Herramienta online ayuda a los adultos jóvenes a planificar su salud cardíaca a largo plazo

MARTES, 18 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Normalmente, no es hasta la mediana edad avanzada cuando la gente empieza a preocuparse por las enfermedades cardíacas.

Pero ahora está disponible una calculadora online pionera en su tipo para ayudar a adultos de tan solo 30 años a predecir su riesgo de problemas cardíacos dentro de décadas, informaron investigadores el 17 de noviembre en el Journal of the American College of Cardiology.

Esta herramienta ayudará a los adultos jóvenes a abordar su salud cardíaca con la misma actitud que invertir dinero en un 401(k) de empresa, según los investigadores: cuanto antes empieces, mejor te irá.

"No queremos esperar hasta que sea demasiado tarde y que alguien haya tenido un evento" como un infarto o un ictus, dijo la investigadora principal Dra. Sadiya Khan, profesora de epidemiología cardiovascular en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, en un comunicado de prensa.

"Considéralo como ahorrar para la jubilación", dijo Khan. "Tenemos que empezar ya."

Una persona de unos 30 años con bajo riesgo inmediato de infarto o ictus podría seguir teniendo un alto riesgo durante más de tres décadas, según los investigadores. Estudios previos han demostrado que uno de cada siete adultos jóvenes con bajo riesgo a corto plazo está en realidad en alto riesgo a los 30 años.

La nueva herramienta, llamada PREVENT Risk Percentiles Tool, evalúa el riesgo cardíaco de una persona a 30 años utilizando medidas comunes como la presión arterial, el colesterol, el estado de tabaquismo, el historial de diabetes y la función renal.

La calculadora muestra su posición percentil entre 100 iguales de la misma edad y sexo, mostrando cuántas personas de cada 100 tendrían más o menos probabilidades de desarrollar problemas cardíacos que quienes la toman.

Por ejemplo, una persona con un riesgo cardíaco a 30 años alrededor del 15% estaría enel percentil 75 -- 75 de cada 100 personas tendrían menor riesgo y 25 más riesgo.

"Todos estamos acostumbrados a los percentiles para las pruebas estandarizadas o para revisar las tablas de crecimiento de nuestros hijos", dijo Khan. "Pero esta es la primera vez que los percentiles se traducen y aplican al riesgo a largo plazo de enfermedades cardíacas."

"Cuando un paciente ve que está en el percentil 90, esperamos que esto sirva como una llamada de atención de que el riesgo comienza pronto y que los esfuerzos y actividades de prevención pueden reducirlo y no deben posponerse", dijo Khan.

Los investigadores desarrollaron la herramienta basándose en datos de casi 8.700 participantes en una encuesta sanitaria a largo plazo realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Utilizando ecuaciones desarrolladas por la Asociación Americana del Corazón, el equipo calculó el riesgo de cada persona de sufrir un infarto, insuficiencia cardíaca o ictus durante los siguientes 30 años.

Las pruebas mostraron que los hombres tenían un mayor riesgo a largo plazo que las mujeres en todas las edades. Por ejemplo, a los 45 años los hombres tenían un riesgo medio del 16% frente al 10% de las mujeres.

Sin embargo, Khan señaló que "el riesgo de enfermedades cardíacas en las mujeres se alcanza con el tiempo. Por eso es importante tener herramientas específicas para el sexo como esta calculadora de percentiles."

"Un horizonte temporal de 30 años es difícil de comprender para la mayoría de la gente", dijo Khan. "Por lo tanto, esperamos que poder comparar tu riesgo a largo plazo con el de otros de la misma edad haga que la información sea más cercana y, por tanto, accionable."

"Presentar el riesgo en percentiles también puede ser más útil para motivar a los pacientes, porque ven cómo se compara su riesgo con el de sus compañeros, de forma similar a como las pruebas estandarizadas o los gráficos de crecimiento ponen estas mediciones en contexto", añadió Khan.

La Universidad Northwestern ha puesto a disposición su herramienta gratuita para predecir la salud cardíaca a largo plazo.

