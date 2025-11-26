Salud

Tu cerebro cambia en etapas a medida que envejeces, según un estudio

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 26 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Desde la infancia hasta la vejez, el cerebro humano no solo se desvanece lentamente o crece de forma constante, sino que cambia en etapas.

Un nuevo estudio sugiere que nuestro cerebro atraviesa cuatro grandes puntos de inflexión que moldean cómo pensamos, aprendemos y nos conectamos.

Los investigadores dijeron que esos cambios ocurren alrededor de los 9, 32, 66 y 83 años.

Los hallazgos, publicados el 25 de noviembre en la revista Nature Communications, muestran que el desarrollo cerebral no es un camino recto. En cambio, se mueve a través de diferentes "épocas", o etapas, donde la red de conexiones del cerebro se reconfigura de formas únicas.

"No es una progresión lineal", dijo Alexa Mousley, investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge y autora principal del estudio, a NBC News. "Este es el primer paso para entender cómo fluctúa el cambio cerebral según la edad."

El equipo analizó rescáneres de resonancia magnética cerebrales de unas 3.800 personas, desde recién nacidos hasta adultos de hasta 90 años.

Estos escaneos rastrean cómo se mueve el agua a lo largo del cerebro, ayudando a los investigadores a mapear cómo están conectadas las distintas partes del cerebro.

Esto es lo que encontraron:

De nacimiento a 9 años: El cerebro aumenta rápidamente la materia gris y blanca. Edades de 9 a 32 años: El cerebro pasa por un periodo prolongado de reprogramación, donde se produce una comunicación rápida y se establecen conexiones fuertes entre diferentes regiones. También es cuando se diagnostican por primera vez muchos trastornos de salud mental. Edades de 32 a 66 años: El cerebro se estabiliza en su mayoría. Sigue cambiando, pero más despacio y de forma menos dramática. Edades de 66 a 83 años: Las regiones cerebrales empiezan a funcionar de forma más independiente. Después del 83: La conectividad cerebral disminuye de forma más pronunciada.

La segunda etapa (de 9 a 32 años) es importante, según los investigadores.

"¿Hay algo en esta segunda etapa de la vida, tal y como la encontramos, que podría hacer que las personas sean más vulnerables al inicio de trastornos de salud mental?" Explicó con un ratón.

Pero algunos expertos siguen siendo cautelosos respecto a los resultados del estudio.

"Hicieron algo realmente ambicioso", dijo Rick Betzel, profesor de neurociencia en la Universidad de Minnesota que no participó en el estudio, a NBC News. "Veamos cómo está dentro de unos años."

Señaló que el estudio recopiló datos de nueve conjuntos de datos diferentes, que pueden variar en calidad y métodos. Combinarlos puede introducir sesgo.

Añadió que en un mundo perfecto, el mismo grupo de personas sería escaneado cada año desde el nacimiento hasta la muerte, pero eso no es posible porque la tecnología no lleva suficiente tiempo existindo.

"Las redes cerebrales cambian a lo largo de la vida -- absolutamente. ¿Es discreto de tal forma que hay cinco puntos de cambio exactos? Yo diría que estéis atentos. Es una idea interesante."

BrainFacts tiene más información sobre cómo cambia el cerebro con la edad.

FUENTE: NBC News, 25 de noviembre de 2025

