Avance contra el asma grave: cómo funciona la inyección mensual que promete reducir las crisis respiratorias

El estudio internacional revela que la inyección mensual de tezepelumab podría reemplazar los esteroides orales en el tratamiento del asma grave

Un nuevo ensayo clínico internacional señala un cambio prometedor en el abordaje del asma grave: pacientes que dependen de esteroides orales diarios podrían prescindir de ellos gracias a una inyección mensual de tezepelumab. Los hallazgos sugieren que, para quienes los inhaladores habituales no resultan efectivos, esta alternativa podría traducirse en una notable mejora de la calidad de vida y en la reducción de riesgos asociados al uso prolongado de corticosteroides.

Durante mucho tiempo, el tratamiento tradicional del asma grave ha consistido en una combinación de inhaladores y comprimidos de corticosteroides. Si bien los inhaladores suelen bastar para el control en la mayoría de los casos, se estima que hasta un 10 % de las personas con asma presentan una forma grave de la enfermedad que requiere dosis diarias de esteroides orales.

El inconveniente es considerable: los corticosteroides sistémicos, aunque eficaces para calmar la inflamación, implican riesgos severos cuando se utilizan a largo plazo. Osteoporosis, diabetes y una mayor vulnerabilidad a infecciones se encuentran entre los efectos adversos más temidos, además de otras afecciones graves que pueden deteriorar la salud general de los pacientes.

Fan Chung, experto del Imperial College de Londres, resume el reto: “Nos gustaría que la gente dejara de tomar esteroides orales en la medida de lo posible”. Respecto a la innovación del estudio, añade: “El ensayo confirma que el tezepelumab es un tratamiento útil para pacientes con asma grave, ya que reduce la necesidad de tomar pastillas diarias”.

Tezepelumab actúa bloqueando la proteína responsable de la inflamación de las vías respiratorias en pacientes con asma grave

Además, apunta que aproximadamente el 40% de los participantes “logró reducir la dosis a un nivel en el que los efectos secundarios serían mínimos”, calificando el resultado como “muy exitoso”. En cuanto a los posibles efectos adversos, Chung destaca que “se observaron efectos secundarios, como el empeoramiento de los síntomas del asma, en el 9% de los participantes, pero no está claro si fueron causados ​​por las inyecciones o si habrían ocurrido de todos modos”.

Considera que se trata de “una proporción razonable dados los posibles beneficios de dejar de tomar esteroides”. Esta preocupación constante llevó a un equipo internacional, encabezado por investigadores del King’s College de Londres y Guy’s and St Thomas’ Hospital, a analizar el potencial de un tratamiento alternativo.

El ensayo clínico, conocido como Wayfinder, reclutó a casi 300 adultos con asma grave no controlada provenientes de 11 países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, México, Francia, Alemania y España. Todos los participantes tomaban comprimidos de esteroides de entre 5 y 40 mg al día, además de la medicación en inhaladores convencional.

A lo largo de un año, los pacientes recibieron una inyección mensual de tezepelumab, un anticuerpo monoclonal también conocido como Tezspire y fabricado por AstraZeneca. Entre los aspectos más destacados tras 12 meses de tratamiento realizado en el marco del estudio, más de la mitad de los participantes había logrado suspender completamente el uso de comprimidos de esteroides, mientras que casi el 90 % los redujo a dosis bajas.

Más de la mitad de los pacientes logró suspender los esteroides orales tras un año con este nuevo tratamiento, que también mejora síntomas y calidad de vida según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sorprendentemente, un tercio dejó de tomarlos tras solamente medio año de comenzar el tratamiento. Además, dos tercios de los pacientes no sufrieron ninguna crisis de asma durante el estudio. Los síntomas, como tos, sibilancias, disnea y opresión torácica, mejoraron de manera significativa y se observó un impacto positivo en la función pulmonar y la calidad de vida. Estos resultados se presentaron tanto en The Lancet Respiratory Medicine como en la reunión invernal de la British Thoracic Society.

El mecanismo de acción de tezepelumab consiste en bloquear una proteína directamente asociada a la inflamación de las vías respiratorias, raíz principal de los síntomas más graves del asma. Este anticuerpo monoclonal se une selectivamente a dicha proteína, impidiendo que desencadene el proceso inflamatorio que obstaculiza la respiración.

Por sus beneficios demostrados, en 2023 el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) aprobó el uso de tezepelumab en personas mayores de 12 años como tratamiento de mantenimiento para quienes no logran controlar el asma con los medicamentos habituales.

Su aprobación se expandió también a otros países como Reino Unido y Estados Unidos, al comprobar que ofrece ventajas sustanciales frente a los tratamientos convencionales en pacientes con asma grave incontrolada. Las reacciones entre la comunidad científica y los organismos de salud han sido positivas pero prudentes.

Pacientes con asma grave logran reducir o suspender el uso de corticosteroides gracias a la eficacia de tezepelumab

El profesor David Jackson, principal autor del estudio y reconocido experto en enfermedades respiratorias, remarcó: “Como el tezepelumab también suprime los síntomas relacionados con la alergia y mejora la rinosinusitis crónica, los resultados son especialmente prometedores para los pacientes con asma grave que padecen síntomas tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores”.

Por su parte, la doctora Samantha Walker, directora de investigación e innovación en la organización Asthma + Lung UK, definió el avance como “un avance increíblemente alentador para el futuro del cuidado del asma que podría transformar las vidas de las personas con asma grave”. Walker subrayó el impacto de la investigación: “Estudios como este demuestran el impacto positivo que la investigación puede tener al proporcionar tratamientos que pueden cambiar la vida de las personas con asma y otras enfermedades pulmonares”.

Desde el Royal College of GPs, la profesora Kamila Hawthorne valoró la opción de la inyección mensual como una alternativa más cómoda y segura para algunos pacientes, subrayando: “Cualquier intervención nueva que pueda ayudar a los pacientes a controlar sus síntomas con mayor facilidad y de manera segura y efectiva sería bienvenida”.

Añadió que “la perspectiva de una inyección mensual, en lugar de comprimidos diarios, también puede ser una opción de tratamiento más manejable para algunos pacientes”. Por último, destacó que “es importante que los hallazgos se evalúen y consideren cuidadosamente a medida que se desarrollan y actualizan las pautas clínicas que los médicos de cabecera utilizan en su práctica diaria, basándose en la evidencia más reciente para garantizar la seguridad y el beneficio para los pacientes”.

El potencial de la inyección mensual de tezepelumab es considerable: ofrecería a los pacientes con asma grave una vía más segura, efectiva y confortable para el manejo de su enfermedad. En un escenario donde el riesgo de crisis mortales y de efectos secundarios graves limita la calidad de vida, estos resultados abren la puerta a un futuro con menos dependencia de los esteroides orales y sus conocidos peligros.