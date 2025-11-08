¿Cirugía de muelas del juicio? Los opioides no son necesarios, halla un ensayo clínico

VIERNES, 7 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Que te extraigan las muelas del juicio?

No se necesitan opioides para lidiar con el dolor de la extracción, según un estudio reciente.

Una combinación de ibuprofeno y acetaminofén proporcionó un mejor alivio del dolor que la hidrocodona con acetaminofén durante los primeros dos días tras la cirugía de las muelas del juicio, informaron los investigadores en la edición del 6 de noviembre de la revista JAMA Network Open.

Tanto los hombres como las mujeres también tuvieron una mayor satisfacción después de la operación cuando usaron analgésicos de venta libre en comparación con los opioides, dijeron los investigadores.

Los resultados específicos del sexo son importantes porque las mujeres reportan consistentemente niveles más altos de dolor después de la cirugía, dijeron los investigadores.

"Queríamos determinar si los efectos del analgésico eran consistentes en hombres y mujeres por separado", señaló la investigadora principal, la Dra. Janine Fredericks-Younger, profesora asociada de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Rutgers en Newark, Nueva Jersey.

"Y lo que encontramos es que en ambos subgrupos (hombres y mujeres), el no opioide fue superior durante el primer día y la noche, y luego no peor que el opioide durante el resto del período postoperatorio", dijo Fredericks-Younger en un comunicado de prensa.

Para el ensayo clínico, los investigadores reclutaron a más de 1,800 hombres y mujeres programados para someterse a la extracción de muelas del juicio, un procedimiento doloroso que requiere cortar las encías y, a veces, extraer hueso.

Esos procedimientos dentales son la forma en que muchos estadounidenses se introducen a los opioides, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Los dentistas emitieron más de 8.9 millones de recetas de opioides en 2022.

"Hay estudios que muestran que cuando los jóvenes se introducen a los opioides, como muchos lo han hecho a través de la extracción de muelas del juicio, hay una mayor probabilidad de que eventualmente los usen nuevamente, y luego puede conducir a la adicción", dijo Fredericks-Younger.

Aproximadamente la mitad de los participantes del ensayo recibieron 400 miligramos de ibuprofeno (Advil, Motrin) y 500 miligramos de acetaminofén (Tylenol) para su dolor, dice el estudio.

Los pacientes rastrearon su dolor dos veces al día durante nueve días usando diarios electrónicos, anotando no solo su dolor sino también la calidad de su sueño, la capacidad para realizar las actividades diarias y la satisfacción general.

En todas las medidas, los medicamentos de venta libre igualaron o superaron al opioide, lo que incluye un mejor sueño y una menor interferencia con las actividades diarias, encontró el estudio.

Los opioides recetados también tenían el doble de probabilidades de devolver la llamada solicitando analgésicos adicionales, encontraron los investigadores.

"Los resultados en realidad fueron incluso más fuertes de lo que pensábamos", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Cecile Feldman . Es decana de la Facultad de Medicina Dental de Rutgers.

"Esperábamos encontrar que el no opioide no fuera inferior, para que al menos no fuera peor que los opioides", dijo. "Nos sorprendió ver que en realidad era superior".

Estos resultados deberían limitar la práctica dental común de escribir recetas de opioides "por si acaso" para los pacientes a los que se les dice que comiencen con medicamentos de venta libre, dijeron los investigadores.

La Asociación Dental Americana (American Dental Association) ya recomienda no usar opioides como tratamiento de primera línea para el dolor, anotaron los investigadores.

"¿Cómo podemos ahora, con la evidencia y el conocimiento que tenemos, eliminar estas recetas de la escritura?" Dijo Fredericks-Younger.

Aunque este estudio se enfocó en las extracciones de muelas del juicio, Feldman dijo que los hallazgos podrían aplicarse a otros procedimientos dentales.

"Nos sentimos bastante seguros al decir que los opioides no deben recetarse de forma rutinaria para los procedimientos dentales", dijo. "Nuestra combinación no opioide realmente debería ser la opción analgésica".

Pero se necesitan estudios futuros para ver si lo mismo ocurre con otros tipos de cirugías, sobre todo las que tratan las lesiones ortopédicas, añadió Feldman.

FUENTES: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2025; Apertura de la red JAMA, 6 de noviembre de 2025

## Lo que esto significa para ti

Los pacientes dentales pueden recibir un alivio eficaz del dolor con una combinación de paracetamol e ibuprofeno.