Salud

La especia de uso cotidiano que combate bacterias y contribuye a reducir el estrés, según expertos

Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que esta planta contiene compuestos con propiedades antimicrobianas y efectos beneficiosos para el bienestar mental

Guardar
El orégano aporta beneficios nutricionales
El orégano aporta beneficios nutricionales y medicinales que superan su uso como condimento en la cocina mediterránea y latinoamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano, frecuente en la cocina mediterránea y latinoamericana, aporta beneficios nutricionales y medicinales que van más allá de su función como condimento.

Según expertos citados por Cleveland Clinic, esta hierba realza el sabor de los platos y favorece la lucha contra bacterias, la reducción del estrés y el aporte de vitaminas esenciales para el organismo.

Propiedades y compuestos destacados

Especialistas de la Clínica Cleveland resaltan que ayuda a combatir infecciones y disminuir la inflamación, dos factores vinculados a la prevención de enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas.

Devon Peart, dietista registrada de la clínica, señaló que “el orégano contiene una variedad de compuestos antioxidantes”, lo que justifica su uso tradicional en la medicina desde hace más de dos mil años, en civilizaciones como la antigua Grecia. A lo largo de la historia, esta hierba ha sido empleada para tratar molestias respiratorias, digestivas y dolores leves, una práctica que todavía se mantiene en la medicina alternativa moderna.

El empleo de la hierba
El empleo de la hierba en la medicina tradicional abarca molestias respiratorias, digestivas y dolores leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los compuestos más estudiados del orégano es el timol, también presente en el tomillo, reconocido por su acción antibacteriana. Además, la presencia de carvacrol contribuye a inhibir el crecimiento de varios microorganismos patógenos.

Sonia Uyterhoeven, jardinera de educación pública del Jardín Botánico de Nueva York, destacó en The Independent que el orégano concentra estos compuestos en sus hojas, donde se encuentran los aceites esenciales responsables de sus propiedades aromáticas y terapéuticas.

Composición nutricional

El análisis nutricional del orégano revela una fuente importante de vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la absorción de hierro. También contiene vitaminas E y A, que ayudan a mantener una visión adecuada y contribuyen a la protección celular contra el daño oxidativo.

Entre sus nutrientes destaca el folato, una vitamina del grupo B esencial para la formación y el crecimiento celular, especialmente relevante en etapas como el embarazo.

El orégano es una fuente
El orégano es una fuente relevante de vitamina C, vitamina K, folato, calcio, hierro y magnesio, esenciales para la salud inmunitaria y ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano resalta por su alto contenido de vitamina K, indispensable en la coagulación sanguínea y la salud ósea. Asimismo, aporta calcio, hierro y magnesio en cantidades significativas respecto a otras hierbas secas, lo que refuerza su valor nutricional.

Según Peart, los flavonoides presentes en el orégano otorgan efectos antibacterianos y antiinflamatorios, características asociadas a una posible reducción del riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. La suma de timol y carvacrol potencia la capacidad antimicrobiana de la planta, ampliando sus usos en la alimentación y la fitoterapia.

Evidencia científica y recomendaciones de consumo

La evidencia científica sobre el orégano está en desarrollo. Estudios realizados en 2019 han observado mejorías en ansiedad y depresión en ratas tratadas con extracto de orégano, pero estos resultados aún no se han comprobado en humanos. Por ahora, los especialistas consideran que sus beneficios son prometedores, aunque requieren mayor validación en ensayos clínicos con personas.

Estudios científicos sugieren que el
Estudios científicos sugieren que el orégano podría reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares, aunque se requieren más investigaciones en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al consumo, los expertos consultados por The Independent aseguran que no existe un límite preciso para el uso de orégano seco en la cocina. Puede añadirse como condimento o en infusiones sin riesgo para adultos sanos. Sin embargo, advierten que el aceite esencial de orégano no debe ingerirse, dado que su concentración puede resultar tóxica.

Además, Devon Peart indicó que los taninos del orégano, responsables de su sabor amargo, tienen la capacidad de dificultar la absorción de minerales si se consume en grandes cantidades. Quienes toman anticoagulantes deben prestar atención, ya que la vitamina K del orégano puede alterar la coagulación sanguínea y la eficacia de esos medicamentos.

Aplicaciones cotidianas y precauciones

En la práctica diaria, el orégano puede incorporarse fácilmente a ensaladas, sopas, carnes, guisos, pastas y productos de panadería. Además de su empleo como especia, puede prepararse en forma de infusión y utilizarse en remedios caseros para aliviar malestares digestivos leves.

El de orégano favorece la relajación de los músculos del sistema digestivo, ayudando en casos de hinchazón o gases. Según Peart: “Los compuestos químicos que contiene pueden estimular los jugos digestivos que ayudan a descomponer los alimentos de manera más eficiente”.

El té de orégano ayuda
El té de orégano ayuda a aliviar molestias digestivas leves y favorece la relajación muscular del sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de recomendación, los expertos indican que incorporar pequeñas cantidades diarias de orégano al menú puede aportar beneficios concretos para la salud, siempre que se respeten las precauciones mencionadas, principalmente en personas con problemas de coagulación o bajo tratamiento farmacológico específico.

El orégano se destaca como una hierba aromática que no solo añade sabor a las comidas, sino que también suma propiedades antioxidantes y antimicrobianas, vitaminas claves y potenciales efectos protectores frente a enfermedades, con la salvedad de evitar el exceso y el uso de sus aceites esenciales en forma pura.

Temas Relacionados

OréganoBeneficios para la saludVitaminas esencialesDevon PeartAceite esencial de oréganosaludClínica ClevelandThe IndependentNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ojo seco: causas más frecuentes, síntomas clave y cómo prevenir complicaciones

Expertos de Harvard advierten que la sequedad ocular puede aparecer a cualquier edad y está influido por factores como el uso de pantallas, cambios hormonales y medicamentos. La importancia de consultar con un oftalmólogo ante molestias persistentes

Ojo seco: causas más frecuentes,

Siete simples cambios en la alimentación que ayudan a perder peso sin sacrificios, según especialistas

Pequeñas sustituciones en las comidas permiten reducir calorías y aumentar la saciedad sin dejar de disfrutar los sabores. Por qué estas modificaciones son efectivas y sostenibles

Siete simples cambios en la

Dieta BRAT: cómo funciona, en qué casos se propone y cuáles son las nuevas recomendaciones médicas

Basado en alimentos suaves fue durante años la recomendación ante malestares estomacales. Especialistas de Cleveland Clinic ahora sugieren alternativas más variadas y completas para favorecer la recuperación digestiva

Dieta BRAT: cómo funciona, en

Cuántas veces por semana conviene hacer HIIT para ver resultados

Según GQ, la frecuencia adecuada del entrenamiento por intervalos de alta intensidad marca la diferencia entre notar mejoras visibles y afectar el equilibrio físico. Alcanzar el punto justo es esencial para aprovechar todos sus beneficios

Cuántas veces por semana conviene

Cuáles son los medicamentos que ayudan a controlar la hipertensión

El control médico y la adherencia al tratamiento antihipertensivo disminuyen la probabilidad de infarto agudo de miocardio, ACV y otras enfermedades cardiovasculares

Cuáles son los medicamentos que
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia con células madre

Una terapia con células madre reduce drásticamente las fracturas en niños con huesos frágiles

Mileva Marić, la mujer que inspiró a Albert Einstein y quedó eclipsada por la historia

El papa León XIV inicia esta semana su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU