en sus propios criterios.

Las relaciones sin compromiso se
Las relaciones sin compromiso se caracterizan por situaciones ambiguas, lo que refuerza la insatisfacción y la inseguridad constante (Freepik)

Como advirtió Gundle en The Washington Post, “querer saber dónde te encuentras, desear que la otra persona se abra y necesitar sentir seguridad no son exigencias excesivas, sino requisitos mínimos para cualquier relación viable”.

Herramientas para identificar y actuar en estos casos

El primer paso para protegerse de las banderas naranjas es desarrollar conciencia sobre su existencia. Reconocer estos patrones permite tomar decisiones informadas y priorizar el propio bienestar.

Gundle recomendó plantear preguntas directas, como “he notado que no hemos definido lo que somos y me gustaría hacerlo”, para evaluar la disposición de la otra persona a comprometerse. Esta estrategia ayuda a identificar rápidamente a quienes no están dispuestos a ofrecer un espacio genuino en sus vidas.

Más allá de identificar comportamientos problemáticos, la columna de The Washington Post subrayó la importancia de la autovaloración y el discernimiento.

La presión por ser “fácil de llevar” o “poco demandante” puede llevar a las personas a sacrificar sus propias necesidades. Aprender a reconocer el propio valor y establecer expectativas claras resulta esencial para evitar relaciones insatisfactorias y construir vínculos saludables.

Temas Relacionados

Banderas naranjasSalud emocionalRelaciones de parejaSarah GundleGhostlightingSituationshipsThe Washington PostNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Beneficios de dedicar breves momentos diarios a la introspección y su impacto en la salud mental, según especialistas

Expertos revelan cómo pausas cortas y rutinas sencillas pueden transformar la gestión emocional y prevenir el agotamiento en la vida cotidiana

Beneficios de dedicar breves momentos

Cómo influye la cocción del huevo en su valor nutricional

Optar por técnicas suaves y evitar aceites facilita la digestión, promueve el adecuado uso de micronutrientes y contribuye a una alimentación enfocada en el bienestar general

Cómo influye la cocción del

El hábito nocturno que podría estar dañando tu salud sin que lo notes, según la ciencia

Nuevas investigaciones revelan que una costumbre muy extendida durante la noche podría estar afectando procesos clave del organismo y aumentando riesgos para la salud sin que muchas personas lo sospechen

El hábito nocturno que podría

Té, café, frutos secos, bayas: todo bueno para tu corazón

Healthday Spanish

Té, café, frutos secos, bayas:

El tai chi podría igualar la terapia de conversación para aliviar el insomnio

Healthday Spanish

El tai chi podría igualar
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble vida de Eugène-François

La increíble vida de Eugène-François Vidocq, el hombre que escapó de la cárcel y luego creó la fuerza policial que inspiró al FBI

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos