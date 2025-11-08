Una nueva encuesta muestra lo que más teme la gente sobre el envejecimiento

VIERNES, 7 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- La población de EE. UU. está envejeciendo rápidamente, y muchos estadounidenses no están seguros de cómo será el envejecimiento para ellos, muestra una nueva encuesta nacional.

La proporción de adultos estadounidenses de 65 años o más ha aumentado del 12.4% en 2004 al 18% en 2024, según la Oficina del Censo de EE. UU.

Ese aumento se debe en parte a una mayor esperanza de vida, menos nacimientos y el envejecimiento de la generación Baby Boomer.

En ese contexto, los investigadores de Pew Research encuestaron a 8,750 adultos estadounidenses a principios de septiembre para saber cómo se sienten las personas acerca del envejecimiento y qué creen que pueden hacer para mejorar su salud, finanzas y calidad de vida a medida que envejecen.

Casi la mitad de los adultos de 65+ (49%) dicen que están envejeciendo extremadamente o muy bien. Por el contrario, solo el 30% de los adultos menores de 65 años creen que ellos mismos envejecerán tan bien.

El dinero juega un papel importante en qué tan positivas se sienten las personas sobre el envejecimiento:

Alrededor del 61% de los adultos mayores en el grupo de ingresos más altos dicen que están envejeciendo muy bien en comparación con el 51% en el grupo de ingresos medios y el 39% de los que tienen ingresos más bajos.

Además, los adultos mayores con ingresos más altos también tenían más probabilidades de reportar una excelente salud física y mental, mantenerse socialmente activos y participar en pasatiempos o grupos cívicos.

Entre los adultos menores de 65 años que piensan en sus últimos años, el 67% dice que se siente preocupado, mientras que el 51% dice que se siente emocionado.

Las principales preocupaciones incluyen problemas de salud futuros, no tener suficiente dinero y convertirse en una carga para su familia.

Más de 4 de cada 10 adultos menores de 65 años (45%) dicen que no están seguros de tener suficientes ahorros para jubilarse.

Algunos piensan que es posible que nunca puedan jubilarse, encontraron los investigadores.

La mayoría de los estadounidenses dicen que las personas tienen al menos cierto control sobre:

Salud física (67%) Movilidad (60%)

Pero menos creen que pueden controlar:

Agudeza mental (47%) Qué edad tienen (38%)

Cuando se les preguntó cuánto tiempo quieren vivir, el 76% de los estadounidenses dijo que al menos 80 años, y el 29% dijo que espera llegar a los 100.

En promedio, los adultos dijeron que les gustaría vivir hasta los 91 años.

Menos de la mitad de los adultos estadounidenses dicen que han hecho o considerarían hacer algo para verse más jóvenes, como:

Tomar suplementos antienvejecimiento (56%) Teñirse el cabello para cubrir las canas (52%)

Además, las mujeres eran mucho más propensas que los hombres a decir que considerarían procedimientos cosméticos, como Botox (33% frente a 13%) o cirugía plástica (26% frente a 10%).

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre qué esperar durante el envejecimiento.

FUENTE: Pew Research, encuesta, 6 de noviembre de 2025