La buprenorfina reduce el riesgo de sobredosis de opioides, pero solo si se toma según las indicaciones a largo plazo

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El medicamento para la adicción a los opioides buprenorfina puede reducir drásticamente el riesgo de sobredosis entre adolescentes y adultos jóvenes, pero solo si se toma a largo plazo, según un nuevo estudio.

Quienes siguieron tomando buprenorfina según la prescripción durante al menos un año tenían muchas menos probabilidades de sufrir una sobredosis o necesitar hospitalización por uso de opioides, informan los investigadores el 18 de noviembre en la revista Pediatrics.

"En el tratamiento de adicciones juveniles se nos pregunta habitualmente cuánto tiempo debemos seguir con medicación y qué tan estrictamente debe tomarse para proporcionar protección", dijo en un comunicado el investigador principal , el Dr. Scott Hadland, jefe de medicina para adolescentes y jóvenes adultos en Mass General Brigham for Children en Boston.

"Nuestros hallazgos sugieren que mantener una alta adherencia durante al menos un año reduce sustancialmente el riesgo de sobredosis", dijo Hadland. "Es un mensaje claro para clínicos, familias y jóvenes de que un tratamiento más prolongado salva vidas."

La buprenorfina ayuda con la adicción al activar los mismos receptores cerebrales que los opioides como la heroína y el fentanilo, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. Esto disminuye los antojos producidos por la adicción a los opioides y disminuye el riesgo de sobredosis.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 12.000 jóvenes de entre 13 y 26 años que comenzaron a tomar buprenorfina en Massachusetts entre 2014 y 2020.

Los resultados mostraron que quienes dejaron la buprenorfina en un plazo de 3 a 9 meses tenían un 82% más de riesgo de sobredosis en comparación con quienes permanecieron con el medicamento durante un año.

Del mismo modo, quienes dejaron de hacerlo en menos de 3 meses tenían un 76% más de riesgo de sobredosis, según los investigadores.

También importaba si los pacientes tomaban la buprenorfina según las indicaciones.

Quienes siguieron con buprenorfina durante un año pero tuvieron una adherencia irregular tuvieron un 46% más de riesgo de sobredosis en comparación con quienes se mantuvieron en la dosis habitual prescrita.

Muchas familias y jóvenes optan por suspender el tratamiento con buprenorfina tras unas semanas o meses, una vez que observan mejoras, según los investigadores.

Estos resultados muestran que el uso constante durante todo un año proporciona la mayor protección contra la sobredosis, según los investigadores.

"El trastorno por consumo de opioides es una condición que puede ir y venir a lo largo de varios años", dijo Hadland. "Permanecer más tiempo en tratamiento -- incluso cuando las cosas mejoran -- puede prevenir una recaída y salvar la vida de un joven."

Los centros de tratamiento, médicos y aseguradoras pueden ayudar prescribiendo buprenorfina inyectable de acción prolongada y proporcionando más apoyo a jóvenes que padecen enfermedades mentales o inestabilidad habitacional junto con su trastorno por consumo de opioides, añadió Hadland.

"En plena era del fentanilo , un tratamiento a corto plazo simplemente no es suficiente", dijo Hadland. "Los clínicos, aseguradoras y sistemas de salud deberían hacer todo lo posible para ayudar a los jóvenes a continuar con la medicación durante al menos un año o más. Este es un paso clave para reducir las muertes por sobredosis en los jóvenes."

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental tiene más información sobre la buprenorfina.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2025

