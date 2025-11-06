Salud

Un estudio alerta sobre la posible presencia de microplásticos en cápsulas de café: cómo evitarlo

Expertos y científicos advierten que la preparación, además del uso de algunas máquinas antiguas, puede añadir partículas de plástico a esta tradicional infusión. De alternativas reutilizables a pequeños cambios de hábito, claves para reducir la exposición, según TIME

Guardar
El uso diario de cápsulas
El uso diario de cápsulas de café de plástico expone a millones de personas a microplásticos en su bebida

Cada mañana, millones de personas en todo el mundo preparan su café con cápsulas de plástico, sin sospechar que este gesto cotidiano podría estar introduciendo microplásticos y sustancias químicas en su bebida.

Investigaciones recientes, citadas por TIME, advierten que el uso masivo de estos envases no solo plantea un problema ambiental, sino que también podría tener consecuencias para la salud a largo plazo. Asimismo, los expertos aclaran que esta realidad, que no se evidencia en todas las marcas, se manifiesta por el método de preparación y el uso de máquinas antiguas.

Microplásticos detectados en el café de cápsulas

Diversos estudios han detectado la presencia de microplásticos en el café preparado con cápsulas plásticas. En 2024, un equipo liderado por Mohamed Abdallah, profesor de química ambiental en la Universidad de Birmingham, analizó tres marcas diferentes y halló niveles significativos de microplásticos en las bebidas resultantes.

Abdallah rastreó el origen de estas partículas hasta el mismo tipo de plástico utilizado en la fabricación de las cápsulas. Además, investigaciones previas ya habían demostrado que los envases plásticos pueden liberar sustancias químicas en los alimentos, aunque el enfoque específico en microplásticos es relativamente reciente.

El proceso de preparación en
El proceso de preparación en máquinas de cápsulas, con alta temperatura y presión, favorece la liberación de microplásticos en la bebida (Freepik)

El proceso de preparación del café en máquinas de cápsulas contribuye a la liberación de estos contaminantes. El agua se calienta hasta aproximadamente 88°C y se fuerza a través de la cápsula bajo alta presión. Este entorno de calor y presión provoca que el plástico se fragmente y libere tanto microplásticos como aditivos químicos en la bebida.

Christopher Helt, toxicólogo y director del programa GreenScreen Certified de Clean Production Action, explicó a TIME que existe una “clara oportunidad para la migración de aditivos químicos al café”. Sin embargo, matizó que la exposición es breve, lo que podría limitar la cantidad de contaminantes, aunque la complejidad de los materiales y las condiciones de uso dificultan establecer cifras exactas.

Otras fuentes de contaminantes en el café

No solo las cápsulas representan una fuente de microplásticos. Las propias máquinas de café, especialmente aquellas con componentes plásticos internos, también pueden liberar partículas, según constató Abdallah en un estudio de 2025.

El café preparado presenta casi
El café preparado presenta casi dos tercios más microplásticos que el agua utilizada inicialmente, según los resultados del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de cafeteras con diferentes años de uso reveló que los modelos más antiguos desprendían más microplásticos que los nuevos. Además, los tanques de agua de plástico y el propio líquido pueden contener estas partículas antes incluso de entrar en contacto con la máquina.

Abdallah observó que el café preparado contenía casi dos tercios más microplásticos que el agua utilizada inicialmente. Incluso la leche, al pasar por largos conductos plásticos durante su procesamiento, puede añadir más microplásticos a la taza final. El uso de vasos de papel desechables, que suelen tener un recubrimiento plástico, también incrementa la exposición, por lo que los expertos recomiendan optar por recipientes de vidrio cuando sea posible.

La preocupación por los efectos en la salud de la exposición a microplásticos y sustancias químicas asociadas va en aumento. Un estudio publicado en 2024 encontró que pacientes con microplásticos en las arterias presentaban un mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte prematura.

Justin Boucher, ingeniero ambiental y director de operaciones del Food Packaging Forum, señaló a TIME que “ya existe evidencia de que muchos plásticos y microplásticos relacionados contienen sustancias químicas peligrosas que pueden causar daño”.

Expertos destacan el acero inoxidable
Expertos destacan el acero inoxidable como alternativa segura frente a los riesgos de los plásticos en cápsulas y tazas (Imagen ilustrativa infobae)

Los microplásticos, al ser tan pequeños, pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo y llegar a órganos vitales, donde estudios en células humanas y animales han demostrado que pueden provocar inflamación, estrés oxidativo y alteraciones inmunológicas. No obstante, Mohamed Abdallah advirtió que “la comprensión de la toxicidad de los microplásticos aún está en sus primeras etapas”, aunque considera que la información disponible ya justifica la preocupación.

Opciones y regulaciones: ¿cómo reducir los riesgos?

Frente a estos riesgos, los expertos consultados por TIME recomiendan alternativas más seguras. Las cápsulas y tazas de acero inoxidable se presentan como una opción preferible, ya que este material no requiere la compleja química de los plásticos para soportar el calor y la presión.

Aunque su precio inicial es más alto, pueden reutilizarse y son compatibles con máquinas populares. También existen cápsulas fabricadas con bioplásticos, materiales parcialmente de origen vegetal, pero los especialistas advierten que estos productos siguen incluyendo aditivos y pueden liberar sustancias químicas no deseadas.

Algunos estudios sugieren que los bioplásticos pueden ser tan tóxicos como los plásticos convencionales. En tanto, el contexto regulatorio añade complejidad a este panorama problema. Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha establecido normas específicas para la presencia de microplásticos en alimentos.

Expertos recomiendan a los consumidores
Expertos recomiendan a los consumidores adoptar cambios graduales para disminuir la exposición a microplásticos en el café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tracey Woodruff, profesora de políticas de salud en la Universidad de California, San Francisco, declaró a TIME que existe una ausencia de regulación que deja a los consumidores y a la industria sin directrices claras sobre los límites de exposición o las mejores prácticas para reducir riesgos.

Ante la falta de regulación y la complejidad de las alternativas, los expertos sugieren a los consumidores adoptar cambios graduales para reducir la exposición a microplásticos.

Entre las recomendaciones prácticas, además del uso de cápsulas de acero inoxidable, señalan la importancia de optar por cafeteras con menos componentes plásticos, elegir vasos de vidrio y considerar la antigüedad de las máquinas.

Lisa Zimmermann, bióloga del Food Packaging Forum, subrayó que los materiales utilizados en cápsulas y tazas son “altamente complejos y contienen muchos ingredientes diferentes”, lo que dificulta prever todas las posibles migraciones químicas.

En última instancia, la responsabilidad de abordar el problema de los microplásticos en el café es de los consumidores, pero también, como concluyó TIME, requiere la acción conjunta de gobiernos e industria.

Temas Relacionados

Microplásticos en el caféCápsulas de café de plásticoSalud y microplásticosTIMENewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Microdescansos: el hábito que mejora la productividad y reduce el estrés en el ámbito laboral, según la ciencia

Una nueva investigación citada por Good Housekeeping reveló que realizar pausas breves a lo largo de la jornada laboral puede mejorar el rendimiento, reducir el cansancio y aumentar el bienestar general

Microdescansos: el hábito que mejora

4 hábitos fundamentales para una sonrisa saludable

Expertos en odontología revelan prácticas esenciales que marcan la diferencia en la prevención de enfermedades bucales y el mantenimiento de dientes fuertes, más allá de los consejos tradicionales y creencias populares sobre el cuidado dental

4 hábitos fundamentales para una

Sarpullidos durante el embarazo: las señales menos conocidas que pueden indicar complicaciones en la salud materna

Cambios hormonales y alteraciones inmunológicas pueden provocar manifestaciones cutáneas inesperadas que requieren atención médica inmediata en algunos casos

Sarpullidos durante el embarazo: las

Cuál es el error frecuente que la mayoría ignora y limita los resultados en el ejercicio

Un informe de The Independent reunió a especialistas que explicaron por qué algunas rutinas no generan los cambios esperados y cómo ajustar el entrenamiento para optimizar el rendimiento, prevenir lesiones y lograr mejoras duraderas

Cuál es el error frecuente

El sorprendente ascenso de los bosques tropicales: árboles colonizan alturas récord en Centroamérica

Científicos de los Estados Unidos y México revelan que la frontera forestal se desplaza velozmente hacia alturas inéditas. Cuáles serían las razones, según un estudio publicado en Biogeosciences

El sorprendente ascenso de los
DEPORTES
Pintó murales en La Bombonera,

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

INFOBAE AMÉRICA

Cadena perpetua para el enfermero

Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania

Vietnam se prepara para la inminente llegada del tifón Kalmaegi y ordena la evacuación de unas 300.000 personas

Belém asume un rol clave en la agenda climática global a días de la cumbre COP30 en Brasil

Kristi Noem se reunió con el presidente Daniel Noboa para evaluar las capacidades de la antigua base militar de EEUU en Ecuador

Afganistán y Pakistán se reúnen en Estambul para consolidar el alto al fuego tras los brutales enfrentamientos fronterizos